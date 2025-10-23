Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Είμαι σε μια φάση που αισθάνομαι πολύ ωραία»

Όσα αποκάλυψε η ηθοποιός για τις τηλεοπτικές της προτάσεις

Media
Στο θέατρο Αποθήκη συνάντησε η κάμερα του Breakfast@Star και ο Ηλίας Σκουλάς την Ντορέττα Παπαδημητρίου, η οποία φέτος πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Άνθρωπος χωρίς όνομα». 

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Ρομαντική φθινοπωρινή απόδραση για τα γενέθλιά της

Αρχικά, η ηθοποιός εξήγησε τον λόγο που δεν παρουσίασε τις «Μαμά-δες» και αποκάλυψε αν έχει δεχτεί άλλες προτάσεις από την ΕΡΤ: «Είχα σκέψεις να ξανακάνω τις "Μαμά-δες αν θα γινόταν με μία παρουσιάστρια, αλλά τελικά δεν έγινε. Έχουν γίνει συζητήσεις με εταιρείες παραγωγής που κάνουν πράγματα για την ΕΡΤ, αλλά τίποτα συγκεκριμένο».

Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Είμαι σε μια φάση που αισθάνομαι πολύ ωραία»

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου στο Breakfast@Star

Στη συνέχεια, μίλησε για το απροσδόκητο τέλος του «Power Talk», αναφέροντας πως οι δικές της εκπομπές στον ΣΚΑΪ δεν είχαν κοπεί. «Τι να πω, δε χρειάζεται δηλαδή ούτε να εξηγήσουμε ποια είναι η Τατιάνα ούτε τι έχει κάνει από άποψη δουλειάς κτλ. Δεν μπορώ να πω όμως περισσότερα και να ξέρω για να σου πω, να έχω άποψη, γιατί στα αλήθεια δεν τα παρακολουθώ ιδιαίτερα», είπε. 

Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Άμα ερχόταν ένα παιδί... με χαρά»

«Δεν είχε σταματήσει ακριβώς. Για ένα διάστημα παίζανε ταυτόχρονα. Δηλαδή κάναμε δύο ώρες το "Εδώ" και μετά κάναμε άλλες δύο ώρες το "Survival". Όμως δεν είχε κοπεί. Και σαν εκπομπή το εδώ πήγαινε και πολύ καλά στη ζώνη της. Και ήταν και η πρώτη χρονιά που ο ΣΚΑΪ έκανε ψυχαγωγία σε εκείνη τη ζώνη», ξεκαθάρισε.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου μιλά για τη συνεργασία με τον ΣΚΑΪ

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου μιλά για τη συνεργασία με τον ΣΚΑΪ

«Νομίζω ότι με τον τρόπο που γίνονται οι εκπομπές τώρα, με τη θεματολογία δηλαδή περισσότερων των εκπομπών, δε νομίζω ότι είναι κάτι που θα μπορούσα να υποστηρίξω. Γιατί είναι πάρα πολύ, κατά τη γνώμη μου, ψυχοφθόρο και νομίζω ότι δε θα μου τέριαζε κιόλας. Μέσα σε όλα τα χρόνια μπορεί κατά καιρούς να έχουν γραφτεί πράγματα που να μην ήταν αλήθεια ή να ήταν λίγο υπερβολικά. Αλλά συνολικά θα έλεγα ότι υπάρχει ένα αλληλοσεβασμός»,  απάντησε στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στην πρωινή ζώνη.

Βλέποντας την Ντορέττα, ο δημοσιογράφος δεν παρέλειψε να σχολιάσει πόσο όμορφη κι ανανεωμένη φαίνεται, με την ίδια να μην το αρνείται: «Νομίζω ότι, στα αλήθεια, ό,τι έχει να κάνει με το πώς φαίνεται ένας άνθρωπος, κατά κύριο λόγο έχει να κάνει όντως με το πώς αισθάνεται ένας άνθρωπος. Εγώ είμαι σε μια φάση που, δόξα τω Θεώ, αισθάνομαι πολύ ωραία. Είμαι σε δουλειές που μου αρέσουν και με γεμίζουν. Στην καθημερινότητά μου περνάω όμορφα, χαρούμενα. Οπότε φαντάζομαι ότι μπορεί αυτό να... όχι μπορεί σίγουρα, όπως σε όλους τους ανθρώπους, να αποτυπώνεται κάπως. Αλλά ναι, είναι μια ας πούμε ευχάριστη περίοδο», τόνισε η ηθοποιός.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη στο Κηποθέατρο Παπάγου / NDP Photo Agency (Έλλη Πουπουλίδου)

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη στο Κηποθέατρο Παπάγου / NDP Photo Agency (Έλλη Πουπουλίδου)

Θυμίζουμε ότι η Ντορέττα Παπαδημητρίου διατηρεί σχέση με τον Γιώργο Γεροντιδάκη. Αν και είναι αρκετό καιρό μαζί, προτιμούν να κρατούν χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

