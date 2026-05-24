1% Club, το παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο, ήρθε για να ανατρέψει όλα όσα ξέρατε για τα prime time game shows!

Στο πρωτοποριακό, πολυβραβευμένο format, δεν απαιτούνται εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, παρά μόνο κοινή λογική. Μπορείς να σκεφτείς όπως το 1% του πληθυσμού;

Γιατί η απάντηση βρίσκεται πάντα μπροστά στα μάτια σου!

Απόψε, Κυριακή 24 Μαΐου, ο Πέτρος Πολυχρονίδης υποδέχεται το τηλεοπτικό κοινό στο 1% Club με ένα επεισόδιο γεμάτο ανατροπές, ένταση και ευρηματικές δοκιμασίες λογικής που μας καλού να σκεφτούμε διαφορετικά.

Καλεσμένοι της βραδιάς είναι δύο πρόσωπα που αγαπήθηκαν μέσα από το Star: η τηλεοπτική παρτενέρ του Πέτρου Πολυχρονίδη στον Τροχό της Τύχης, Νατάσα Κουβελά και ο chef και νικητής του MasterChef 4, Σταύρος Βαρθαλίτης.

Ανάμεσα στους 100 παίκτες που διεκδικούν μία θέση στο 1% Club ξεχωρίζουν:

• Μια παίκτρια με το παρατσούκλι «Γεράκι», λόγω του έντονου βλέμματός της.

• Ένα ζευγάρι που δηλώνει πως αν κερδίσει το έπαθλο, θα παντρευτεί.

• Ένας υποψήφιος γαμπρός που θέλει να αξιοποιήσει το έπαθλο για να καλύψει τα έξοδα του γάμου του.

• Τρεις συνάδελφοι που, εκτός από τη δουλειά, μοιράζονται και την αγάπη τους για τη μουσική, έχοντας δημιουργήσει τη δική τους μπάντα.

• Μια παίκτρια που, αν κερδίσει, σκοπεύει να μονώσει την ταράτσα του σπιτιού της.

• Τρεις συνάδελφοι που ονειρεύονται ένα ταξίδι στην εξωτική Κόστα Ρίκα.

• Μια παίκτρια με το όνομα Βασιλική, την οποία η μητέρα της αποκαλεί «Αλίκη», επειδή δεν θέλει να τη φωνάζει με το όνομα της πεθεράς της.

Πολλοί οι στόχοι, πολλά τα όνειρα, πολλά τα λεφτά, πολλά τα ερωτηματικά!

Ποιοι και πόσοι από τους 100 θα φτάσουν μέχρι το τέλος διεκδικώντας το μεγάλο έπαθλο;

