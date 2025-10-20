Ντορέττα Παπαδημητρίου: Ρομαντική φθινοπωρινή απόδραση για τα γενέθλιά της

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Τα instastories της από το εορταστικό ΣΚ στα Τρίκαλα Κορινθίας

Φθινοπωρινή απόδραση στη φύση έκανε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, με αφορμή τα γενέθλιά της.

Η ηθοποιός, που έκλεισε τα 46 της χρόνια, στις 15 Οκτωβρίου, ταξίδεψε στα Τρίκαλα Κορινθίας, πιθανόν με τον σύντροφό της Γιώργο Γεροντιδάκη, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.

Η ίδια δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα: «Βουνίσιοι ⛰️#weekend #nature #takethemountains #freshair».

Στις φωτογραφίες ποζάρει μόνη σε ένα φθινοπωρινό τοπίο, με φόντο το βουνό και τα πεσμένα κίτρινα φύλλα στο έδαφος.

Σε άλλες εικόνες μάς δείχνει στιγμιότυπα από τη διαμονή της, η οποία περιλάμβανε και χρήση spa.

Το Σαββατοκύριακό της έκλεισε με μια εντυπωσιακή τούρτα με θέμα Holllywood και κινηματογράφος.

«Μου άφησαν την πιο εντυπωσιακή τούρτα για το κλείσιμο του εορταστικού ΣΚ», έγραψε στα Instastories της, δηλώνοντας «ευγνώμων».

Με τον Γιώργο Γεροντιδάκη δε διατυμπανίζουν τη σχέση τους αλλά ούτε και την κρατούν κρυφή. Ο ηθοποιός ανήρτησε μόνο αυτή τη φωτογραφία στα instastories του, που παραπέμπει σε βουνίσιο φθινοπωρινό σκηνικό.

Γιώργος Γεροντιδάκης: To instastory που δημοσίευσε

Οι φήμες για τη σχέση του ζευγαριού ξεκίνησαν στα γενέθλια της Ντορέττας, πέρυσι. Ο ηθοποιός ήταν παρών στο σπίτι της μαζί με τους φίλους της για ένα μίνι πάρτυ έκπληξη. Τον Μάρτιο του 2025 κυκλοφόρησε η πρώτη τους κοινή φωτογραφία από το συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας για τα Τέμπη.

Ντορέττα Παπαδημητρίου- Γιώργος Γεροντιδάκης: H πρώτη φορά που πόζαραν μαζί, τον Ιούνιο του 2025/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Παρόλο που οι κάμερες τους είχαν εντοπίσει σε διάφορες εξόδους, τον Ιούνιο του 2025 έκαναν την πρώτη επίσημη εμφάνιση μαζί σε θεατρική παράσταση, ποζάροντας πλάι πλάι.

«Δόξα τω Θεώ είμαι πολύ καλά (σ.σ στην προσωπική μου ζωή)», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή Το Πρωινό. «Σημασία έχει να είμαστε καλά. να περνάμε ωραία, δηλαδή έχω εστιάσει πολύ στο κομμάτι της χαράς στη ζωή μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είχαμε πολύ καλή σχέση με τη “χαρά” τα προηγούμενα», συμπλήρωσε.

Λίγες μέρες νωρίτερα, είχε δημοσιεύσει ένα carousel φωτογραφιών, γράφοντας στη λεζάντα: «Ήταν μια rock and roll εβδομάδα με πολλή αγάπη και χαρά».

Aνάμεσα σε αυτές ήταν και η τούρτα που της είχαν ετοιμάσει οι φίλοι της για τα γενέθλιά της.