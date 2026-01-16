Ο Βασίλης Μπισμπίκης στον γιο του: «Χρόνια πολλά σπλάχνο μου»

Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα για τον Βασίλη Μπισμπίκη, καθώς ο γιος του, Μιχάλης έχει τα 13α γενέθλιά του.
Ο γνωστός ηθοποιός, το μεσημέρι της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου, θέλοντας να ευχηθεί και δημόσια στον μονάκριβο γιο του, δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στα social media.
Στο στιγμιότυπο, βλέπουμε πατέρα και γιο να ποζάρουν στον φακό αγκαλιασμένοι, με τον Βασίλη Μπισμπίκη να γράφει: «Χρόνια πολλά σπλάχνο μου».
Η ανάρτηση του Βασίλη Μπισμπίκη
Σαν σήμερα, πριν από 13 χρόνια, ο ηθοποιός έγινε πατέρας για πρώτη φορά, όταν η τότε σύντροφός του, Κωνσταντίνα Μπεκιάρη έφερε στον κόσμο τον γιο τους.
Ο Βασίλης Μπισμπίκης αποκαλεί συχνά τον γιο του «Σπλάχνο μου»!