Αχ, τα πρωινά της Δευτέρας. Η παγκοσμίως τρομακτική αυγή της εβδομάδας. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να μοιάζουν με μια ανηφορική μάχη. Με λίγη επιστήμη και μερικά tips, μπορείτε να μετατρέψετε τη μελαγχολία της Δευτέρας σε μια έκρηξη ενέργειας. Δείτε πώς!

Μην πατάτε το snooze

Ας είμαστε ειλικρινείς, το να σηκωθείς από το κρεβάτι τη Δευτέρα μπορεί να μοιάζει με το να δραπετεύεις από ένα ζεστό κουκούλι. Ο πειρασμός να πατήσεις «αναβολή» και να ξαναβυθιστείς στον ύπνο είναι πολύ πραγματικός. Αλλά να το θέμα: το επανειλημμένο πάτημα «αναβολής» μπορεί στην πραγματικότητα να σε κάνει να νιώθεις πιο νωθρός λόγω των διαταραγμένων κύκλων ύπνου. Δοκιμάστε να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι σας λίγο αργότερα από το συνηθισμένο, χρονικά σε έναν πλήρη κύκλο ύπνου, που συνήθως είναι περίπου 90 λεπτά, για να ξυπνήσετε ανανεωμένοι.

Ηλιακό Φως: Το μυστικό σας όπλο

Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί οι βρικόλακες δεν είναι πρωινοί άνθρωποι; Είναι επειδή αποφεύγουν το ηλιακό φως! Γελάτε, αλλά ειλικρινά, το φυσικό φως είναι το κλειδί για να ρυθμίσετε το εσωτερικό ρολόι του σώματός σας. Ανεβάστε τα παντζούρια μόλις ανοίξουν τα μάτια σας. Αυτή η μικρή αλλαγή μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την πρωινή σας ενέργεια και διάθεση.

Ενυδατωθείτε σαν να εξαρτάται η ζωή σας από αυτό (επειδή εξαρτάται)

Να μια ωμή αλήθεια: το σώμα σας γίνεται μια ξερή έρημος κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η ενυδάτωση το πρωί ξεκινά τον μεταβολισμό σας και αποβάλλει τις τοξίνες. Σκεφτείτε να αφήσετε ένα ποτήρι νερό δίπλα στο κρεβάτι σας για να το κάνετε αυτό αναπόσπαστο μέρος της ρουτίνας σας. Για επιπλέον, προσθέστε μια φέτα λεμόνι για μια αναζωογονητική ζωντάνια!

Κινήστε το σώμα σας, ενεργοποιήστε την ψυχή σας

Η σωματική άσκηση δεν σημαίνει απαραίτητα μια εκτενή προπόνηση στο γυμναστήριο. Ένας σύντομος, παιχνιδιάρικος χορός με το αγαπημένο σας τραγούδι, ένα γρήγορο περπάτημα ή ένα απαλό stretching μπορούν να κάνουν θαύματα. Η σωματική δραστηριότητα αυξάνει τις ενδορφίνες, κάνοντάς σας να νιώθετε πιο χαρούμενοι και πιο ενεργητικοί.

Η ενίσχυση του πρωινού

Όλοι έχουμε ακούσει ότι το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας. Spoiler alert: είναι αλήθεια. Αλλά εδώ είναι η παγίδα – χρειάζεστε το σωστό καύσιμο. Ένα ισορροπημένο πρωινό με πρωτεΐνες, δημητριακά ολικής αλέσεως και λίγο υγιεινό λίπος μπορεί να διατηρήσει τα επίπεδα ενέργειάς σας. Σκεφτείτε αυγά με αβοκάντο σε τοστ ολικής αλέσεως ή ελληνικό γιαούρτι με ξηρούς καρπούς και μούρα. Νόστιμο!

Η δύναμη του σχεδιασμού

Ακολουθεί μια ειλικρινής εξομολόγηση: οι εκπλήξεις μπορεί να είναι συναρπαστικές, αλλά όχι όταν πρόκειται για το χάος της Δευτέρας το πρωί. Αφιερώστε λίγα λεπτά την Κυριακή το βράδυ για να οργανώσετε την εβδομάδα σας. Απλώστε τα ρούχα σας, ετοιμάστε το μεσημεριανό σας γεύμα και σημειώστε μερικές προθέσεις για την εβδομάδα. Αυτή η προετοιμασία βοηθά στη μείωση του στρες και καθαρίζει το μυαλό σας για πιο σημαντικές εργασίες – όπως πού να βρείτε τον καλύτερο καφέ!

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Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου