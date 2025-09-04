Θρίλερ στον Νέο Κόσμο: Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα

Συναγερμός σήμανε στον Νέο Κόσμο, μετά τον εντοπισμό δύο σορών σε διαμέρισμα, σε προχωρημένη σήψη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι, έναν 74χρονο και μία γυναίκα. Ο άνδρας φέρει τραύμα στο κεφάλι, ενώ η γυναίκα εντοπίστηκε μπρούμυτα, με τραύμα στον θώρακα.

Στο διαμέρισμα εντοπίστηκε και πυροβόλο όπλο, στοιχείο που ενισχύει τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου τους.

Η αστυνομία, που έφτασε στο σημείο μετά από καταγγελίες πολιτών για έντονη μυρωδιά, απέκλεισε τον χώρο και έχει ξεκινήσει ενδελεχείς έρευνες, ώστε να διαπιστωθούν τα πραγματικά αίτια της τραγωδίας.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι αρχές αναμένεται να δώσουν περισσότερα στοιχεία τις επόμενες ώρες. Ερευνάται η εγκληματική ενέργεια ή το σενάριο ο ένας να σκότωσε τον άλλον και ύστερα να έβαλε τέλος στη ζωή του.