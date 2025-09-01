EETAA Βρεφονηπιακοί 2025: Η ανακοίνωση του υπουργείου για τα vouchers

Μέσα στην εβδομάδα έρχεται δεύτερη πρόσκληση για τους δικαιούχους

Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ανακοινώνονται σήμερα τα οριστικά αποτελέσματα από την ΕΕΤΑΑ των vouchers για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ. 

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί σταθμοί 2025: Πότε βγαίνουν τα οριστικά αποτελέσματα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αποδόθηκαν συνολικά 162.312 vouchers σε δικαιούχες οικογένειες για το σχολικό έτος 2025-2026.

Αναμένεται η ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ για τους οριστικούς πίνακες για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς - Eurokinissi

Αναλυτικότερα, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενστάσεων, διατέθηκαν:

  • 96.736 voucher για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς
  • 52.908 voucher για Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
  • 12.668 voucher για Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ (ΚΔΑΠ ΑμεΑ).

Tο υπουργείο σχεδίασε και προγραμματίζει, εντός της εβδομάδας, τη δημοσίευση δεύτερης πρόσκλησης για vouchers.

Aυξήσεις στα επιδόματα με «κόφτη» περιουσίας και νέα μέτρα για τους γονείς 

«Ανταποκρινόμαστε έμπρακτα στην ανάγκη των γονιών για την φροντίδα των παιδιών τους ώστε να μπορούν αυτοί να εργάζονται και να εξελίσσονται επαγγελματικά. Δίνουμε την αυτονόητη προτεραιότητα στην ανάγκη των παιδιών να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης», δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Σχετικά με την πορεία του προγράμματος, η κ. Μιχαηλίδου επεσήμανε, αρχικά, ότι το υπουργείο διατήρησε προϋπολογισμό 379 εκατ., ίδιο με την προηγούμενη χρονιά και τόνισε ότι, μετά από πολύμηνη διαπραγμάτευση με την ευρωπαϊκή επιτροπή, διασφάλισε την ενωσιακή χρηματοδότηση για ακόμα δύο έτη. Παράλληλα, εξασφάλισε ίδιους εθνικούς πόρους για δύο επιπλέον έτη.

Μητσοτάκης: Προσήλωση στη στήριξη των οικογενειών με μικρά παιδιά 

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο προχώρησε σε δραστική μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, καθώς στο εξής το πρόγραμμα θα υλοποιείται σε δύο κύκλους χωρίς να απαιτείται η ετήσια έκδοση ΚΥΑ, αλλά μόνο η πρόσκληση συμμετοχής προς τους γονείς.

«Διευρύνουμε τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να συμπεριληφθούν οικογένειες υψηλότερου εισοδήματος. Επενδύουμε στην ευημερία παιδιών και γονέων με άμεσες παρεμβάσεις. Αναζητούμε και αξιοποιούμε τον δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετες παροχές. Καταφέραμε να κρατήσουμε τον ίδιο υψηλό προϋπολογισμό και να εξασφαλίσουμε πόρους για τα επόμενα χρόνια, ώστε κανείς γονιός να μη στερείται τη δυνατότητα να εργάζεται και κανένα παιδί να μην στερείται την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης.

Δίνουμε προτεραιότητα στα ΚΔΑΠ ΑμεΑ, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες τους, ενώ συνεχίζουμε να επενδύουμε σε δομές που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Η επένδυση στα παιδιά μας είναι η μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον της χώρας», δήλωσε η υπουργός.

