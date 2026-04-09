Ξέσπασε η Βάνα Μπάρμπα: «Είμαστε σε αδιέξοδο»

«Δεν γίνεται να περνάμε καλά όταν σκοτώνονται άνθρωποι»

09.04.26 , 23:51 Ξέσπασε η Βάνα Μπάρμπα: «Είμαστε σε αδιέξοδο»
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βάνα Μπάρμπα ταξίδεψε στη Σαντορίνη για τις γιορτές του Πάσχα.
  • Μέσω social media, εξέφρασε την ανησυχία της για τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν άνθρωποι παγκοσμίως.
  • Αναφέρθηκε σε πρόσφατους θανάτους στον Λίβανο, υπογραμμίζοντας την αντίθεση με τις εορταστικές στιγμές.
  • Κάλεσε σε σκέψη και ευαισθητοποίηση για την παγκόσμια ειρήνη.
  • Η τοποθέτησή της υπενθυμίζει ότι η πραγματικότητα παραμένει σκληρή, ακόμη και σε περιόδους χαράς.

Πολλοί είναι εκείνοι που άφησαν πίσω τους την καθημερινότητα και αναζήτησαν στιγμές χαλάρωσης σε αγαπημένους πασχαλινούς προορισμούς, επιλέγοντας είτε το βουνό είτε κάποιο νησί. Ανάμεσά τους και η Βάνα Μπάρμπα, η οποία ταξίδεψε στη Σαντορίνη για να περάσει τις ημέρες των γιορτών σε ένα πιο ήρεμο και κατανυκτικό περιβάλλον.

Βάνα Μπάρμπα: «Έβλεπα τον εαυτό μου στον καθρέφτη και έσβηνα τα φώτα»

Ωστόσο, η παρουσία της εκεί δεν συνδέθηκε μόνο με στιγμές ξεγνοιασιάς. Η ηθοποιός, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, ένιωσε την ανάγκη να μοιραστεί σκέψεις που ξεπερνούν το εορταστικό κλίμα, αγγίζοντας ένα θέμα που, όπως φαίνεται, τη βαραίνει έντονα. Με λόγια φορτισμένα συναισθηματικά, αναφέρθηκε στη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν άνθρωποι σε διάφορα μέρη του κόσμου, εκφράζοντας την αγωνία και την αντίθεσή της.

Βάνα Μπάρμπα: «Έπαθα εγκεφαλικό όταν με πρόδωσαν δικοί μου άνθρωποι»

Συγκεκριμένα, είπε: «Εδώ μιλάμε όλοι για το ίδιο θέμα. Ότι πώς εμείς μπορούμε να περάσουμε καλά, όταν δολοφονούνται παιδιά χιλιάδες και άνθρωποι αυτή τη στιγμή; Ήδη χθες στον Λίβανο πάνω από τετρακόσιοι άνθρωποι σκοτωθήκανε, πεθάνανε. Δεν γίνεται να περνάμε καλά εμείς, μόνο σουβλίζουμε το αρνί, να τρέχουμε να πάμε εμείς για τον Θεό και δίπλα μας να σκοτώνονται άνθρωποι. Αυτό λέμε όλοι, είμαστε δεκαπέντε άνθρωποι εδώ, μένουμε στα δωμάτια και έχουμε βγει. Να ευχηθούμε όλοι για την παγκόσμια ειρήνη. Να ευχηθούμε μέσα από την ψυχή μας να μην υπάρχουν άλλοι πόλεμοι. Είμαστε σε αδιέξοδο».

 

Με αυτή της την τοποθέτηση, η Βάνα Μπάρμπα δεν περιορίστηκε σε ευχές για τις γιορτές, αλλά έστειλε ένα πιο ουσιαστικό μήνυμα, καλώντας σε σκέψη και ευαισθητοποίηση, υπενθυμίζοντας πως, ακόμη και σε περιόδους χαράς, η πραγματικότητα για πολλούς ανθρώπους παραμένει σκληρή και αμείλικτη.

