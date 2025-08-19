Καλοκαίρι για δύο: Η Ντορέττα Παπαδημητρίου με look... Γεροντιδάκη

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης φαίνεται πως περνούν μια όμορφη περίοδο στη ζωή τους, καθώς το φετινό καλοκαίρι τους βρίσκει ως ζευγάρι.
Ντορέττα - Γεροντιδάκης: Οι νέες καλοκαιρινές πόζες του ζευγαριού
Οι δυο ταλαντούχοι ηθοποιοί, που αρχικά προτίμησαν να κρατήσουν χαμηλό προφίλ όσον αφορά τη σχέση τους, πλέον δε διστάζουν να κάνουν πιο διακριτικά βήματα.
Το άλμπουμ της Παπαδημητρίου από το ταξίδι στην Τουρκία με τον Γεροντιδάκη
Τους τελευταίους μήνες έχουν κάνει αρκετές κοινές εμφανίσεις, από θεατρικές παραστάσεις και αγώνες ποδοσφαίρου, μέχρι και πρόσφατα στιγμιότυπα από το αεροδρόμιο, λίγο πριν την αναχώρησή τους για το εξωτερικό.
Αυτές τις μέρες απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, χωρίς να κρύβονται.
Αν και αποφεύγουν τις κοινές φωτογραφίες, οι αναρτήσεις τους στα social media μαρτυρούν ότι βρίσκονται στα ίδια μέρη.
Χαρακτηριστική ήταν η φωτογραφία που δημοσίευσε η Ντορέττα, φορώντας το καπέλο του Γιώργου.
