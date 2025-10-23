Εμβόλιο mRNA: Αυξάνει το προσδόκιμο ζωής ασθενών με προχωρημένο καρκίνο;

Ο συσχετισμός του εμβολίου κατά του Covid με τη διάρκεια ζωής των ασθενών

Υγεια
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα ή του δέρματος που συμμετείχαν σε έρευνα και έλαβαν εμβόλιο mRNA κατά του Covid-19 εντός 100 ημερών από την έναρξη της ανοσοθεραπείας, έζησαν σημαντικά περισσότερο σε σύγκριση με ασθενείς που δεν εμβολιάστηκαν.

Εποχική γρίπη: Ποιοι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο φέτος

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature, αφορούσε στην ανάλυση ιατρικών φακέλων περισσότερων από 1.000 ασθενών, οι οποίοι έπασχαν από μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα σταδίου 3 και 4 ή μεταστατικό μελάνωμα και έλαβαν θεραπεία από το 2019 ως το 2023 στο αντικαρκινικό νοσοκομείο «MD Anderson».

Διαπιστώθηκε ότι η λήψη εμβολίου mRNA κατά του Covid-19 εντός 100 ημερών από την έναρξη των φαρμάκων ανοσοθεραπείας συσχετίστηκε με σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Η πιο μεγάλη διαφορά ήταν σε ασθενείς που δεν αναμενόταν να έχουν ισχυρή ανοσολογική απόκριση με βάση τη μοριακή σύνθεση των όγκων τους και άλλους παράγοντες.

Εμβόλιο mRNA: Αυξάνει το προσδόκιμο ζωής ασθενών με προχωρημένο καρκίνο;

Ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα ή του δέρματος, οι οποίοι συμμετείχαν σε έρευνα και έλαβαν εμβόλιο mRNA κατά του Covid-19, διπλασίασαν τη διάρκεια ζωής τους / Φωτογραφία: Unsplash.com

Συγκεκριμένα, 180 ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα έλαβαν το εμβόλιο εντός 100 ημερών, πριν ή μετά την έναρξη των φαρμάκων ανοσοθεραπείας, και 704 ασθενείς έλαβαν θεραπεία με τα ίδια φάρμακα και δεν έκαναν το εμβόλιο. Η λήψη του εμβολίου συσχετίστηκε με σχεδόν διπλασιασμό της μέσης επιβίωσης, από 20,6 μήνες σε 37,3 μήνες.

Από τους ασθενείς με μεταστατικό μελάνωμα, 43 έλαβαν εμβόλιο εντός 100 ημερών από την έναρξη της ανοσοθεραπείας ενώ 167 δεν έλαβαν το εμβόλιο. Με το εμβόλιο η μέση επιβίωση αυξήθηκε από 26,7 μήνες σε ένα εύρος 30 έως 40 μηνών.

Αντίθετα, η λήψη εμβολίων που δεν ήταν mRNA, κατά της πνευμονίας ή της γρίπης, δεν συνδέθηκε με αλλαγές στη διάρκεια ζωής.

Στη συνέχεια οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μοντέλα ποντικών για να συνδυάσουν τα φάρμακα ανοσοθεραπείας με ένα εμβόλιο mRNA που στοχεύει ειδικά στον Covid-19. Τα πειράματα έδειξαν ότι θα μπορούσαν να μετατρέψουν τους καρκίνους που δεν ανταποκρίνονται σε καρκίνους που ανταποκρίνονται, εμποδίζοντας την ανάπτυξη του όγκου.

Light αναψυκτικά: Καταστρέφουν το συκώτι; Τι λένε οι ειδικοί

Διευκρινίζεται ότι τα αποτελέσματα είναι προκαταρκτικά. Ωστόσο, αν επιβεβαιωθούν σε τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή που βρίσκεται τώρα υπό σχεδιασμό, η μελέτη θα μπορούσε να έχει εκτεταμένο κλινικό αντίκτυπο.

Σημειώνεται, εξάλλου, ότι η μελέτη από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Φλόριντα και του Ογκολογικού Κέντρου MD Anderson του Πανεπιστημίου του Τέξας αποτελεί καθοριστική στιγμή σε πάνω από μια δεκαετία έρευνας για θεραπείες με βάση το mRNA, που σχεδιάζονται για να «ξυπνούν» το ανοσοποιητικό σύστημα ενάντια στον καρκίνο. Βασισμένη σε προηγούμενη μελέτη του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, η νέα αυτή παρατήρηση σηματοδοτεί, ένα σημαντικό βήμα προς ένα πολυαναμενόμενο καθολικό εμβόλιο κατά του καρκίνου για την ενίσχυση των αποτελεσμάτων της ανοσοθεραπείας στην καταπολέμηση των όγκων.

Το επόμενο βήμα είναι η έναρξη μεγάλης κλινικής δοκιμής μέσω του δικτύου «OneFlorida+ Clinical Research Network», που περιλαμβάνει νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα και κλινικές σε Φλόριντα, Αλαμπάμα, Τζόρτζια, Άρκανσο, Καλιφόρνια και Μινεσότα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

