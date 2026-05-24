Test Drive: Hyundai Tucson 1,6 diesel 48v hybrid 136  PS 7DCT 4WD

Μια «χρυσή» λύση για οικογενιακές μετακινήσεις και περιπετειώδεις διαδρομές

Η Hyundai δεν παύει να μας εκπλήσσει καθώς κάθε μοντέλο που βγάζει αξίζει και το κάθε ευρώ που δίνεις. Είναι αυτό που λέμε value for money. Η Hyundai ευτυχώς επιμένει να διατηρεί τους πετρελαιοκινητήρες δίνοντας επιπλέον τεχνολογία για βελτίωση επιδόσεων αλλά και μειωμένους ρύπους.

Tο Tuschon που δοκιμάζουμε έχει τετρακύλινδρο turbo diesel κινητήρα 1,6 λίτρων με ήπιο υβριδικό σύστημα το οποίο μάλιστα διαθέτει και τετρακίνηση. Έχει όμορφη σχεδίαση, πλούσιο εξοπλισμό, ποιότητα κατασκευής ,πλούσιο εξοπλισμό. Τι άλλο να ζητήσεις εκτός από την τιμή για την οποία θα μιλήσουμε στο τέλος της δοκιμής.

Η τελευταία ανανέωση τουλάχιστον σχεδιαστικά περιλαμβάνει  το πρωτοποριακό φουτουριστικό σχήμα εμπνευσμένο από  το Vision T SUV concept της Hyundai.με σύγχρονες πινελιές που δίνουν άλλον αέρα. Η μάσκα έχει αποκτήσει νέες, τολμηρές λεπτές γραμμές και σε συνδυασμό με τα επανασχεδιασμένα παραμετρικά Parametric Hidden Lghts τεχνολογίας led με  νέα τεχνολογία κοπής με λέιζερ προσδίδουν εμφάνιση.  

Οι προφυλακτήρες και οι προστατευτικές ποδιές που εκτείνονται από τη μία πλευρά στην άλλη, διευρύνουν οπτικά το πλάτος του αυτοκινήτου. Η επικλινής οροφή τα φουσκωμένα  φτερά δίνουν μια πολύ σπορ εμφάνιση. Η μεγαλύτερη πίσω ποδιά  ενσωματωμένη στον προφυλακτήρα, ενισχύει την αίσθηση του πλάτους.

To μήκος είναι 4.510 χλστ.,+10 χλστ. όσον αφορά τις απλές εκδόσεις και 4.520 χλστ. το πλάτος είναι 1.865 χλστ. και το ύψος 1.650 χλστ. ενώ το μεταξόνιο παραμένει στα 2.680 χλστ. 

Μπαίνοντας στο εσωτερικό βλέπουμε  ότι άλλαξε εντελώς. Η συναρμογή των πλαστικών που σε πολλά σημεία είναι μεν σκληρά αλλά ποιοτικά είναι σε υψηλά επίπεδα. Το πολυ-λειτουργικό τιμόνι με τους  διακόπτες για τον χειρισμό συστημάτων είναι νέας γενιάς Kona.

Η μετακόμιση του χειριστηρίου για το αυτόματο κιβώτιο στην κολόνα του τιμονιού έχει αφήσει χώρο για διακόπτες και θήκες.Η πρακτικότητα είναι σε κορυφαία επίπεδα καθώς υπάρχουν επιφάνεια ασύρματης φόρτισης για το κινητό τηλέφωνο  δύο ποτηροθήκες, , και υποβραχιόνιο με κρυφό αποθηκευτικό χώρο.

Οι δύο οθόνες, η κάθε μια διάστασης 12,3 ιντσών σχηματίζουν πλέον μια ενιαία ακολουθώντας το παράδειγμα όλων των νέων μοντέλων  Η μια αφορά τον ψηφιακό πίνακα οργάνων με ωραία γραφικά και πολλές επιλογές εξατομίκευσης,ενώ εντυπωσιακή είναι η λειτουργία της   απεικόνησης μέσω κάμερας του πλαινού μέρους του δρόμου στο κάθε όργανο ανάλογα με την κατέυθυνση του φλας.  

Η κεντρική  οθόνη αφής με επίσης καθαρά και όμορφα γραφικά αφορά το σύστημα πολυμέσων είναι άμεση στην ανταπόκριση των εντολών που δίνεις ενώ έχεις και την δυνατότητα να οργανώσεις κατά το δοκούν τη σειρά των widgets Υπάρχει ασύρματη σύνδεση με Android Auto και  Apple CarPlay .Επιπλέον υπάρχουν και δυο θύρες USB-C

Η Hyundai έκανε το αυτονόητο για μας που νομίζουμε ότι συνεισφέρει στην ασφάλεια. ξεκινώντας από την πανοραμική΄ευκρινέστατη 360  μοιρών θέασης κάμερα οπισθοπορείας η οποία  κάνει το παρκάριμσα ...παιχνίδάκι.

Επιπλέον Τοποθέτησε ξεχωριστά χειριστήρια για τον κλιματισμό με περιστροφικούς διακόπτες επιλογή που συνεισφέρει τα μέγιστα στην εργονομία και τη ασφάλεια. Έτσι αντίθετα με ανταγωνιστικά μοντέλα συνήθως κινεζικής προέλευσης που έχουν μπει δυναμικά στο παιχνίδι των πωλήσεων δεν χρειάζεται να μπεις σε μενού και υπομενού στην κεντρική οθόνη  για να ρυθμίσεις την θερμοκρασία στον τριζωνικό κλιματισμό. 

Ξεχωριστοί διακόπτες  υπάρχουν ακόμη για συντομεύσεις στο σύστημα πολυμέσων ,για τα προφίλ οδήγησης και για το «κλείδωμα» της τετρακίνησης αλλά και της αυτόματης κατάβασης.

Οι χώροι των επιβατών είναι άνετοι ενώ η αίσθηση της ευρυχωρίας γίνεται μεγαλύτερη λόγω της ανοιγόμενης πανοραμικής οροφής. Επιπλέον η οροφή ανοίγει μέχρι την μέση. Mια  λειτουργία που σπάνια συναντάς σε άλλα ανταγωνιστικά μοντέλα.

Η ύπαρξη της μπαταρίας του ήπιου υβριδικού συστήματος στο πάτωμα, προσφέρει χωρητικότητα 546 λίτρα  τιμή  που φτάνει έως και τα 1.725 λίτρα με την πλήρη αναδίπλωση της δεύτερης σειράς καθισμάτων. 

Στην «καρδιά» του Tuscon της δοκιμής μας συναντάμε  υπεερτροφοδοτούμενο diesel κινητήρα της οικογένειας SmartStream,  1,6 λίτρων απόδοσης 136 ίππων και 320 Nm ροπής . Έχει την συμπαράσταση ενός 48-βολτου ήπια υβριδικού συστήματος. Αποτελείται από έναν μικρό ηλεκτροκινητήρα 16 ίππων με  55 Νm ροπής.

Για την μετάδοση της κίνησης στους τροχούς φροντίζει το in-house 7-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη το οποίο αποδείχθηκε γρήγορο και ομαλό στις αλλαγές των σχέσεων . Ναα σημειώσουμε ότι για μεγαλύτερη συμμετοχή υπάρχουν αλουμινένια   paddles από το τιμόνι για σειριακές αλλαγές

Στην πράξη η ανταπόκριση στο πάτημα του δεξιού πεντάλ είναι άμεση προσφέροντας δύναμη από χαμηλά. Στην επιλογή του sport προγράμAμτος οδήγησης  τα 0-100  χλμ./ώρα  καλύπτονται σε 11,6 δευτερόλεπτα με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 180 χλμ./ώρα Και όλα αυτά με την μέση κατανάλωση να μην ξεπερνά τα 7,5 λίτρα ανά 100 χλμ.

 

Υπάρχει και το Normal πρόγραμμα οδήγησης. Αν επιλέξεις το οικονομικό πρόγραμμα οδήγησης Eco και αφήσεις το γκάζι ενργοποιείται σε συνθήκες μειωμένου φορτίου ενργοποιείται  η λειτουργία coasting,Με σταθερή ταχύτητα στα 120 με 140 χλμ./ώρα η μέση κατανάλωση δεν ξεπέρασε τα 6,8 λίτρα. Εκπομπές CO2:157 γρμ./χλμ.  

Το Hyundai Tucson 1,6 diesel 48v hybrid 136 ps 7dct 4WD διαθέτει διάταξη αναρτήσεων με γόνατα McPherson μπροστά  και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, με την ρύθμιση να είναι προσανατολισμένη στα άνετα οικογενειακά ταξίδια. Η ποιότητα κύλισης και η ηχομόνωση είναι σε υψηλά επίπεδα.  

Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας φίλτραρε ικανοποιητικά τις όποιες ανωμαλίες της ασφάλτου χωρίς όμως αυτό να αποβαίνει εις βάρος των κρατημάτων. Το άκαμπτο πλαίσιο τα πολύ φαρδιά μετατρόχια,, και το σχετικά ελαφρύ σύστημα διεύθυνσης με την πολύ καλή πληροφόρηση δίνει λογικές κλίσεις στις στροφές.

Η  ύπαρξη τετρακίνησης ανεβάζει ακόμη περισσότερο τα επίπεδα πρόσφυσης .Στον ανοιχτό δρόμο χαρήκαμε την υψηλή ποιότητα κύλισης μ την κατευθυντικότητα του ενω ακόμη και μετά από πολύωρες διαδρομές οι επιοβάτες είναι ξεκούραστοι.  

Η πλήρης σουίτα συστημάτων ADAS ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τα επίπεδα ασφαλείας επεμβαίνοντας και διορθώνοντας τα κακώς κείμενα. Την ίδια στιγμή η απόσταση από το έδαφος των 170 mm, και η  ηλεκτρονικά ελεγχόμενη τετρακίνηση HTRAC σε κάνουν να ξεθαρρεύεις και να μπεις σε χωματόδρομους  σε αμμώδεις αλλά και σε λασπώδεις επιφάνειες  

Σε κανονικές συνθήκες η κίνηση μεταφέρεται στους μπροστινούς τροχούς ενώ όταν τα πράγματα ζορίσουν μέρος της  ροπής μεταφέρεται και στους πίσω τροχούς. Μιλάμε για ένα καλό τετρακίνητο όχημα που έχει δυνατότητα «κλειδώματος» (Lock) 50:50. της τετρακίνησης  , επιλογή που σου δίνει την δυνατότητα να κινηθείς απροβλημάτιστα και σε πιο λαπσώδη ή αμμώδεις επιφάνειες.  

Το σύστημα  ελεγχόμενης κατάβασης απλοποιεί ακόμη περισσότερο τα πράγματα σε απότομες κατηφορικές και ανώμαλες διαδρομές .Δεν θα θέλαμε πάντως να το χαρακτηρίσουμε σκληροτράχηλο εκτός δρόμου όχημα αλλά νομίζουμε ότι δεν είναι αυτός ο ρόλος του. Επιπλέον τα φρένα με την γνωστή αίσθηση ανάκτησης ενέργειας  αποδείχθηκαν δυνατά και αποτελεσματικά.  

Σε τελική ανάλυση το Hyundai Tucson είναι ένα  ποιοτικό οικογενειακό αυτοκίνητο ,με προχωρημένη σχεδίαση η οποία έχει γίνει και πιο δυναμική μετά από το τελευταίο Face lifting. Ο εξοπλισμός άνεσης και ασφάλειας είναι πλουσιότατος ενώ για μας το πιο δυνατό χαρτί σε μια εποχή που η τάση της αγοράς είναι στην ηλεκτροκίνηση είναι η ύπαρξη ενός diesel μηχανικού συνόλου με την συμπαράσταση ήπιου υβριδικού συστήματος και η τετρακίνηση.  

Συνοδεύεται μάλιστα και με εγγύηση 5 ετών χωρίς να υπάρχει χιλιομετρικός περιορισμός. Όλα αυτά κάνουν το Hyundai Tucson μια χρυσή λύση.  Για να έχετε διαθέσιμη αυτή την λύση χρειάζεστε 41.490 ευρώ ενώ για την έκδοση της δοκιμής μας Premium η τιμή ανεβαίνει στα 43.490 ευρώ.  

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ; ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ  

