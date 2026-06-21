Απίστευτες σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο Παλαιό Φάληρο, όταν μεθυσμένη οδηγός, παρέσυρε με ένα κλεμμένο βαν σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ παραλίγο να παρασύρει και πεζούς.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψε το πρωτοφανές περιστατικό, φαίνεται η 32χρονη τη στιγμή που έχει ακινητοποιηθεί σε πιλοτή πολυκατοικίας με το κίτρινο βαν που είχε κλέψει λίγο νωρίτερα.

Μετά από έλεγχο της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ τρεις φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 32χρονη έκλεψε το βαν από την Καλλιθέα και στη συνέχεια ακολούθησε μια ξέφρενη πορεία, μπαίνοντας ακόμα και ανάποδα σε στενά στο Παλαιό Φάληρο. Κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας έπεσε πάνω σε τέσσερα σταθμευμένα αυτοκίνητα και τελικά κατέληξε σε πιλοτή πολυκατοικίας.

Περίοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία που έφτασε στο σημείο και ακολούθησε καταδίωξη της γυναίκες, η οποία προσπάθησε να διαφύγει πεζή. Τελικά οι αστυνομικοί την ακινητοποίησαν και τη συνέλαβαν.

