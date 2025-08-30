Ντορέττα Παπαδημητρίου: Με αποκαλυπτικό μπικίνι στην παραλία

Δείτε τα insta stories της Ντορέττας Παπαδημητρίου και του Γιώργου Γεροντιδάκη

Το πρώτο τους υπέροχο καλοκαίρι μαζί πέρασαν η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης, κάνοντας διακοπές σε αρκετά ελληνικά νησιά, καθώς και ταξίδια στο εξωτερικό, γεμίζοντας μπαταρίες.

Το ζευγάρι διανύει μία πολύ ευτυχισμένη περίοδο και εάν και στην αρχή της σχέσης τους είχαν κρατήσει χαμηλούς τόνους, τώρα πλέον δημοσιεύουν στα social media κοινές τους στιγμές και μέρη που επισκέπτονται.

Οι ηθοποιοί έχουν γυρίσει πλέον στη βάση τους, με σκοπό να επιστρέψουν στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, παρόλα αυτά η Ντορέττα Παπαδημητρίου, αναπολώντας τις αξέχαστες διακοπές με τον αγαπημένο της, ανάρτησε δύο αποκαλυπτικές φωτογραφίες με μπικίνι στην ακρογιαλιά και, όπως ήταν αναμενόμενο, «έριξε» το Instagram, λαμβάνοντας αμέτρητα κολακευτικά σχόλια και likes!

«Έχει μείνει λίγο ακόμα...#summer», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσή της.

Δείτε τις φωτογραφίες της Ντορέττας Παπαδημητρίου: