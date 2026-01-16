Ο Βασίλης Μπισμπίκης στον γιο του: «Χρόνια πολλά σπλάχνο μου»

Η φωτογραφία με τον 13χρονο γιο τους και οι ευχές για τα γενέθλιά του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.01.26 , 17:23 Κορυδαλλός: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας
16.01.26 , 17:15 Χρήστος Μάστορας: Το πρώτο τραγούδι από το προσωπικό του album!
16.01.26 , 17:10 Ακραία καιρικά φαινόμενα σαρώνουν τον πλανήτη
16.01.26 , 17:01 «Σπυριδούλες»: Μια θεατρική κραυγή ενάντια στη σιωπή και την κακοποίηση
16.01.26 , 16:44 Τριών Ιεραρχών 2026: Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία
16.01.26 , 16:17 Σέρρες - Μητέρα 17χρονου: «O Άγγελος μαρτύρησε σαν τον Χριστό»
16.01.26 , 15:56 Ο Βασίλης Μπισμπίκης στον γιο του: «Χρόνια πολλά σπλάχνο μου»
16.01.26 , 15:48 Παλαίμαχος ποδοσφαιριστής κατήγγειλε εκβιασμό από εφοριακούς της ΔΟΥ Σερρών
16.01.26 , 15:25 Αυστραλία: Τι λέει η μητέρα του 28χρονου που τραυματίστηκε από βουτιά
16.01.26 , 15:19 Μέλπω Ζαρόκωστα: Οι δύο γάμοι, η ξενιτιά, ο γιος κι οι ρόλοι στην TV
16.01.26 , 15:10 Γνωστό μοντέλο σε σπείρα που διέπραττε ένοπλες ληστείες- Σύλληψη 5 ατόμων
16.01.26 , 15:08 Εξαφάνιση Γιατρού Κρήτη: Σαρώνουν Τα Βουνά Με Μηχανές
16.01.26 , 15:04 Λατινοπούλου: Tι Λέει Για Τους Γείτονές Της Που Συνελήφθησαν
16.01.26 , 15:01 Πώς Οι Δύο Κινέζοι Έκαναν Απάτες Μέσω Της Μεθόδου SMS Blaster
16.01.26 , 14:55 Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Κόλλησε το γκάζι»
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
MasterChef: Ο ανιψιός γνωστού τραγουδιστή διεκδικεί τη λευκή ποδιά!
Κορυδαλλός: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Στράτος Τζώρτζογλου: Διαψεύδει τον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα
Πέθανε ο επιχειρηματίας Νεκτάριος Γαλίτης - Το «αντίο» του Μιχ. Ιατρόπουλου
Κωνσταντίνος Αργυρός: Άνοιξε δική του δισκογραφική εταιρεία
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Ιανουάριο θα επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους
Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό - «Κουτσαίνω, συγγνώμη»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε παλιότερες δηλώσεις του Βασίλη Μπισμπίκη στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα για τον Βασίλη Μπισμπίκη, καθώς ο γιος του, Μιχάλης έχει τα 13α γενέθλιά του.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης στον γιο του: «Χρόνια πολλά σπλάχνο μου»

Ο γνωστός ηθοποιός, το μεσημέρι της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου, θέλοντας να ευχηθεί και δημόσια στον μονάκριβο γιο του, δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στα social media. 

Μπισμπίκης: «Ήθελα μια φωλιά στην Κρήτη για να αράζουμε με τη Δέσποινα»

Στο στιγμιότυπο, βλέπουμε πατέρα και γιο να ποζάρουν στον φακό αγκαλιασμένοι, με τον Βασίλη Μπισμπίκη να γράφει: «Χρόνια πολλά σπλάχνο μου».

Η ανάρτηση του Βασίλη Μπισμπίκη

Σαν σήμερα, πριν από 13 χρόνια, ο ηθοποιός έγινε πατέρας για πρώτη φορά, όταν η τότε σύντροφός του, Κωνσταντίνα Μπεκιάρη έφερε στον κόσμο τον γιο τους.

Μπισμπίκης: Οι γονείς του & η Βανδή στην πρεμιέρα της «Σπασμένης Φλέβας»

Ο Βασίλης Μπισμπίκης αποκαλεί συχνά τον γιο του «Σπλάχνο μου»

Ο Βασίλης Μπισμπίκης αποκαλεί συχνά τον γιο του «Σπλάχνο μου»! /Φωτογραφία Instagram
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top