Πού πηγαίνουν οι βαλίτσες και οι αποσκευές που χάνονται στις πτήσεις;

Κάθε μέρα, στις ΗΠΑ πραγματοποιούνται περίπου 45.000 πτήσεις και μετακινούνται πάνω από 2.100.000 επιβάτες, μαζί με τα προσωπικά τους αντικείμενα. Ωστόσο, δε φτάνουν όλες οι αποσκευές φτάνουν στον τελικό τους προορισμό και μερικές δεν επιστρέφουν ποτέ στα χέρια των ιδιοκτητών τους.

Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Μεταφορών των ΗΠΑ, περίπου 0,6% των αποσκευών καταγράφονται ως «κακομεταχειρισμένες» από τις αεροπορικές εταιρείες. Αν και πολλές από αυτές εντοπίζονται αργότερα, τα δεδομένα δείχνουν πως περίπου 2.000.000 εκατομμύρια βαλίτσες εξαφανίζονται κάθε χρόνο.

Τι συμβαίνει με τις βαλίτσες που εξαφανίζονται στις πτήσεις;

Όταν μια βαλίτσα δεν αναζητηθεί ποτέ, δεν εξαφανίζεται απλώς από προσώπου γης. Στην πραγματικότητα, οι χαμένες αποσκευές καταλήγουν σε μια τεράστια αποθήκη στο Scottsboro της Αλαμπάμα, όπου συγκεντρώνονται, ταξινομούνται και πωλούνται σε νέους ιδιοκτήτες!

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται από την εταιρεία Unclaimed Baggage, η οποία έχει αναλάβει τη συλλογή και μεταπώληση όλων των αζήτητων αντικειμένων που παραδίδουν οι αεροπορικές εταιρείες. Το αποτέλεσμα; Μια μοναδική «δεύτερη ζωή» για χιλιάδες χαμένα αντικείμενα, από ρούχα και ηλεκτρονικά είδη, μέχρι κοσμήματα και… εξοπλισμός ψαρέματος.

Οι αεροπορικές δεν έχουν την υποδομή να διαχειρίζονται τεράστιες ποσότητες προσωπικών αντικειμένων, οπότε η συνεργασία με την Unclaimed Baggage αποδεικνύεται ιδανική λύση. Η εταιρεία παραλαμβάνει δωρεάν τα χαμένα είδη και τα διαθέτει προς πώληση στο κατάστημά της, όπου περίπου 7.000 αντικείμενα ανανεώνονται καθημερινά.

Αν και το μεγαλύτερο μέρος του στοκ προέρχεται από αεροπορικές εταιρείες, η Unclaimed Baggage λαμβάνει επίσης αντικείμενα από τρένα, λεωφορεία, φορτηγά, ακόμα και ξενοδοχεία.

Το περιεχόμενο εκατοντάδων βαλιτσών που εξαφανίζονται ετησίως στις πτήσεις μεταπωλούνται σε τιμές ευκαιρία / Φωτογραφία αρχείου pexels (Connor Danylenko)

Από iPhones μέχρι Chanel τα αντικείμενα που μεταπωλεί η εταιρεία

Η εταιρεία αναφέρει ότι μόνο το ένα τρίτο των αντικειμένων που λαμβάνει καταλήγει στα ράφια της. Ένα επιπλέον τρίτο δωρίζεται σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, ενώ το υπόλοιπο ανακυκλώνεται ή απορρίπτεται εφόσον δε βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Η γκάμα των προϊόντων είναι εντυπωσιακή:

όπως iPhones, iPads, AirPods και smartwatches, τα οποία ελέγχονται και καθαρίζονται πλήρως πριν πωληθούν. Ρούχα και αξεσουάρ από επώνυμες μάρκες όπως Chanel, Burberry, Levi’s, Ralph Lauren και Wrangler, όλα καθαρισμένα επαγγελματικά.

Στην ιστοσελίδα της εταιρείας μπορεί κανείς να βρει πολλαπλές σελίδες γεμάτες προϊόντα της Apple, με τις προσφορές να ανανεώνονται διαρκώς.

Για να αποφευχθεί η πώληση πλαστών ειδών, η Unclaimed Baggage διαθέτει ομάδα ειδικών που ελέγχει την αυθεντικότητα κοσμημάτων και ειδών πολυτελείας.

Αν κάποιο πλαστό προϊόν περάσει απαρατήρητο, ο αγοραστής μπορεί να το επιστρέψει και να λάβει πλήρη επιστροφή χρημάτων, ενώ το αντικείμενο καταστρέφεται.

Το «θησαυροφυλάκιο» των... απρόσμενων ευρημάτων

Ωστόσο, δεν είναι όλα τα αντικείμενα εντυπωσιακά ή πολύτιμα. Στα ράφια μπορεί να βρει κανείς και εντελώς απρόσμενα αντικείμενα, όπως απορριμματοφάγους, λαβές μπίρας ή φιγούρες bobblehead. Αυτή η ποικιλία κάνει πολλούς επισκέπτες να επιστρέφουν συχνά, αναζητώντας τον επόμενο «θησαυρό».

Ανάμεσα στα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα είναι:

Ένα καλάμι ψαρέματος Orvis, σε εξαιρετική κατάσταση και στη μισή τιμή

Ένα ζευγάρι γάντια πυγμαχίας Ringside, ιδανικά για αρχάριους

Μάσκες σκι Smith I/O MAG ChromaPop, ίδιες με εκείνες που χρησιμοποιούν οι ορειβάτες, διαθέσιμες με έκπτωση 45%

Η περιήγηση στο site του Unclaimed Baggage θυμίζει παιχνίδι τύχης: ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να ανακαλύψεις. Από κορυφαία gadgets και είδη πολυτελείας μέχρι παράξενα αναμνηστικά ταξιδιών, το «νεκροταφείο των αποσκευών» της Αλαμπάμα έχει εξελιχθεί σε πραγματικό παράδεισο για κυνηγούς ευκαιριών — και ταυτόχρονα σε μια δεύτερη ευκαιρία ζωής για τα πιο άτυχα αντικείμενα των αιθέρων.