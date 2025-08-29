ΕΕΤΑΑ Παιδικοί σταθμοί 2025: Πότε βγαίνουν τα οριστικά αποτελέσματα

Τι χαρτιά πρέπει να έχουν οι γονείς για την εγγραφή

Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί 2025: Πότε Βγαίνουν Τα Αποτελέσματα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στις 83.000 ανήλθαν σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στη δράση των παιδικών σταθμών «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου α΄κύκλου, περιόδου 2025 - 2026.

Ειδικότερα οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης των αιτούντων ανά Περιφέρεια/Περιφερειακή Ενότητα, που καταρτίζονται μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων και αναγράφουν κωδικοποιημένα τα στοιχεία του αιτούντα, του ωφελούμενου παιδιού, καθώς και τον αριθμό του Voucher θα αναρτηθούν τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
 |
ΕΕΤΑΑ
