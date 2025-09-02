EETAA Βρεφονηπιακοί 2025: Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα για τα voucher

Έρχεται δεύτερη πρόσκληση για vouchers εντός της εβδομάδας

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (1/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου τα αποτελέσματα για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς ΕΣΠΑ στην ΕΕΤΑΑ.

Οι γονείς θα μπορούν άμεσα να ξεκινήσουν την εγγραφή των παιδιών τους στους παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς εφόσον είναι δικαιούχοι του voucher.

Δείτε ΕΔΩ τα οριστικά αποτελέσματα για τα voucher στους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ της ΕΕΤΑΑ

EETAA Βρεφονηπιακοί 2025: Πόσα voucher δόθηκαν

Φέτος, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενστάσεων, διατέθηκαν:

  • 96.736 voucher για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς
  • 52.908 voucher για Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
  • 12.668 voucher για Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ (ΚΔΑΠ ΑμεΑ)

Tο ΥΚΟΙΣΟ σχεδίασε και προγραμματίζει, εντός της εβδομάδας, τη δημοσίευση δεύτερης πρόσκλησης για vouchers.

Voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς: Διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων

«Ανταποκρινόμαστε έμπρακτα στην ανάγκη των γονιών για την φροντίδα των παιδιών τους ώστε να μπορούν αυτοί να εργάζονται και να εξελίσσονται επαγγελματικά. Δίνουμε την αυτονόητη προτεραιότητα στην ανάγκη των παιδιών να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης», υπογράμμισε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου με την υποβολή των οριστικών αποτελεσμάτων από την ΕΕΤΑΑ για 162. 312 vouchers για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Δόμνα Μιχαηλίδου: Διευρύνουμε τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να συμπεριληφθούν οικογένειες υψηλότερου εισοδήματος

Σχετικά με την πορεία του προγράμματος, η Δόμνα Μιχαηλίδου επεσήμανε, αρχικά, ότι το ΥΚΟΙΣΟ διατήρησε προϋπολογισμό 379 εκατ., ίδιο με την προηγούμενη χρονιά και τόνισε ότι, μετά από πολύμηνη διαπραγμάτευση με την ευρωπαϊκή επιτροπή, διασφάλισε την ενωσιακή χρηματοδότηση για ακόμα δύο έτη. Ενώ, παράλληλα, εξασφάλισε ίδιους εθνικούς πόρους για δύο επιπλέον έτη.

EETAA Βρεφονηπιακοί 2025: Η ανακοίνωση του υπουργείου για τα vouchers

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο προχώρησε σε δραστική μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, καθώς στο εξής το πρόγραμμα θα υλοποιείται σε δύο κύκλους χωρίς να απαιτείται η ετήσια έκδοση ΚΥΑ, αλλά μόνο η πρόσκληση συμμετοχής προς τους γονείς.

Επίσης, η υπουργός σημείωσε ότι το ΥΚΟΙΣΟ σχεδίασε και προγραμματίζει, εντός της εβδομάδας, τη δημοσίευση δεύτερης πρόσκλησης για vouchers: «Διευρύνουμε τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να συμπεριληφθούν οικογένειες υψηλότερου εισοδήματος. Επενδύουμε στην ευημερία παιδιών και γονέων με άμεσες παρεμβάσεις. Αναζητούμε και αξιοποιούμε τον δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετες παροχές. Καταφέραμε να κρατήσουμε τον ίδιο υψηλό προϋπολογισμό και να εξασφαλίσουμε πόρους για τα επόμενα χρόνια, ώστε κανείς γονιός να μη στερείται τη δυνατότητα να εργάζεται και κανένα παιδί να μην στερείται την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης.

Δίνουμε προτεραιότητα στα ΚΔΑΠ ΑμεΑ, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες τους, ενώ συνεχίζουμε να επενδύουμε σε δομές που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Η επένδυση στα παιδιά μας είναι η μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον της χώρας», δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

