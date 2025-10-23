Μάριος Φραγκούλης: Η απάντηση στις δηλώσεις Ρέμου για τη Μαρινέλλα!

«Να γίνει καλά και να επιστρέψει στους φίλους και την οικογένεια της»

Δείτε το σχετικό βίντεο από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Μάριος Φραγκούλης έδωσε τον «παρών» στην παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής της Λήδας Ρουμάνη με τίτλο Πόρτα ανοιχτή.

Μάριος Φραγκούλης: Η απάντηση στις δηλώσεις Ρέμου για τη Μαρινέλλα!

Ο τενόρος μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star και στον Ηλία Σκουλά για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου, τα νεότερα για την υγεία της Μαρινέλλας, ενώ σχολίασε και τις δηλώσεις του Αντώνη Ρέμου για τη μεγάλη τραγουδίστρια. 

Μαρινέλλα: Σαν σήμερα κατέρρευσε στο Ηρώδειο - «Τα μάτια της είναι κλειστά»

«Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε σπουδαίος τραγουδοποιός και δάσκαλος για όλους μας. Μεγαλώσαμε με τα τραγούδια του. Είχα τη χαρά να παίξουμε μαζί στη σκηνή. Ήταν σπουδαίος, γεμάτος χαρά και όρεξη για τη μουσική. Τον αγαπούσα, ήταν η Ελλάδα όλη», είπε.

Μάριος Φραγκούλης: Η απάντηση στις δηλώσεις Ρέμου για τη Μαρινέλλα!

«Δεν υπάρχει μεγάλη εξέλιξη όσον αφορά την υγεία της Μαρινέλλας. Τα πράγματα είναι όπως ήταν πριν καιρό. Δυστυχώς. Δεν κάνω τέτοιες δηλώσεις, όταν αγαπώ έναν άνθρωπο πάρα πολύ μέσα μου υπάρχει το θέμα της ελπίδας ζωντανό», σχολίασε ο Μάριος Φραγκούλης με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του Αντώνη Ρέμου για τη Μαρινέλλα: «Εκείνη ήταν η στιγμή της, αν έπρεπε να φύγει θα θέλαμε κι η ίδια θα ήθελε να φύγει εκείνη τη στιγμή. Δυστυχώς δεν έφυγε και το λέω δυστυχώς γιατί ούτε έφυγε, ούτε έμεινε». 

Bαρύ πένθος για τον Μάριο Φραγκούλη- Πέθανε η μαμά του

Μάριος Φραγκούλης: Η απάντηση στις δηλώσεις Ρέμου για τη Μαρινέλλα!

«Εγώ θα ήθελα να γίνει καλά η Μαρινέλλα και να επιστρέψει στους φίλους και την οικογένεια της», πρόσθεσε ξεκάθαρα ο Μάριος Φραγκούλης. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

