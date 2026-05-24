Ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο: «Πάνω μου έγινε ανθρωποφαγία»

Ο ρόλος της τέχνης στη ζωή του κι η Δέσποινα Βανδή

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη του Βασίλη Μπισμπίκη στο Στούντιο 4, τον Νοέμβριο του 2025

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βασίλης Μπισμπίκης αναφέρθηκε στην έντονη κριτική που δέχεται για την προσωπική του ζωή και τη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή.
  • Περιέγραψε τη δημόσια σφαίρα ως χώρο πίεσης και «δημόσιων δικαστηρίων», βιώνοντας ανθρωποφαγία.
  • Η τέχνη λειτουργεί ως καταφύγιο για τον Μπισμπίκη, που τον κρατάει όρθιο.
  • Στη νέα του παράσταση, επιδιώκει να προκαλέσει ερωτήματα στους θεατές και να ανοίξει διάλογο.
  • Ο ηθοποιός πιστεύει ότι το σοκ μπορεί να είναι εργαλείο για ουσιαστική σκέψη και προβληματισμό.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης μίλησε για την κριτική που έχει δεχθεί για την προσωπική του ζωή, τη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή και τον τρόπο με τον οποίο, όπως λέει, εκτίθεται δημόσια η καθημερινότητά του. Σε συνέντευξή του στο ένθετο Νησίδες, αναφέρθηκε επίσης στην τέχνη ως στήριγμα και καταφύγιο, με αφορμή τη νέα θεατρική του δουλειά.

Ο ηθοποιός περιέγραψε τη σημερινή δημόσια σφαίρα ως χώρο έντονης πίεσης και ανέφερε ότι έχει βιώσει αυτό που χαρακτήρισε «δημόσια δικαστήρια». Όπως είπε, δέχεται κριτική για τη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή, για το πώς κινείται και πώς φαίνεται, αλλά και για το περιστατικό με το αυτοκίνητο.

«Σήμερα ποια είναι η πραγματική λογοκρισία; Το κράτος, η αγορά, η τηλεοπτική εικόνα, τα κοινωνικά δίκτυα, ο φόβος του καλλιτέχνη να χάσει το κοινό του; Το έχεις βιώσει; Εγώ σωσμένος δεν είμαι, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν είμαι σωσμένος. Δε με προστατεύει τίποτα. Ειδικά τελευταία κοιτάζω να βγει η κάθε μέρα. Μέρα τη μέρα. Δε μιλάω για την ιδεολογία, τα συναισθήματα και τα πιστεύω μου. Μιλάω για τα όσα ζω απ’ έξω – αυτά είναι οχετός. Όχι μόνο έχουμε συνηθίσει, αν όχι εθιστεί, στη βία της καθημερινότητας, αλλά στήνουμε και δημόσια δικαστήρια. Τηλεοπτικά συνήθως. Εγώ το έχω βιώσει στα πάντα μου: για τη Δέσποινα (σ.σ. Βανδή) και τη σχέση μας, για το πως κινούμαι, πως φαίνομαι, για το περιστατικό με το αυτοκίνητο. Είναι ασύλληπτα παρεμβατικός ο τρόπος που παρουσιάζονται δημόσια όλα αυτά, πάνω μου έγινε ανθρωποφαγία».

Η τέχνη ως καταφύγιο

Ο Βασίλης Μπισμπίκης είπε ότι προσπαθεί να μείνει προσηλωμένος σε ό,τι αγαπά αληθινά κι ανέφερε πως η τέχνη, η Δέσποινα Βανδή κι οι δικοί του άνθρωποι τον κρατούν όρθιο. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, η τέχνη λειτουργεί ως το μεγαλύτερο καταφύγιο στη ζωή του και ο λόγος που επέλεξε να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο.

Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Τι μπορεί να μας κρατήσει; Αυτό που αγαπάμε αληθινά. Εμένα με κρατάει η τέχνη, η Δέσποινα κι οι δικοί μου άνθρωποι. Η τέχνη είναι μεγάλο καταφύγιο, το μεγαλύτερο στη δική μου ζωή. Γι’ αυτό τον λόγο επέλεξα να κάνω αυτή την τέχνη. Για να φεύγω από την πραγματικότητα και να μπαίνω μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Τον θεατρικό. Και μέσω αυτού να κάνω τον αγώνα μου για όλους μας».

Η νέα παράσταση και ο στόχος του

Αναφερόμενος στη νέα του παράσταση, ο ηθοποιός τόνισε ότι θέλει ο θεατής να φεύγει από το θέατρο με ερωτήματα για τον εαυτό του. Υποστήριξε ότι το σοκ μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο για να προκληθεί σκέψη και να ανοίξει ουσιαστικός διάλογος μετά την παράσταση.

«Γι’ αυτό και θέλω ο θεατής, φεύγοντας από την παράσταση, να φύγει με ερωτήματα κυρίως για τον ίδιο. Και αυτή η παράσταση είναι ένα σοκ, όπως τα περισσότερα που κάνω. Με το σοκ εμβολίζεις καλύτερα την ψυχή του θεατή. Ώστε να γεννηθούν στο μυαλό του ερωτήματα που τον αφορούν προσωπικά. Αυτό θέλω. Να προβληματιστεί. Να μείνει σε αυτό και μετά. Όπως γίνεται κάθε φορά μετά τις παραστάσεις στο καφενείο έξω από το θέατρο ή όπως έκανε η ταινία του Γιάννη Οικονομίδη. Να μείνουν οι παρέες, να μιλήσουν, να γίνει διάλογος ουσίας», πρόσθεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης.

