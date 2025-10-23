Καιρός: Βαλκανικό μέτωπο φέρνει νέα κακοκαιρία την 28η Οκτωβρίου

Αλλαγές φέρνει το νέο κύμα αστάθειας, καθώς ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα κινηθεί… σε δύο ταχύτητες. Από σήμερα έως και αύριο Παρασκευή, η χώρα θα βρεθεί στο επίκεντρο ισχυρών βροχών και καταιγίδων, ενώ από το Σαββατοκύριακο η κατάσταση θα αλλάξει ριζικά, με θερμοκρασίες που θα θυμίζουν ξανά καλοκαίρι, έστω και για λίγο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένονται έντονα φαινόμενα στα κεντρικά, νότια και δυτικά της χώρας, ενώ βροχές θα σημειωθούν και στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Οι πολίτες καλούνται να είναι προετοιμασμένοι, καθώς τα φαινόμενα τοπικά θα έχουν ένταση και διάρκεια.

Από το Σάββατο, όμως, ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά, με ανοδική πορεία της θερμοκρασίας που θα φτάσει έως και τους 29 βαθμούς Κελσίου. Το σύντομο αυτό «διάλειμμα» καλοκαιρίας θα διαρκέσει περίπου τρεις ημέρες.

Ωστόσο, η βελτίωση δε θα κρατήσει για πολύ. Από την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, ημέρα της εθνικής επετείου, αναμένονται νέες βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, καθώς βαλκανικό μέτωπο κακοκαιρίας θα κινηθεί προς τη χώρα μας. Όσοι σκοπεύουν να παρακολουθήσουν τις παρελάσεις και τις εκδηλώσεις, καλό θα ήταν να έχουν μαζί τους ομπρέλες, μπότες και αδιάβροχα, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να επιστρέψουν δυναμικά.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«Πολλές βροχές και καταιγίδες σήμερα στα δυτικά (ισχυρές σε Ζάκυνθο Κεφαλονιά, δυτ. Πελ/σο) που βαθμιαία αύριο θα επεκταθούν ανατολικότερα επηρεάζοντας τα κεντρικά τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Την Παρασκευή θα διατηρηθεί ο άστατος καιρός στα Δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο, ενώ το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι βελτιωμένος σε όλη τη χώρα. Την Τρίτη ξαναχαλάει ο καιρός από τα βόρεια.

Η θερμοκρασία δε θα αλλάξει ως το Σάββατο , αλλά την Κυριακή και τη Δευτέρα ανεβαίνει αισθητά φτάνοντας τους 26 με 27 βαθμούς, ενώ τοπικά στη βόρεια Κρήτη αγγίζει λόγω των νοτιαδων (καταβατικοί άνεμοι) ακόμη και τους 29 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία την Τρίτη πέφτει αισθητά με το πέρασμα ενός βαλκανικού μετώπου.

Η πρόγνωση του καιρού για την Πέμπτη 21/10/2025

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίωςστα ανατολικά και στα παράκτια της Θράκης μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα.

Άνεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 και από το απόγευμα στα ανατολικάέως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με τοπικές βροχές ή όμβρους μέχρι αργά το απόγευμα και πιθανόν μικρής διάρκειας καταιγίδες τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα νότια.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές καισποραδικές καταιγίδες πιθανώς ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Στην Κρήτη αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχώνστα δυτικά.

Άνεμοι: Στις Κυκλάδες νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην Κρήτη νότιοι 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 και στην Κρήτη έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς ισχυρές μέχρι αργά το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στα νησιά τουανατολικού Αιγαίου έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Νότιοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το το απόγευμα νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.