Δούκισσα Νομικού: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο με τα παιδιά της

«Το ίδιο δέντρο που στόλιζα κάποτε με τους γονείς μου»

Δούκισσα Νομικού
Η Δούκισσα Νομικού υποδέχτηκε τη φετινή εορταστική περίοδο με τον πιο τρυφερό τρόπο, στολίζοντας το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σαλόνι του σπιτιού της — μια μέρα πριν τα γενέθλιά της.

Η παρουσιάστρια, που διακρίνεται για τη γλυκύτητα και τη θετική της ενέργεια, μοιράστηκε τη στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Με φωτογραφίες που αποπνέουν θαλπωρή και γιορτινή ατμόσφαιρα, η Δούκισσα αποκάλυψε πως το δέντρο αυτό έχει ξεχωριστή σημασία για την ίδια, καθώς είναι το ίδιο δέντρο που στόλιζε από παιδί μαζί με τους γονείς της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά:

«Ήρθε η εποχή του χρόνου που αυτά τα φωτάκια ζεσταίνουν την καρδιά μου. Μπορώ να κάθομαι να τα κοιτώ με τις ώρες. Να σκέφτομαι. Να νοσταλγώ όσα πέρασαν και να ονειρεύομαι όσα θα έρθουν. Το στολίσαμε και φέτος, μια ημέρα μετά τα γενέθλιά μου — το ίδιο δέντρο που στόλιζα κάποτε με τους γονείς μου. Το αγαπώ, αυτό το δέντρο. 35 χρόνια τώρα. Και του χρόνου με υγεία, αγάπη και φως στις ψυχές μας».

Η ανάρτηση της παρουσιάστριας πλημμύρισε σχόλια και ευχές από φίλους και θαυμαστές, που τη συνεχάρησαν τόσο για τα γενέθλιά της όσο και για το ζεστό μήνυμα που μοιράστηκε.

Το στολισμένο της δέντρο, γεμάτο φως και συναίσθημα, έγινε αμέσως viral, υπενθυμίζοντάς μας ότι τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο διακόσμηση — είναι συναίσθημα, αγάπη και νοσταλγία.

Η Δούκισσα Νομικού μαζί με τον σύζυγό της, Δημήτρη Θεοδωρίδη, έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με τα δύο τους παιδιά, τον Σάββα και την Αναστασία, που αποτελούν το κέντρο της ζωής τους.

Η παρουσιάστρια έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να δίνει προτεραιότητα στην οικογένειά της, κρατώντας χαμηλό προφίλ και μοιράζοντας με διακριτικότητα στιγμές από την καθημερινότητά τους στα social media. Μέσα από συνεντεύξεις και αναρτήσεις της, αποπνέει πάντοτε ζεστασιά, ισορροπία και αυθεντικότητα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στη Real Life, η Δούκισσα Νομικού μίλησε για τη φιλοσοφία της ως μαμά και τον τρόπο που επιλέγει να επικοινωνεί με τα παιδιά της:

«Με τα παιδιά μιλάω για τα πάντα. Δεν τους έχω μιλήσει ποτέ μωρουδίστικα. Τα αντιμετωπίζω ως έξυπνα όντα, λέγοντας τους πάντα και μόνο αλήθειες. Χωρίς βέβαια να τους χαλάω τη μαγεία της αθωότητας και της ξεγνοιασιάς».

ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΝΟΜΙΚΟΥ
