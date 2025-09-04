Νέος Κόσμος: «Η γυναίκα ήταν άρρωστη» - Tι εξετάζουν για το νεκρό ζευγάρι

Οι πρώτες πληροφορίες για το νεκρό ζευγάρι στον Νέο Κόσμο / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

H έντονη δυσοσμία των σορών σε προχωρημένη σήψη ήταν αυτή που κινητοποίησε γειτόνισσα στον Νέο Κόσμο και οδήγησε στην αποκάλυψη μιας τραγωδίας, με τους δύο ηλικιωμένους που εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο διαμέρισμά τους.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν οι ένοικοι της πολυκατοικίας ανησύχησαν για την έντονη μυρωδιά και κάλεσαν τον διαχειριστή. Μπαίνοντας στο σπίτι, οι Αρχές βρήκαν τη γυναίκα σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο στο στήθος και τον 74χρονο με τραύμα στο κεφάλι. Δίπλα στο ζευγάρι εντοπίστηκαν και δύο κάλυκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατός τους δε συνέβη ταυτόχρονα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο ο άνδρας να σκότωσε πρώτα τη σύζυγό του και στη συνέχεια να έθεσε τέλος στη ζωή του.

Φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας / Eurokinissi (Κώστας Τζούμας)

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι η γυναίκα ήταν σοβαρά άρρωστη και ο σύζυγός της φαινόταν πολύ καταβεβλημένος ψυχολογικά. «Την έβλεπες σπάνια να κυκλοφορεί, εκείνος βγαίνει πιο συχνά, αλλά ήταν πάντα θλιμμένος», είπε χαρακτηριστικά γείτονας.

Άλλη ένοικος της πολυκατοικίας είπε για τις μέρες πριν την τραγωδία: «Το Σάββατο παρατήρησα ότι το φως στο διαμέρισμά τους είχε μείνει ανοιχτό. Σκέφτηκα ότι μπορεί να το ξέχασαν. Όμως οι μέρες περνούσαν, η μυρωδιά γινόταν όλο και πιο έντονη και τελικά με τον σύζυγό μου αποφασίσαμε να ειδοποιήσουμε τον διαχειριστή. Ήρθαν η αστυνομία, άνοιξαν την πόρτα και τους βρήκαν στο υπνοδωμάτιο. Οι αστυνομικοί είπαν ότι πιθανόν ο άνδρας σκότωσε τη γυναίκα και μετά αυτοκτόνησε».

Τις τελικές απαντήσεις θα δώσει ο ιατροδικαστής.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το νεκρό ζευγάρι στον Νέο Κόσμο

«Απογευματινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς οι σοροί γυναίκας και του συζύγου της σε διαμέρισμα στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Αμφότεροι έφεραν θανατηφόρα τραύματα από πυροβόλο όπλο, το οποίο εντοπίστηκε στον ίδιο χώρο, ενώ δίπλα τους βρέθηκαν δύο κάλυκες.

Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη ιατροδικαστής, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε και ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το εν λόγω ζευγάρι.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής».