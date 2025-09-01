Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η τρυφερή ανάρτηση με τους δύο γιους της

Η ηθοποιός λατρεύει τα αγόρια τη

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Με τον Γιώργο Γεροντιδάκη σε εκδήλωση για τον Φρέντυ Γερμανό στη Μυτιλήνη
Μία τρυφερή οικογενειακή στιγμή θέλησε να μοιραστεί στα social media η Ντορέττα Παπαδημητρίου. Η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός ανήρτησε μια φωτογραφία όπου ποζάρει χαμογελαστή, έχοντας στο πλευρό της τα δυο αγόρια της, Διονύση και Φίλιππο που πλέον - όπως βλέπουμε- έχουν μεγαλώσει πολύ και είναι ολόκληροι άντρες!

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Με αποκαλυπτικό μπικίνι στην παραλία

«Τα παιδιά μεγαλώνουν και φτιάχνουν δικά τους καλοκαίρια. Οι κοινές διακοπές,δεν είναι δεδομένες. Κάθε χρόνο όμως ,βρίσκουμε τρόπο να ζούμε καλοκαιρινές στιγμές μαζί. Κι αυτές για μένα, είναι πολύτιμες. Χαίρομαι που έτσι νιώθουν κι εκείνοι. Όσο κι αν μεγαλώνουν» έγραψε.

Δες την ανάρτηση της Ντορέττας:

Υπενθυμίζεται ότι η Ντορέττα Παπαδημητρίου ήταν παντρεμένη με τον επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη. Ο γάμος τους διήρκησε από το 2004 έως περίπου το 2009–2011 και απέκτησαν δύο παιδιά: τον Διονύση, γεννημένο στις 31 Δεκεμβρίου 2004, και τον Φίλιππο, γεννημένο στις 23 Μαρτίου 2006. Τα δύο αγόρια αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα της Ντορέττας και τα λατρεύει. Φροντίζει να περνά όσο περισσότερες στιγμές μπορεί μαζί τους, μιας που πια είναι 21 και 18 ετών.

 

 

Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΡΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
