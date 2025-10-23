Βέρα Μακρομαρίδου: Με φουσκωμένη κοιλίτσα λίγο πριν γεννήσει η ηθοποιός

Η ανάρτησή της από το καλοκαίρι

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε παλιότερη συνέντευξη της Βέρας Μακρομαρίδου στην εκπομπή Summer's Cool του ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της βιώνει η Βέρα Μακρομαρίδου, η οποία περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Αλέξανδρο Παπατριανταφύλλου

Έγκυος Ελληνίδα ηθοποιός: Η πρώτη εμφάνιση με φουσκωμένη κοιλίτσα!

Η ηθοποιός, λίγο πριν γίνει για πρώτη φορά μητέρα, μοιράστηκε με τους followers της μια τρυφερή φωτογραφία, στην οποία ποζάρει με φουσκωμένη κοιλιά έχοντας στο πλευρό της τον αγαπημένο της. 

Βέρα Μακρομαρίδου: Με φουσκωμένη κοιλίτσα λίγο πριν γεννήσει η ηθοποιός

Το στιγμιότυπο τραβήχτηκε το καλοκαίρι στη Σύρο και δείχνει τη Βέρα Μακρομαρίδου στην παραλία, ενώ ο Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου σκύβει και φιλά τρυφερά την κοιλιά της.

Βέρα Μακρομαρίδου: Πώς της έκανε πρόταση γάμου ο σύζυγός της

Στη λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία, έγραψε με χιούμορ και συγκίνηση: «Έτσι ήταν το καλοκαίρι μας. Νομίζαμε ότι τότε ήταν μεγάλη η κοιλιά μου… αχαχχααχ! Ένα επιβεβαιώνεται. Ισχύουν όλα τα κλισέ. Προσμονή: ελπιδοφόρα αναμονή».

Η ανάρτηση της Βέρας Μακρομαρίδου

Η ανάρτησή της συγκέντρωσε πλήθος ευχών από φίλους και θαυμαστές, που έσπευσαν να της ευχηθούν με το καλό για τον ερχομό του μωρού.

