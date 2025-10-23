Τσιμτσιλή: «Γιατί να εξομοιώνουμε αυτό το περιστατικό με την Κ. Γρίβα;»

«Εμένα δε με νοιάζει να ''ξεπλύνω'' -αυτό που λένε- τη Δέσποινα Βανδή»

23.10.25 , 09:15 Τσιμτσιλή: «Γιατί να εξομοιώνουμε αυτό το περιστατικό με την Κ. Γρίβα;»
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της στο Happy Day αναφέρθηκαν στο βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις με το περιπολικό που μεταφέρει τη Δέσποινα Βανδή στο ξενοδοχείο της στη Χαλκιδική.

βανδη

«Η Δέσποινα Βανδή κινδύνευε με παράσυρση και τροχαίο»: Tι απαντά η ΕΛ.ΑΣ

Το πρωί της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου, η παρουσιάστρια σχολίασε: «Θέλω να πάω σε αυτό που ζει τις τελευταίες ημέρες η Δέσποινα Βανδή, η οποία αρκετούς μήνες μετά από ένα συμβάν που έγινε στη Χαλκιδική, έχει βρεθεί στο προσκήνιο. Αυτό που με έχει στενοχωρήσει και θέλω να το πω είναι πώς κάποιοι άνθρωποι αδίκως εξισώνουν και εξομοιώνουν τις συνέπειες από το τι έγινε και πώς διαχειρίστηκε η αστυνομία το συμβάν με την Κυριακή Γρίβα που απρεπέστατα και αγενέστατα της είπαν ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί γιατί δεν είχαν την εμπειρία να καταλάβουν ότι μία γυναίκα κινδύνευε και πώς οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί βοήθησαν μία γυναίκα, άσχετα αν αυτή ήταν η Βανδή, ώστε να απομακρυνθεί από το συμβάν.

«Περιπολικό πήγε τη Βανδή σε συναυλία & στην κόρη μου είπαν δεν είναι ταξί»

Εμένα δε με νοιάζει να ''ξεπλύνω'' -αυτό που λένε- τη Δέσποινα Βανδή, λέω την ειλικρινή μου άποψη. Αυτό που έγινε με την Κυριακή Γρίβα ήταν ένα τεράστιο λάθος, ήταν κάτι τραγικό, μία λάθος διαχείριση από την πλευρά της αστυνομίας, απόλυτα κατακριτέο και καταδικαστέο. Γιατί, όμως, από την άλλη εξομοιώνουμε δύο διαφορετικά γεγονότα για να στοχοποιήσουμε έναν άνθρωπο; Ξέρω ότι βάσει νόμου, οφείλουν να βοηθήσουν μία γιαγιά που έπεσε στον δρόμο, μία έγκυο γυναίκα, έναν άνθρωπο όπως π.χ. η Βανδή… Ήθελε η Βανδή να πάθει λάστιχο το αμάξι της και να έχει ανάγκη το περιπολικό;».

Στη συνέχεια, συμπλήρωσε: «Μην τροφοδοτούμε και εμείς τέτοιες εξισώσεις. Εμείς ως δημοσιογράφοι παίρνουμε τον μπαμπά της Κυριακής Γρίβα και του ζητάμε μία δήλωση για να σχολιάσει… Ο άνθρωπος είναι ένας χαροκαμένος πατέρας που δε δέχεται με τίποτα αυτό που έγινε… Γιατί να βάλουμε έναν πατέρα να σχολιάσει αυτή την εξίσωση; Είμαστε εξίσου λάθος! Και δεν το λέω επειδή είναι η Δέσποινα Βανδή με την οποία δεν είμαστε φίλες, έχουμε μία κοινωνική γνωριμία».

«Ότι κάποιοι περίμεναν να το συσχετίσουν τώρα που ούτως ή άλλως βρέθηκε στο στόχαστρο λόγω του συμβάντος με τον σύντροφό της κι αυτό δεν μου άρεσε. Εκεί που πήγε να ηρεμήσει από το ένα συμβάν, κάποιοι επανήλθαν…» είπε κλείνοντας το θέμα η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
 |
ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΡΙΒΑ
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
