Νέος Κόσμος: «Η γυναίκα ήταν άρρωστη» - Tι εξετάζουν για το νεκρό ζευγάρι

Η δυσοσμία αποκάλυψε την τραγωδία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Σεπτεμβρίου
04.09.25 , 23:38 Άγιοι Ανάργυροι: Βίντεο Με Κλοπή Καλωδίων Τηλεδιοίκησης
04.09.25 , 23:36 Ναταλία Γερμανού: Ποζάρει με μαγιό στην Κρήτη και εντυπωσιάζει
04.09.25 , 23:34 Μαφία Κρήτης: Πουλούσαν Ναρκωτικά Σε Τουρίστες Στα Κλαμπ
04.09.25 , 23:28 Νέος Κόσμος: «Η γυναίκα ήταν άρρωστη» - Tι εξετάζουν για το νεκρό ζευγάρι
04.09.25 , 22:51 Καλλιμάρμαρο: Μεγάλο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη παρουσία Βάσως Καζαντζίδη
04.09.25 , 22:15 Το Breakfast@Star κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 08.45!
04.09.25 , 22:11 Κλήρωση Tζόκερ 4/9/25: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
04.09.25 , 22:10 Eυρωπαϊκή Εισαγγελία: Έρευνα και για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου!
04.09.25 , 22:01 Κιάτο: Θρήνος για την 25χρονη Μαργαρίτα που σκοτώθηκε σε τροχαίο
04.09.25 , 21:47 Τζιόρτζιο Αρμάνι: Η ανακοίνωση για την κηδεία και το λαϊκό προσκύνημα
04.09.25 , 21:35 Νέα συνομιλία Π. Καμμένου με ηγετικό στέλεχος της Κρητικής Μαφίας
04.09.25 , 21:16 Καρακάση: «Έκανα ολική υστερεκτομή - Δεν μπορώ να συνηθίσω να ζω με αυτό»
04.09.25 , 21:16 Pirelli: Η Μόντσα είναι μοναδική
04.09.25 , 20:43 Πατήσια: Aυτή είναι η 34χρονη Ειρήνη που πέθανε μετά τη γέννα στο σπίτι της
Ζέτα Μακρυπούλια: Ποζάρει με το μπικίνι της στους Αρκιούς
Ρουμελιώτη: Το μήνυμα στον Κατσούλη μετά τη διάγνωση με αιφνίδια βαρηκοΐα
Ποιοι επώνυμοι βρέθηκαν στην «Ταράτσα του Φοίβου»
Απόστολος Γκλέτσος: Τα φιλιά με την «πρώην» σύντροφό του στη Μύκονο
Νέα συνομιλία Π. Καμμένου με ηγετικό στέλεχος της Κρητικής Μαφίας
Αθηνά Οικονομάκου: Διακοπές στην Πάργα με τα παιδιά της
Τζένη Μπαλατσινού: Aποχαιρετά τον Αρμάνι με κοινές τους φωτογραφίες
Βίκυ Κουλιανού: Η πρώτη κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Βίκυ Καγιά: Στην «πρωτεύουσα της σαμπάνιας» με τσάντα Chanel
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Σε baby shower με τους γιους της
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Οι πρώτες πληροφορίες για το νεκρό ζευγάρι στον Νέο Κόσμο / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

H έντονη δυσοσμία των σορών σε προχωρημένη σήψη ήταν αυτή που κινητοποίησε γειτόνισσα στον Νέο Κόσμο και οδήγησε στην αποκάλυψη μιας τραγωδίας, με τους δύο ηλικιωμένους που εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο διαμέρισμά τους.

Θρίλερ στον Νέο Κόσμο: Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν οι ένοικοι της πολυκατοικίας ανησύχησαν για την έντονη μυρωδιά και κάλεσαν τον διαχειριστή. Μπαίνοντας στο σπίτι, οι Αρχές βρήκαν τη γυναίκα σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο στο στήθος και τον 74χρονο με τραύμα στο κεφάλι. Δίπλα στο ζευγάρι εντοπίστηκαν και δύο κάλυκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατός τους δε συνέβη ταυτόχρονα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο ο άνδρας να σκότωσε πρώτα τη σύζυγό του και στη συνέχεια να έθεσε τέλος στη ζωή του.

Νέος Κόσμος

Φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας / Eurokinissi (Κώστας Τζούμας)

Νεκρό ζευγάρι στον Νέο Κόσμο

Νεκρό ζευγάρι σε προχωρημένη σήψη στον Νέο Κόσμο

Τραγωδία στον Νέο Κόσμο

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι η γυναίκα ήταν σοβαρά άρρωστη και ο σύζυγός της φαινόταν πολύ καταβεβλημένος ψυχολογικά. «Την έβλεπες σπάνια να κυκλοφορεί, εκείνος βγαίνει πιο συχνά, αλλά ήταν πάντα θλιμμένος», είπε χαρακτηριστικά γείτονας.

Άλλη ένοικος της πολυκατοικίας είπε για τις μέρες πριν την τραγωδία: «Το Σάββατο παρατήρησα ότι το φως στο διαμέρισμά τους είχε μείνει ανοιχτό. Σκέφτηκα ότι μπορεί να το ξέχασαν. Όμως οι μέρες περνούσαν, η μυρωδιά γινόταν όλο και πιο έντονη και τελικά με τον σύζυγό μου αποφασίσαμε να ειδοποιήσουμε τον διαχειριστή. Ήρθαν η αστυνομία, άνοιξαν την πόρτα και τους βρήκαν στο υπνοδωμάτιο. Οι αστυνομικοί είπαν ότι πιθανόν ο άνδρας σκότωσε τη γυναίκα και μετά αυτοκτόνησε».

Τις τελικές απαντήσεις θα δώσει ο ιατροδικαστής.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το νεκρό ζευγάρι στον Νέο Κόσμο

«Απογευματινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς οι σοροί γυναίκας και του συζύγου της σε διαμέρισμα στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Αμφότεροι έφεραν θανατηφόρα τραύματα από πυροβόλο όπλο, το οποίο εντοπίστηκε στον ίδιο χώρο, ενώ δίπλα τους βρέθηκαν δύο κάλυκες.

Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη ιατροδικαστής, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε και ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το εν λόγω ζευγάρι.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής».

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
 |
ΖΕΥΓΑΡΙ
 |
ΝΕΚΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top