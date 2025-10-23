Χατζίδου: «Εννοείς στον δεύτερο γάμο που θα κάνεις!» - «Άφωνος» ο Ετεοκλής

Η Ελένη Χατζίδου κι ο Ετεοκλής Παύλου καλημέρισαν τους τηλεθεατές του Breakfast@Star αναφέρθηκαν στα Χριστούγεννα που πλησιάζουν, αλλά και σε όσους στολίζουν από νωρίς.

«Βγήκε ο Οκτώβρης... σε λίγο καιρό τα Χριστούγεννα. Να ξέρεις ότι κόσμος πάει και ψωνίζει ήδη για να στολίσει. Εγώ μόνο που σκέφτομαι ότι θα έχω από τώρα δέντρα κι αυτά... που μου αρέσει πάρα πολύ το στόλισμα, μα θέλω να σου πω, καταλαβαίνεις, το σπίτι δεν είναι τόσο.... Είναι λίγο πιο μαζεμένο», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

«Ζεστασιά λέγεται αυτό λέγεται αυτό, Ελένη. Μικρό σπιτάκι, πολλά στολίδια, χουχουλιάρικο σπίτι. Αυτό είναι τα Χριστούγεννα. Τώρα άμα το έχεις μεγάλο και μίνιμαλ, Χριστούγεννα μίνιμαλ δε γίνονται!», σχολίασε ο Ετεοκλής.

«Όταν αρχίζεις να καθαρίζεις εσύ το σπίτι με τα τόσα τσιμπλέκια, τσιμπλέκια...», απάντησε η Ελένη. Στη συνέχεια ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι κοιμήθηκε με κουφέτα κάτω από το μαξιλάρι του, με τη σύζυγό του να τον πειράζει. «Να μας ζήσουν, να μας ζήσουν! Ποιον είδες στον ύπνο σου;». Όταν εκείνος της απάντησε ότι δεν το αποκαλύπτει, του είπε γελώντας: «Εννοείς στον δεύτερο γάμο που θα κάνεις!».

