Οι χρυσοί κανόνες του νησιώτικου styling για τις φετινές διακοπές

Με αυτά τα outfits θα είσαι η island queen του φετινού καλοκαιριού

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Καλοκαίρι σημαίνει ελληνικό νησί και η αλήθεια είναι πως όποιο κι αν επιλέξεις για τον φετινό σου προορισμό σίγουρα θα είναι μαγευτικό. Όσον αφορά το στυλ σου, γιατί είπαμε χαλαρώνουμε από την καθημερινότητα αλλά το στυλ μας δεν το αποχωριζόμαστε ποτέ, πρέπει να θυμάσαι ότι στο νησί πρέπει να είσαι άνετη και κομψή από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς να κουβαλήσεις…ολόκληρη τη ντουλάπα σου.

Λευκά αξεσουάρ: Το απόλυτα fashion trends του καλοκαιριού

Αν κάθε χρόνο λοιπόν κοιτάς τη βαλίτσα σου λίγο πριν κλείσει και σκέφτεσαι «πάλι τα πήρα όλα και δεν θα φορέσω τα μισά», χαλάρωσε. Το φετινό resort dressing έχει άλλη φιλοσοφία.

Με επιλογές από την Answear, το island styling γίνεται πιο ανάλαφρο, πιο έξυπνο και πολύ πιο effortless. Το μυστικό δεν είναι η ποσότητα, αλλά τα σωστά κομμάτια: αυτά που φοριούνται από το beach μέχρι το sunset dinner και μεταμορφώνονται απλά με ένα layering ή ένα statement αξεσουάρ.

Day to Beach

summer styling

Το styling που λειτουργεί πραγματικά στις διακοπές ξεκινά από τη σωστή βάση. Ένα λινό co-ord, ένα αέρινο φόρεμα ή ένα minimal μαγιό σε φωτεινούς τόνους μπορούν να σε μεταφέρουν από την παραλία στο beach bar χωρίς δεύτερη σκέψη.

Τα παρεό αποκτούν ρόλο hero piece, ενώ οι oversized ψάθινες τσάντες και τα woven hats προσθέτουν οργανική υφή και εκείνο το ανεπιτήδευτο island vibe που δείχνει πάντα σωστό κάτω από τον ήλιο.

summer styling

Το layering παραμένει ανάλαφρο και φυσικό. Ένα loose πουκάμισο ριγμένο πάνω από το μαγιό ή ένα λεπτό crochet piece δημιουργούν αμέσως περισσότερη διάσταση χωρίς να βαραίνουν το look.

Δείτε όλες τις προτάσεις για το καλοκαιρινό styling στα νησιά, στο άρθρο του Mylife.com.cy

Συντάκτης άρθρου: Δέσποινα Τσαταλπά

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