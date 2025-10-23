Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρό νεογέννητο βρέφος

Μια απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Λάρισα, όπου ένα νεογέννητο βρέφος, μόλις ενός μηνός κατέληξε στο νοσοκομείο της πόλης.
Σύμφωνα με τον onlarissa.gr, το μωράκι μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου από τη γιαγιά του, χωρίς τις αισθήσεις του.
Εκεί οι γιατροί έκριναν ότι ήταν απαραίτητη η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Το μωράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.
Από το νοσοκομείο ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.