Καινούργιου για το τροχαίο των γονιών της: «Ήρθαν σαν άγγελοι»

Μια συγκινητική ιστορία για τους γονείς της και το τροχαίο που είχαν πριν χρόνια, μοιράστηκε η Κατερίνα Καινούργιου, το πρωί της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου μέσα από την εκπομπή της «Super Κατερίνα».

Η παρουσιάστρια μίλησε για το σοβαρό αυτοκινητιστικό ατύχημα που είχαν κάποτε οι γονείς της και στάθηκε ιδιαίτερα στη βοήθεια που δέχθηκαν τότε από ένα άγνωστο ζευγάρι, το οποίο δε γνώρισαν μάλιστα, ποτέ από κοντά.

«Θα σας πω μια απίστευτη ιστορία. Μου έχει πει η μαμά μου μια συγκλονιστική ιστορία. Οι γονείς μου είχαν ένα αυτοκινητιστικό, είχαν χάσει και οι δύο τις αισθήσεις τους. Τους βρήκε ένα ζευγάρι που περνούσε από εκεί με το αυτοκίνητο. Κάλεσε το ΕΚΑΒ. Ήταν ένα ζευγάρι, ποτέ δεν άφησαν τα στοιχεία τους. Η γυναίκα, επειδή η μητέρα μου είχε βγει για βραδινή έξοδο και φορούσε ένα μαργαριταρένιο κολιέ, είχε μαζέψει όλα τα μαργαριτάρια από το κολιέ σε μια χαρτοπετσέτα.

Και όταν ξύπνησε η μητέρα μου που ήταν σε μια καλύτερη κατάσταση από τον πατέρα μου, της έδωσαν το σακουλάκι με τα μαργαριτάρια. Οι άνθρωποι αυτοί δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Ήρθαν σαν άγγελοι και ενημέρωσαν. Εγώ όταν ακούω αυτή την ιστορία κάθε φορά που μου τη λέει η μητέρα μου λέω ''υπάρχει ανθρωπιά'' και συγκινούμαι» εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου.