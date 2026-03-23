Δέσποινα Βανδή σε Βασίλη Μπισμπίκη: «Περήφανη για εσένα»

Το δημόσιο μήνυμα της τραγουδίστριας μετά τη βράβευση του ηθοποιού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη του Βασίλη Μπισμπίκη στο Στούντιο 4, τον Νοέμβριο του 2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ταινία "Σπασμένη Φλέβα" κέρδισε δύο βραβεία στο San Francisco Greek Film Festival 2026.
  • Το Βραβείο Επιτροπής SFGFF 2026 για την Καλύτερη Ταινία Μυθοπλασίας απονεμήθηκε στον Γιάννη Οικονομίδη.
  • Ο Βασίλης Μπισμπίκης βραβεύτηκε για την ερμηνεία του ως Θωμάς Αλεξόπουλος.
  • Η Δέσποινα Βανδή συγχαίρει δημόσια τον σύντροφό της, δηλώνοντας "Περήφανη για εσένα".
  • Η σχέση τους χαρακτηρίζεται από αμοιβαία στήριξη στις επαγγελματικές επιλογές.

Η «Σπασμένη Φλέβα», υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Γιάννη Οικονομίδη, απέσπασε δύο βραβεία στο San Francisco Greek Film Festival 2026.

«Με υπερηφάνεια απονέμουμε το Βραβείο Επιτροπής SFGFF 2026 για την Καλύτερη Ταινία Μυθοπλασίας στην ταινία “Σπασμένη Φλέβα”, σε σκηνοθεσία Γιάννη Οικονομίδη» τόνισε σε σχετική ανακοίνωση η Επιτροπή του Ελληνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο. 

Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στον Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος τιμήθηκε για τον ρόλο του ως Θωμάς Αλεξόπουλος στην κοινωνική δραματική ταινία.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης στον γιο του: «Χρόνια πολλά σπλάχνο μου»

«Ο Βασίλης Μπισμπίκης προσφέρει μια αξέχαστη ερμηνεία στο “Σπασμένη Φλέβα” ως ένας τραγικός και αδίστακτος άνδρας, που ενσαρκώνει σε κάθε λέξη, κάθε χειρονομία και κάθε μάταιη προσπάθεια διαφυγής από τη μοίρα του, το ήθος μιας ολόκληρης κοινωνικής τάξης, η οποία είναι υπερβολικά οικεία στο ελληνικό κοινό. Αυτό δεν είναι καθόλου μικρό κατόρθωμα.

Η ερμηνεία του θα μείνει στη μνήμη ως μια σύγχρονη εκδοχή του καταθλιπτικού αντιήρωα του Ντίνου Ηλιόπουλου στον Δράκο του Νίκου Κούνδουρου, που με παρόμοιο τρόπο αποτύπωσε τα συναισθήματα του μεταπολεμικού Έλληνα άνδρα» αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση για τη βράβευση του ηθοποιού.

Δέσποινα Βανδή: Η ανάρτηση με τον Βαλεντίνο της, Βασίλη Μπισμπίκη!

Η Δέσποινα Βανδή αναδημοσίευσε την κατηγορία που κέρδισε ο σύντροφός της, μαζί με τα αποθεωτικά σχόλια για την ερμηνεία του, συγχαίροντάς τον δημόσια για τη σημαντική διάκριση που έλαβε.

«Περήφανη για εσένα», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή

Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της showbiz. Ενδεικτικό της όμορφης σχέσης τους είναι ότι ο ένας στηρίζει τις επαγγελματικές επιλογές του άλλου.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top