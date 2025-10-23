Hotel Amour: Νέο μιούζικαλ Ευαγγελάτου/Καραμουρατίδη σε σκηνοθεσία Καρύδη

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Ακροπόλ

Δείτε βίντεο για την πρεμιέρα του Hotel Amour από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Hotel Amour, το νέο πρωτότυπο μιούζικαλ των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Θέμη Καραμουρατίδη, σε σκηνοθεσία Σμαράγδας Καρύδη, άνοιξε τις πόρτες του με μια θριαμβευτική πρεμιέρα, και συνεχίζει στο Θέατρο Ακροπόλ, κάθε Δευτέρα & Τρίτη!

Hotel Amour: Νέο μιούζικαλ Ευαγγελάτου/Καραμουρατίδη σε σκηνοθεσία Καρύδη

Το Hotel Amour, ανοίγει την αυλαία, ανάβει τα φώτα και σας υποδέχεται διακριτικά κι εχέμυθα σε μια νύχτα αλλιώτικη απ’ τις άλλες, σε μια νύχτα όπου όλα επιτρέπονται. 

Λαμπερή πρεμιέρα για το Hotel Amour - Πλήθος επωνύμων στο Θέατρο Ακροπόλ

Ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής στην καρδιά της Αθήνας φιλοξενεί τέσσερα ετερόκλητα ζευγάρια με τις κρυφές επιθυμίες, τις φαντασιώσεις και τις προσδοκίες τους. Θέτει απενοχοποιημένα και με χιούμορ το θεμελιώδες ερώτημα: τί είναι τέλος πάντων το σεξ, ποια βαθιά ανάγκη μας, έρχεται να εξηγήσει και με τί κόστος;

Hotel Amour: Νέο μιούζικαλ Ευαγγελάτου/Καραμουρατίδη σε σκηνοθεσία Καρύδη

Το Hotel Amour, η πολυαναμενόμενη νέα συνάντηση του Γεράσιμου Ευαγγελάτου (κείμενο - στίχοι) και του Θέμη Καραμουρατίδη (μουσική) μετά την επιτυχημένη Απλή Μετάβαση, είναι ένα σύγχρονο, ελληνικό πρωτότυπο μιούζικαλ που εξερευνά με ευαισθησία και ειλικρίνεια την επιθυμία, τον έρωτα και τη φθορά του, το σεξ και την αμηχανία του, αλλά και τη βαθιά ανάγκη όλων μας για επαφή. Με φόντο ένα σκηνικό απόλυτης ελευθερίας, και υπό τους ρυθμούς μιας εκρηκτικής ζωντανής ορχήστρας, μετατρέπει την παρακμή σε ποίηση και το τραγούδι σε καταφύγιο.

Την ανατρεπτική σκηνοθεσία υπογράφει η Σμαράγδα Καρύδη, το πολυμορφικό σκηνικό ο Γιώργος Γαβαλάς, τα εντυπωσιακά κοστούμια η Ηλένια Δουλαδίρη και τις δυναμικές χορογραφίες η Νεφέλη Θεοδότου.

Hotel Amour: Νέο μιούζικαλ Ευαγγελάτου/Καραμουρατίδη σε σκηνοθεσία Καρύδη

Τους ερωτευμένους ενοίκους ερμηνεύουν οι λαμπεροί: Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιώργος Παπαγεωργίου, Χαρά Κεφαλά, Ιβάν Σβιτάιλο, Φοίβος Ριμένας, Γιλμάζ Χουσμέν, Βασίλης Μηλιώνης και Αλεξάνδρα Κολαΐτη.

Το Hotel Amour σας προσκαλεί να αφήσετε αντιστάσεις και ενδοιασμούς στη reception και να το επισκεφτείτε, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο Θέατρο Ακροπόλ.

Hotel Amour
Θέατρο Ακροπόλ
κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Hotel Amour: Νέο μιούζικαλ Ευαγγελάτου/Καραμουρατίδη σε σκηνοθεσία Καρύδη

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Γεράσιμος Ευαγγελάτος
Μουσική: Θέμης Καραμουρατίδης
Σκηνοθεσία: Σμαράγδα Καρύδη
Σκηνικά: Γιώργος Γαβαλάς
Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη
Χορογραφίες: Νεφέλη Θεοδότου
Σχεδιασμός φωτισμών: Περικλής Μαθιέλλης
Σχεδιασμός ήχου: Γιάννης Παξεβάνης
Sound Supervisor: Χρήστος Λαμπρόπουλος
Μουσική Διεύθυνση: Αντώνης Παλαμάρης
Φωνητική διδασκαλία: Απόστολος Ψυχράμης
Παρτιτούρες: Άρης Ζέρβας
Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαριάνθη Μπαϊρακτάρη
Βοηθός Ενδυματολόγου: Γιώργος Κατσώνης
Χειριστής Ήχου FOH: Χρήστος Λαμπρόπουλος
Χειριστής Ήχου Stage: Αλέξανδρος Γεράνης
Trailer - Φωτογραφίες – Graphic Design: Χρήστος Συμεωνίδης
Social Media: Pop Communications - Κάλλη Μαυρογένη

Hotel Amour: Νέο μιούζικαλ Ευαγγελάτου/Καραμουρατίδη σε σκηνοθεσία Καρύδη

Πρωταγωνιστούν: Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιώργος Παπαγεωργίου, Χαρά Κεφαλά, Ιβάν Σβιτάιλο, Φοίβος Ριμένας, Γιλμάζ Χουσμέν, Βασίλης Μηλιώνης, Αλεξάνδρα Κολαΐτη

Ζωντανή ορχήστρα
Αντώνης Παλαμάρης – Επιμέλεια ορχήστρας, πιάνο, πλήκτρα
Κωστής Πυρένης – Ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα
Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος – Μπάσο
Δημήτρης Τσόλης – Τύμπανα

Εισιτήρια: Ηλεκτρονικά στο more.com τηλεφωνικά στο τηλ. 211 8005141 και στα ταμεία του θεάτρου.

