Βέρα Μακρομαρίδου: Με φουσκωμένη κοιλίτσα λίγο πριν γεννήσει η ηθοποιός

Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της βιώνει η Βέρα Μακρομαρίδου, η οποία περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Αλέξανδρο Παπατριανταφύλλου.

Η ηθοποιός, λίγο πριν γίνει για πρώτη φορά μητέρα, μοιράστηκε με τους followers της μια τρυφερή φωτογραφία, στην οποία ποζάρει με φουσκωμένη κοιλιά έχοντας στο πλευρό της τον αγαπημένο της.

Το στιγμιότυπο τραβήχτηκε το καλοκαίρι στη Σύρο και δείχνει τη Βέρα Μακρομαρίδου στην παραλία, ενώ ο Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου σκύβει και φιλά τρυφερά την κοιλιά της.

Στη λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία, έγραψε με χιούμορ και συγκίνηση: «Έτσι ήταν το καλοκαίρι μας. Νομίζαμε ότι τότε ήταν μεγάλη η κοιλιά μου… αχαχχααχ! Ένα επιβεβαιώνεται. Ισχύουν όλα τα κλισέ. Προσμονή: ελπιδοφόρα αναμονή».

Η ανάρτηση της Βέρας Μακρομαρίδου

Η ανάρτησή της συγκέντρωσε πλήθος ευχών από φίλους και θαυμαστές, που έσπευσαν να της ευχηθούν με το καλό για τον ερχομό του μωρού.