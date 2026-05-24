Ο φετινός εθνικός μας αγώνας ράλλυ, το περίφημο ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ θα είναι ο 70ος στην ιστορία του, γεγονός που του προσδίδει τη μοναδική αίγλη μίας από τις παλαιότερες και πλέον εμβληματικές διοργανώσεις όλων των εποχών στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού!

Ταυτόχρονα, όμως, το 70ο ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ αποτελεί ένα ορόσημο, ειδικά για το TractioN, αφού αποτελεί το 31ο στο παλμαρέ του Κώστα Στεφανή! Κι επειδή τίποτα στο TractioN δεν είναι ποτέ προβλέψιμο, ο πιο πεπειραμένος κι επιτυχημένος Έλληνας συνοδηγός ράλλυ, θα καθοδηγεί τον Flandy, έναν πολλά υποσχόμενο και ταχύτατο νέο οδηγό, ο οποίος πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στο ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ του 2026!

Το όχημα με το οποίο οι Flandy-Κώστας Στεφανής θα δώσουν τη μεγάλη μάχη με το αδάμαστο ελληνικό... κατσάβραχο από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου, συχνά με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος να πλησιάζει τους 40 βαθμούς Κελσίου, είναι το αποδεδειγμένα αξιόπιστο και γρήγορο FORD FIESTA RALLY3!

Το αυτοκίνητο των Flandy-Στεφανή, εκτός από τα περίοπτα σήματα του TractioN, θα είναι βαμμένο στα χρώματα της SHELL, ως βασικού χορηγού της προσπάθειας, τιμώντας, κατ' αυτό τον… τέρμα-γκάζι τρόπο, μια εξαιρετικά σημαντική επέτειο: το 2026 η SHELL, χάρη στην αποκλειστική αντιπροσώπευσή της στη χώρα μας από την CORAL ΑΕ του Ομίλου MOTOR OIL, συμπληρώνει 100 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα!

Επίσης, με την ευκαιρία της ιστορικής σημασίας συμμετοχής στο φετινό ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, το TractioN επιχειρεί μια αναδρομή σε αξέχαστες και... ηρωικές στιγμές της πολύχρονης και περιπετειώδους ιστορίας ενός πραγματικά θρυλικού αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ!

Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής

➢ ΝΕΟ PEUGEOT 408: Η Ινώ κι ο Μάνος Στεφανής περιεργάζονται -μάλλον... αχόρταγα- το σχήμα του 408, τη δυναμική και επιβλητική fastback crossover σιλουέτα του και όχι μόνο. Το μοντέλο, που φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν επιπλέον πειρασμό ανάμεσα στο 308 και το 3008, είναι διαθέσιμο με τρεις τύπους κινητήρων (ηλεκτρικό, plug-in υβριδικό, αυτοφορτιζόμενο υβριδικό) και σε τιμή που... εκπλήσσει ευχάριστα!

➢ OPEL MOKKA GSE: Οι συνεργάτες του TractioN «συναγωνίζονται» για το ποιος θα οδηγήσει πρώτος το πιο γρήγορο αμιγώς ηλεκτροκίνητο όχημα ευρείας παραγωγής στην ποικιλία της OPEL, το εντυπωσιακό MOKKA GSE! Το OPEL MOKKA GSE με τους 281 ίππους, φέρει εμφανείς και σε κάθε πτυχή του τις αγωνιστικές καταβολές, αποτελώντας «στενό συγγενή» του MOKKA GSE RALLY, καθώς στην ανάρτηση, στο πλαίσιο, στα φρένα, στο σύστημα διεύθυνσης του καινούργιου MOKKA GSE, έχει αξιοποιηθεί η ανεκτίμητη αγωνιστική εμπειρία της OPEL MOTORSPORT!

➢ AVIS LEASING: Το TractioN διενεργεί έρευνα στο πραγματικό πεδίο, «εκεί έξω» όπως λέμε, ζητώντας από απλούς, τυχαίους ανθρώπους να εκφράσουν οποιαδήποτε απορία έχουν γύρω από την πρακτική της μακροχρόνιας μίσθωσης οχημάτων. Κι αφού η Ινώ Στεφανή συγκέντρωσε τα ερωτήματα που εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα, τα έθεσε υπόψιν του κ. Κωνσταντίνου Αδάμη, Γενικού Διευθυντή leasing της AVIS GREECE, ως τον κατεξοχήν και πλέον έγκυρο αρμόδιο επί του θέματος, ώστε η αλήθεια να… λάμψει!

➢ YAMAHA NMAX 155 TECH MAX: Ο Θανάσης Χούντρας ενθουσιάζεται με το καινούργιο σκούτερ της YAMAHA και ιδιαίτερα με το πανέξυπνο, καινοτόμο σύστημα YECVT (συνεχώς μεταβαλλόμενη ηλεκτρική μετάδοση), χάρη στο οποίο ο αναβάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέγει προγράμματα απόδοσης κινητήρα, είτε «Sport» ή «Town», αναλόγως της διάθεσης. Το μόνο βέβαιο είναι ότι με ένα σκούτερ σαν το YAMAHA NMAX 155 TECH MAX, η διάθεση δεν αλλάζει ποτέ: μόνο ευχαρίστηση και... λαιμαργία για χιλιόμετρα!

Παρουσίαση: Κώστας Στεφανής – Μάνος Στεφανής

Επιμέλεια - Αρχισυνταξία: Μάνος Στεφανής

Συντακτική Ομάδα: Βασίλης Τσακίρογλου, Θανάσης Χούντρας, Θωμάς

Ευθυμίου, Ινώ Στεφανή

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Κατσαρός - Διονύσης Τσιρώνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Κουκουβάνης - Χάρης Δούκας

Μοντάζ: Διονύσης Τσιρώνης

Μουσική Επιμέλεια: Νίκος Φλίκας

Εταιρία Παραγωγής: Prostef

