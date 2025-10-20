Ντορέττα Παπαδημητρίου: Ρομαντική φθινοπωρινή απόδραση για τα γενέθλιά της

Οι πόζες στη φύση και η τούρτα για το κλείσιμο του εορταστικού ΣΚ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.10.25 , 10:19 Ηλεία: Βίαζε την κόρη του και απείλησε να κάψει στον φούρνο τη σύζυγό του
20.10.25 , 10:10 Η Ειρήνη Τορνεσάκη στο star.gr: To ελληνικό τραγούδι που διεκδικεί Grammy!
20.10.25 , 10:05 Μαίρη Συνατσάκη: Η κόρη της, η αγένεια & τα follow/unfollow!
20.10.25 , 09:51 Χονγκ Κονγκ: Αεροσκάφος της Emirates έπεσε στη θάλασσα – 2 νεκροί
20.10.25 , 09:48 Φωτεινή Πετρογιάννη: «Ήταν λεβέντης» - Μίλησε για τον θάνατο του πατέρα της
20.10.25 , 09:44 Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
20.10.25 , 09:19 Ντορέττα Παπαδημητρίου: Ρομαντική φθινοπωρινή απόδραση για τα γενέθλιά της
20.10.25 , 09:18 Ελένη Χατζίδου: Εκτός Breakfast@Star - Όσα είπε ο Ετεοκλής Παύλου
20.10.25 , 09:15 Τζένη Θεωνά: Απαθανατίζει τον πατέρα της αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο της
20.10.25 , 09:09 Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
20.10.25 , 09:03 Καυτές αποκαλύψεις για το ερωτικό τρίγωνο Τζάκι-Ωνάσης-Κάλλας
20.10.25 , 09:01 Κοσμάς Φουντούκης: Πέθανε ο ηθοποιός - Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο
20.10.25 , 09:00 VW Golf GTI και Golf R: Ανακηρύχθηκαν “Car of the Year 2026”
20.10.25 , 08:55 Τούνη: Λιμουζίνα & strip show στο bachelorette της Στέλλας στο Λας Βέγκας
20.10.25 , 08:34 IQ160: Δείτε τα επεισόδια του 3ου κύκλου on demand
Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
Ελένη Χατζίδου: Εκτός Breakfast@Star - Όσα είπε ο Ετεοκλής Παύλου
Κοσμάς Φουντούκης: Πέθανε ο ηθοποιός - Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο
Φωτεινή Πετρογιάννη: «Ήταν λεβέντης» - Μίλησε για τον θάνατο του πατέρα της
Τζένη Θεωνά: Απαθανατίζει τον πατέρα της αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο της
Περιστέρι: Άγρια δολοφονία 37χρονου έξω από κλαμπ στο Μπουρνάζι
Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από την Τετάρτη με βροχές και καταιγίδες
Χονγκ Κονγκ: Αεροσκάφος της Emirates έπεσε στη θάλασσα – 2 νεκροί
Καυτές αποκαλύψεις για το ερωτικό τρίγωνο Τζάκι-Ωνάσης-Κάλλας
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Ρομαντική φθινοπωρινή απόδραση για τα γενέθλιά της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Τα instastories της από το εορταστικό ΣΚ στα Τρίκαλα Κορινθίας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Φθινοπωρινή απόδραση στη φύση έκανε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, με αφορμή τα γενέθλιά της. 

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Φθινοπωρινή απόδραση στα Τρίκαλα Κορινθίας

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Φθινοπωρινή απόδραση στα Τρίκαλα Κορινθίας

Η ηθοποιός, που έκλεισε τα 46 της χρόνια, στις 15 Οκτωβρίου, ταξίδεψε στα Τρίκαλα Κορινθίας, πιθανόν με τον σύντροφό της Γιώργο Γεροντιδάκη, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. 

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Φθινοπωρινή απόδραση στα Τρίκαλα Κορινθίας

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Φθινοπωρινή απόδραση στα Τρίκαλα Κορινθίας

Η ίδια δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα: «Βουνίσιοι ⛰️#weekend #nature #takethemountains #freshair».

Στις φωτογραφίες ποζάρει μόνη σε ένα φθινοπωρινό τοπίο, με φόντο το βουνό και τα πεσμένα κίτρινα φύλλα στο έδαφος. 

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Φθινοπωρινή απόδραση στα Τρίκαλα Κορινθίας

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Φθινοπωρινή απόδραση στα Τρίκαλα Κορινθίας

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Φθινοπωρινή απόδραση στα Τρίκαλα Κορινθίας

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Φθινοπωρινή απόδραση στα Τρίκαλα Κορινθίας

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Φθινοπωρινή απόδραση στα Τρίκαλα Κορινθίας

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Φθινοπωρινή απόδραση στα Τρίκαλα Κορινθίας

Σε άλλες εικόνες μάς δείχνει στιγμιότυπα από τη διαμονή της, η οποία περιλάμβανε και χρήση spa.

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Φθινοπωρινή απόδραση στα Τρίκαλα Κορινθίας

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Φθινοπωρινή απόδραση στα Τρίκαλα Κορινθίας

Το Σαββατοκύριακό της έκλεισε με μια εντυπωσιακή τούρτα με θέμα Holllywood και κινηματογράφος.

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η τούρτα γενεθλίων στον κλείσιμο του εορταστικού της ΣΚ

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η τούρτα γενεθλίων στον κλείσιμο του εορταστικού της ΣΚ

«Μου άφησαν την πιο εντυπωσιακή τούρτα για το κλείσιμο του εορταστικού ΣΚ», έγραψε στα Instastories της, δηλώνοντας «ευγνώμων».

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η τούρτα γενεθλίων στον κλείσιμο του εορταστικού της ΣΚ

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η τούρτα γενεθλίων στον κλείσιμο του εορταστικού της ΣΚ

Με τον Γιώργο Γεροντιδάκη δε διατυμπανίζουν τη σχέση τους αλλά ούτε και την κρατούν κρυφή. Ο ηθοποιός ανήρτησε μόνο αυτή τη φωτογραφία στα instastories του, που παραπέμπει σε βουνίσιο φθινοπωρινό σκηνικό. 

Γιώργος Γεροντιδάκης: To instastory που δημοσίευσε 

Γιώργος Γεροντιδάκης: To instastory που δημοσίευσε 

Οι φήμες για τη σχέση του ζευγαριού ξεκίνησαν στα γενέθλια της Ντορέττας, πέρυσι. Ο ηθοποιός ήταν παρών στο σπίτι της μαζί με τους φίλους της για ένα μίνι πάρτυ έκπληξη. Τον Μάρτιο του 2025 κυκλοφόρησε η πρώτη τους κοινή φωτογραφία από το συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας για τα Τέμπη.

Ντορέττα Παπαδημητρίου-Γιώργος Γεροντιδάκης: H πρώτη φορά που πόζαραν μαζί, τον Ιούνιο του 2025/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ντορέττα Παπαδημητρίου- Γιώργος Γεροντιδάκης: H πρώτη φορά που πόζαραν μαζί, τον Ιούνιο του 2025/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Παρόλο που οι κάμερες τους είχαν εντοπίσει σε διάφορες εξόδους, τον Ιούνιο του 2025 έκαναν την πρώτη επίσημη εμφάνιση μαζί σε θεατρική παράσταση, ποζάροντας πλάι πλάι.

Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Άμα ερχόταν ένα παιδί... με χαρά»

 «Δόξα τω Θεώ είμαι πολύ καλά (σ.σ στην προσωπική μου ζωή)», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή Το Πρωινό. «Σημασία έχει να είμαστε καλά. να περνάμε ωραία, δηλαδή έχω εστιάσει πολύ στο κομμάτι της χαράς στη ζωή μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είχαμε πολύ καλή σχέση με τη “χαρά” τα προηγούμενα», συμπλήρωσε.

Λίγες μέρες νωρίτερα, είχε δημοσιεύσει ένα carousel φωτογραφιών, γράφοντας στη λεζάντα:  «Ήταν μια rock and roll εβδομάδα με πολλή αγάπη και χαρά».

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Ρομαντική φθινοπωρινή απόδραση για τα γενέθλιά της

Aνάμεσα σε αυτές ήταν και η τούρτα που της είχαν ετοιμάσει οι φίλοι της για τα γενέθλιά της. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΡΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 |
ΓΕΝΕΘΛΙΑ
 |
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
 |
ΕΞΟΡΜΗΣΗ
 |
ΤΑΞΙΔΙ
 |
ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙΔΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top