Πού πηγαίνουν οι βαλίτσες και οι αποσκευές που χάνονται στις πτήσεις;

Κάθε χρόνο χάνονται εκατομμύρια ακριβά αντικείμενα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.10.25 , 13:40 Η αποκάλυψη Λιάγκα για Τούνη - Αλεξάνδρου: «Βλέπω μια μπόρα να έρχεται!»
23.10.25 , 13:37 Aυτές είναι οι πιο ερωτικές μέρες του Νοεμβρίου
23.10.25 , 13:33 Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή ο θάνατος της 16χρονης
23.10.25 , 13:31 Μεταξουργείο: Επεισόδια κατά τη διαμαρτυρία εκπαιδευτικών και γονέων
23.10.25 , 13:28 Φτιάξε σπίτι γύρο, πίτα και sauce - Συνταγή για χειροποίητο πιτόγυρο
23.10.25 , 13:21 Άρια Καλύβα για το «κόψιμο» του «Power Talk»: «Δεν άξιζε στην Τατιάνα»
23.10.25 , 13:10 Πού πηγαίνουν οι βαλίτσες και οι αποσκευές που χάνονται στις πτήσεις;
23.10.25 , 13:06 Γλυφάδα: Έξωση στον Αργύρη Παπαργυρόπουλο – «Άλλαξαν τις κλειδαριές»
23.10.25 , 13:03 Cash or Trash: Θα συγκινήσει η τέχνη του κεντήματος τους αγοραστές;
23.10.25 , 12:54 BYD ATTO 2 DM-i: Τώρα όχι μόνο ηλεκτρικό αλλά και υβριδικό
23.10.25 , 12:51 Release Athens 2026: Ο Moby, στην Πλατεία Νερού
23.10.25 , 12:44 Άση Μπήλιου: Είσοδος Ήλιου στον Σκορπιό: Πώς επηρεάζει τα ζώδια;
23.10.25 , 12:42 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Έβαλα το δαχτυλίδι και πάω σούπερ μάρκετ σαν κυρία!»
23.10.25 , 12:14 Ματθίλδη Μαγγίρα: «Δεν ξέρω ποια είναι η Παπίλα... Πιπίλα»
23.10.25 , 12:07 Έλλη Τρίγγου: Το «Φάντασμα» της Άσης Μπήλιου τρομοκρατεί τη «Μαρίνα»!
Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή ο θάνατος της 16χρονης
Γλυφάδα: Έξωση στον Αργύρη Παπαργυρόπουλο – «Άλλαξαν τις κλειδαριές»
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Φοινικούντα: «Έχω άνθρωπο από μέσα… » - Ο διάλογος μετά τη διπλή δολοφονία
Η αποκάλυψη Λιάγκα για Τούνη - Αλεξάνδρου: «Βλέπω μια μπόρα να έρχεται!»
Άση Μπήλιου: Τέλος τα ψέματα - Ώρα για ξεσκαρταρίσματα
Άση Μπήλιου: Είσοδος Ήλιου στον Σκορπιό: Πώς επηρεάζει τα ζώδια;
Έλλη Τρίγγου: Το «Φάντασμα» της Άσης Μπήλιου τρομοκρατεί τη «Μαρίνα»!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Έβαλα το δαχτυλίδι και πάω σούπερ μάρκετ σαν κυρία!»
Τρίκαλα: «Δεν ισχύει τίποτα, θα πέθαινε για τα παιδιά της»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: VICE / Φωτογραφία αρχείου unsplash (Dimitri Karastelev)
Πτήσεις: Πού Πάνε Οι Αποσκευές Που Χάνονται;
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κάθε μέρα, στις ΗΠΑ πραγματοποιούνται περίπου 45.000 πτήσεις και μετακινούνται πάνω από 2.100.000 επιβάτες, μαζί με τα προσωπικά τους αντικείμενα. Ωστόσο, δε φτάνουν όλες οι αποσκευές φτάνουν στον τελικό τους προορισμό και μερικές δεν επιστρέφουν ποτέ στα χέρια των ιδιοκτητών τους.

Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Μεταφορών των ΗΠΑ, περίπου 0,6% των αποσκευών καταγράφονται ως «κακομεταχειρισμένες» από τις αεροπορικές εταιρείες. Αν και πολλές από αυτές εντοπίζονται αργότερα, τα δεδομένα δείχνουν πως περίπου 2.000.000 εκατομμύρια βαλίτσες εξαφανίζονται κάθε χρόνο.

Τι συμβαίνει με τις βαλίτσες που εξαφανίζονται στις πτήσεις;

Όταν μια βαλίτσα δεν αναζητηθεί ποτέ, δεν εξαφανίζεται απλώς από προσώπου γης. Στην πραγματικότητα, οι χαμένες αποσκευές καταλήγουν σε μια τεράστια αποθήκη στο Scottsboro της Αλαμπάμα, όπου συγκεντρώνονται, ταξινομούνται και πωλούνται σε νέους ιδιοκτήτες!

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται από την εταιρεία Unclaimed Baggage, η οποία έχει αναλάβει τη συλλογή και μεταπώληση όλων των αζήτητων αντικειμένων που παραδίδουν οι αεροπορικές εταιρείες. Το αποτέλεσμα; Μια μοναδική «δεύτερη ζωή» για χιλιάδες χαμένα αντικείμενα, από ρούχα και ηλεκτρονικά είδη, μέχρι κοσμήματα και… εξοπλισμός ψαρέματος.

Οι αεροπορικές δεν έχουν την υποδομή να διαχειρίζονται τεράστιες ποσότητες προσωπικών αντικειμένων, οπότε η συνεργασία με την Unclaimed Baggage αποδεικνύεται ιδανική λύση. Η εταιρεία παραλαμβάνει δωρεάν τα χαμένα είδη και τα διαθέτει προς πώληση στο κατάστημά της, όπου περίπου 7.000 αντικείμενα ανανεώνονται καθημερινά.

Αν και το μεγαλύτερο μέρος του στοκ προέρχεται από αεροπορικές εταιρείες, η Unclaimed Baggage λαμβάνει επίσης αντικείμενα από τρένα, λεωφορεία, φορτηγά, ακόμα και ξενοδοχεία.

Πού πηγαίνουν οι βαλίτσες που εξαφανίζονται από το αεροδρόμιο;

Το περιεχόμενο εκατοντάδων βαλιτσών που εξαφανίζονται ετησίως στις πτήσεις μεταπωλούνται σε τιμές ευκαιρία / Φωτογραφία αρχείου pexels (Connor Danylenko)

Από iPhones μέχρι Chanel τα αντικείμενα που μεταπωλεί η εταιρεία

Η εταιρεία αναφέρει ότι μόνο το ένα τρίτο των αντικειμένων που λαμβάνει καταλήγει στα ράφια της. Ένα επιπλέον τρίτο δωρίζεται σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, ενώ το υπόλοιπο ανακυκλώνεται ή απορρίπτεται εφόσον δε βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Η γκάμα των προϊόντων είναι εντυπωσιακή:

  • Ηλεκτρονικά είδη, όπως iPhones, iPads, AirPods και smartwatches, τα οποία ελέγχονται και καθαρίζονται πλήρως πριν πωληθούν.
  • Ρούχα και αξεσουάρ από επώνυμες μάρκες όπως Chanel, Burberry, Levi’s, Ralph Lauren και Wrangler, όλα καθαρισμένα επαγγελματικά.

Στην ιστοσελίδα της εταιρείας μπορεί κανείς να βρει πολλαπλές σελίδες γεμάτες προϊόντα της Apple, με τις προσφορές να ανανεώνονται διαρκώς.

Για να αποφευχθεί η πώληση πλαστών ειδών, η Unclaimed Baggage διαθέτει ομάδα ειδικών που ελέγχει την αυθεντικότητα κοσμημάτων και ειδών πολυτελείας.

Αν κάποιο πλαστό προϊόν περάσει απαρατήρητο, ο αγοραστής μπορεί να το επιστρέψει και να λάβει πλήρη επιστροφή χρημάτων, ενώ το αντικείμενο καταστρέφεται.

Το «θησαυροφυλάκιο» των... απρόσμενων ευρημάτων

Ωστόσο, δεν είναι όλα τα αντικείμενα εντυπωσιακά ή πολύτιμα. Στα ράφια μπορεί να βρει κανείς και εντελώς απρόσμενα αντικείμενα, όπως απορριμματοφάγους, λαβές μπίρας ή φιγούρες bobblehead. Αυτή η ποικιλία κάνει πολλούς επισκέπτες να επιστρέφουν συχνά, αναζητώντας τον επόμενο «θησαυρό».

Ανάμεσα στα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα είναι: 

  • Ένα καλάμι ψαρέματος Orvis, σε εξαιρετική κατάσταση και στη μισή τιμή
  • Ένα ζευγάρι γάντια πυγμαχίας Ringside, ιδανικά για αρχάριους
  • Μάσκες σκι Smith I/O MAG ChromaPop, ίδιες με εκείνες που χρησιμοποιούν οι ορειβάτες, διαθέσιμες με έκπτωση 45%

Η περιήγηση στο site του Unclaimed Baggage θυμίζει παιχνίδι τύχης: ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να ανακαλύψεις. Από κορυφαία gadgets και είδη πολυτελείας μέχρι παράξενα αναμνηστικά ταξιδιών, το «νεκροταφείο των αποσκευών» της Αλαμπάμα έχει εξελιχθεί σε πραγματικό παράδεισο για κυνηγούς ευκαιριών — και ταυτόχρονα σε μια δεύτερη ευκαιρία ζωής για τα πιο άτυχα αντικείμενα των αιθέρων.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
UNCLAIMED BAGGAGE
 |
ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
 |
ΒΑΛΙΤΣΑ
 |
ΠΤΗΣΗ
 |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top