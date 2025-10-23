Άρια Καλύβα για το «κόψιμο» του «Power Talk»: «Δεν άξιζε στην Τατιάνα»

«Τα νούμερα ήταν άδικα», τόνισε η δημοσιογράφος

Σε δηλώσεις της στην κάμερα του Breakfast@Star, η Άρια Καλύβα μίλησε για τη μετακίνησή της στο Open και για τη συνεργασία της με την Τατιάνα Στεφανίδου, η οποία ολοκληρώθηκε πρόωρα. 

Κωνσταντάρα - Μαλέσκου: Θα ενταχθεί η Άρια Καλύβα στην εκπομπή τους;

Η έμπειρη δημοσιογράφος δε θέλησε να αναφερθεί στον ρόλο που θα έχει στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», με παρουσιαστές τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου, ενώ τόνισε πως η Τατιάνα Στεφανίδου δεν έχει τίποτα να αποδείξει. 

Ο Βασάλος για το «αμπαζούρ» της Καλύβα: «Θες να μου γυρίσουν τα άντερα;»

«Θεωρώ ότι της Τατιάνας και της εκπομπής δεν τις άξιζε. Τα νούμερα ήταν άδικα, ήταν αντιστρόφως ανάλογα του περιεχομένου της εκπομπής. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι μια κακή στιγμή, μια άτυχη στιγμή δεν χαρακτηρίζει, δεν κρίνει την καριέρα ενός ανθρώπου. Μιλάμε για ένα τεράστιο μέγεθος. Η Τατιάνα έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια πώς εργάζεται, πόσο επιτυχημένη είναι και ήταν άδικο όλο αυτό. Πάμε για άλλο άλλα όμως».

Ξεκάθαρη η Άρια Καλύβα για την πιθανή επιστροφή της στον ΣΚΑΪ

Ξεκάθαρη η Άρια Καλύβα για την πιθανή επιστροφή της στον ΣΚΑΪ 

«Ένας συνάδελφός σας από το Power Talk, ο Παναγιώτης Σουρέλης, πήγε στον ΣΚΑΪ στην εκπομπή του κυρίου Τσουρού. Εσείς θα κάνατε κάτι αντίστοιχο να πάτε στο ίδιο κανάλι;», τη ρώτησε η ρεπόρτερ της εκπομπής, με την ίδια να απαντά με ένα ηχηρό «όχι».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star 

 

 

Back to Top