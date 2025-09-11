Μαρινέλλα: «Δεν έχει επαφή με το περιβάλλον» - Τα νεότερα για την υγεία της

Η συγκίνηση του Γιάννη Ξανθούλη για τη σπουδαία ερμηνεύτρια

Celebrities & Gossip Νεα
Ο Γιάννης Ξανθούλης αποκαλύπτει τη δύσκολη κατάσταση της Μαρινέλλας/ Βίντεο εκπομπή Το 'Χουμε
Συμπληρώνεται ένας χρόνος από την κρίσιμη στιγμή που η Μαρινέλλα κατέρρευσε πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου. Ένα θλιβερό γεγονός που συγκλόνισε το κοινό και φυσικά τους συγγενείς και τους φίλους της αγαπημένης τραγουδίστριας.

Μαρινέλλα: «Έχει σοβαρά κινητικά προβλήματα και επικοινωνεί με δυσκολία»

Ο Γιάννης Ξανθούλης δεν κρύβει τη θλίψη του για την κατάσταση της υγείας της: «Είναι πολύ θλιβερό ότι δεν έχει σημειωθεί καμία βελτίωση. Δεν μπορώ να φανταστώ μια γυναίκα με τόση δύναμη και ένταση, που στα 86 της χρόνια έκανε το κοινό να τρίζει το Ηρώδειο, να βρίσκεται τώρα σε αυτήν την κατάσταση».

Μαρινέλλα: Σήμερα κλείνει τα 87 της χρόνια - Η ζωή μετά το εγκεφαλικό

Με συγκίνηση περιέγραψε στην εκπομπή «Το ‘χουμε» πως η κόρη της τραγουδίστριας αναφέρεται σε εκείνη σαν «η Μαρινέλλα που κοιμάται». «Είναι σαν η ωραία κοιμωμένη, όπως την ονομάζω εγώ. Δεν έχει επαφή με το περιβάλλον, αλλά η παρουσία της συνεχίζει να είναι ζωντανή μέσα στις καρδιές μας».

Η πρώτη γνωριμία με τη Μαρινέλλα

Στη συνέχεια, ο  Γιάννης Ξανθούλης θυμήθηκε πως η πρώτη του επαφή με τη Μαρινέλλα ήρθε μέσα από ένα επαγγελματικό ραντεβού: «Με είχε στείλει η Ελευθεροτυπία, ο αείμνηστος Σεραφείμ Φυντανίδης, για να της πάρω συνέντευξη. Τότε δεν ήξερα πολλά για αυτή την παραλιακή κουλτούρα που τη χαρακτήριζε, αλλά μου λείπει πολύ. Ήταν κάτι μοναδικό».

Μαρινέλλα: «Βελτιώνεται η ομιλία της, αλλά... θέλει χρόνο»

Η Μαρινέλλα έχει μια από τις σπουδαιότερες καριέρες στο ελληνικό τραγούδι /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η Μαρινέλλα έχει μια από τις σπουδαιότερες καριέρες στο ελληνικό τραγούδι /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η σοκαριστική στιγμή στο Ηρώδειο που συγκλόνισε όλους

Ο ίδιος ο συγγραφέας βρέθηκε κοντά στη στιγμή που η αγαπημένη καλλιτέχνιδα κατέρρευσε. «Ήμουν εκεί μαζί με την κόρη και την εγγονή της στις 25 Σεπτεμβρίου του 2024, όταν συνέβη αυτό το τραγικό περιστατικό. Το είδαμε μπροστά στα μάτια μας και πάθαμε σοκ», αποκάλυψε.

Πρόσθεσε με πόνο πως, όπως εκείνη υπέφερε, έτσι και οι γύρω της βιώνουν τον πόνο αυτής της μεγάλης απουσίας: «Ξέρω πως ένας πολύ δικός μου άνθρωπος υποφέρει, και εμείς υποφέρουμε μαζί της μέχρι σήμερα. Η απουσία της είναι τόσο έντονη και βαριά, που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με λόγια».

