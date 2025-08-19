Καλοκαίρι για δύο: Η Ντορέττα Παπαδημητρίου με look... Γεροντιδάκη

Το ζευγάρι απολαμβάνει το πρώτο του καλοκαίρι μαζί

Celebrities & Gossip Νεα
Celebrities & Gossip Νεα
Στιγμιότυπα του ερωτευμένου ζευγαριού
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης φαίνεται πως περνούν μια όμορφη περίοδο στη ζωή τους, καθώς το φετινό καλοκαίρι τους βρίσκει ως ζευγάρι.

Ντορέττα - Γεροντιδάκης: Οι νέες καλοκαιρινές πόζες του ζευγαριού

Οι δυο ταλαντούχοι ηθοποιοί, που αρχικά προτίμησαν να κρατήσουν χαμηλό προφίλ όσον αφορά τη σχέση τους, πλέον δε διστάζουν να κάνουν πιο διακριτικά βήματα.

Το άλμπουμ της Παπαδημητρίου από το ταξίδι στην Τουρκία με τον Γεροντιδάκη

Τους τελευταίους μήνες έχουν κάνει αρκετές κοινές εμφανίσεις,  από θεατρικές παραστάσεις και αγώνες ποδοσφαίρου, μέχρι και πρόσφατα στιγμιότυπα από το αεροδρόμιο, λίγο πριν την αναχώρησή τους για το εξωτερικό.

Το ζευγάρι απολαμβάνει το πρώτο του καλοκαίρι μαζί

Το ζευγάρι απολαμβάνει το πρώτο του καλοκαίρι μαζί

Αυτές τις μέρες απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, χωρίς να κρύβονται.

Αν και αποφεύγουν τις κοινές φωτογραφίες, οι αναρτήσεις τους στα social media μαρτυρούν ότι βρίσκονται στα ίδια μέρη.

Χαρακτηριστική ήταν η φωτογραφία που δημοσίευσε η Ντορέττα, φορώντας το καπέλο του Γιώργου.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου φορά το καπέλο του Γιώργου Γεροντιδάκη

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου φορά το καπέλο του Γιώργου Γεροντιδάκη
 

To post του ηθοποιού με τα αγαπημένα του καπέλα

To post του ηθοποιού με τα αγαπημένα του καπέλα 
 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΡΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙΔΑΚΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
