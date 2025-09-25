Μαρινέλλα: Σαν σήμερα κατέρρευσε στο Ηρώδειο - «Τα μάτια της είναι κλειστά»

Ένας χρόνος ακριβώς έχει περάσει από την ημέρα που η Μαρινέλλα κατέρρευσε πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου ερμηνεύοντας το τραγούδι «Εγώ και Εσύ (Τα λόγια είναι περιττά)».

Η σπουδαία ερμηνεύτρια υπέστη σοβαρό αιμοραγικό εγκαφαλικό επεισόδιο και από τότε δίνει τη δική της, δύσκολη μάχη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Θάνου Βάγιου στο Πρωινό του ΑΝΤ1, η κατάσταση της Μαρινέλλας 365 ημέρες μετά είναι ακριβώς η ίδια, χωρίς ουσιαστική μεταβολή.

«Τα μάτια της εξακολουθούν να είναι κλειστά, η μαγική φωνή της έναν χρόνο μετά δεν ακούγεται. Ο Αντώνης Ρέμος στη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή μας, την είχε περιγράψει ως μία σταθερά δύσκολη κατάσταση και έτσι είναι. Κι αν σκεφτούμε το προχωρημένο της ηλικίας της, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ενώ συνήθως ο χρόνος λέμε ότι είναι σύμμαχος, στην προκειμένη περίπτωση δεν λειτουργεί ακριβώς έτσι. Η ηλικία αυτή σε συνδυασμό με τον χρόνο που έχει περάσει καθιστά την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη» ανέφερε ο δημοσιογράφος.

Η Μαρινέλλα πάνω στη σκηνή του Ηρώδειου λίγο πριν καταρρεύσει / Φωτογραφία: NDP

Ήταν Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2024, όταν η Μαρινέλλα κατέρρευσε στη σκηνή του ιστορικού θεάτρου.

Την ώρα που ερμήνευε το τραγούδι «Εγώ και Εσύ (Τα λόγια είναι περιττά)», στο τρίτο τραγούδι της συναυλίας, έχασε τις αισθήσεις της επί σκηνής.

Άμεσα οι υπεύθυνοι και οι γιατροί αντέδρασαν, μεταφέρθηκε στα παρασκήνια για πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Υγεία, όπου έμεινε για μήνες.

Στο πλευρό της όλο αυτό το διάστημα βρίσκεται η μονάκριβη κόρη της, Τζωρτίνα.

Η Μαρινέλλα με την κόρη της, Τζωρτίνα Σερπιέρη, στο Ηρώδειο, το 2008/ NDP