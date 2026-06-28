Φωτιά σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας - Εξερράγη ηλεκτρικό πατίνι!

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Πρώτη Δημοσίευση: 28.06.26, 12:23
Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε ισόγειο ξενοδοχείου στην Ομόνοια / Βίντεο Ερτ

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην οδό Δώρου στην πλατεία Κάνιγγος, με τους ένοικους να βγαίνουν στα μπαλκόνια και να απεγκλωβίζονται από την πυροσβεστική. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά που τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, ξεκίνησε στο ισόγειο του ξενοδοχείου όταν εξερράγη ηλεκτρικό πατίνι που φόρτιζε. Οι φλόγες γρήγορα έφτασαν μέχρι τις σκάλες, ωστόσο δεν επεκτάθηκαν στους άλλους ορόφους. 

Λόγω του περιστατικού διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην 3ης Σεπτεμβρίου από το ύψος της πλατείας ομόνοιας έως την οδό Βερανζέρου και στην οδό Βερανζέρου από το ύψος της οδού Πατησίων έως την 3ης Σεπτεμβρίου.

Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

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