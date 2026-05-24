Προσέχετε τη διατροφή σας αλλά θέλετε να γεύεστε λαχταριστά φαγητά που να σας κρατάνε χορτάτους για αρκετές ώρες της μέρας; Μία καλή ιδέα είναι να χρησιμοπιείτε ρύζι είτε ως βασικό υλικό είτε ως συνοδευτικό.

Το ρύζι είναι βασική πηγή ενέργειας, παρέχοντας υδατάνθρακες, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, και φυτικές ίνες. Πάμε να δούμε τέσσερις συνταγές, όπως μας τις παρουσίασαν οι σεφ των εκπομπών του Star

ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΡΥΖΙ

Υλικά της Συνταγής

Για τα μπιφτέκια

• 500 γρ. κιμά κοτόπουλου

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 1 μικρό καρότο

• 1 μικρό κολοκύθι

• 2 κ.σ. μαϊντανός

• 2–3 φέτες ψωμί μουλιασμένο στο γάλα και στραγγισμένο

• 1 αυγό

• αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι

• 2–3 κ.σ. ελαιόλαδο



Για το αιγυπτιακό ρύζι

• 200 γρ. ρύζι μπασμάτι

• 2 κ.σ. βούτυρο

• 50 γρ. φιδέ

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 450 ml νερό ή ζωμό κοτόπουλου

• 1–2 κ.σ. άνηθος

• αλάτι & πιπέρι

Εκτέλεση της Συνταγής

Μπιφτέκια

1. Σε μεγάλο μπολ βάζεις τον κιμά κοτόπουλου. 2. Προσθέτεις τριμμένο καρότο, τριμμένο κολοκύθι, ψιλοκομμένο μαϊντανό, κρεμμύδι και το ψωμί μουλιασμένο στο γάλα. 3. Ρίχνεις αυγό, αλάτι, πιπέρι και λίγο ελαιόλαδο. Ανακατεύεις καλά μέχρι να ενωθούν όλα τα υλικά. 4. Πλάθεις μπιφτέκια μεσαίου μεγέθους. 5. Τηγανίζεις σε αντικολλητικό τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο ή ψήνεις στο φούρνο στους 180°C για 20–25 λεπτά μέχρι να ροδίσουν και να ψηθούν καλά.

Αιγυπτιακό Ρύζι

1. Σε κατσαρόλα, λιώνεις το βούτυρο και προσθέτεις τον φιδέ. Σοτάρεις ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να γίνει χρυσαφένιος/καφέ. 2. Προσθέτεις το κρεμμύδι και σοτάρεις για 1–2 λεπτά μέχρι να γίνει διάφανο. 3. Ρίχνεις το ρύζι και ανακατεύεις να “παντρευτεί” με το βούτυρο και τον φιδέ. 4. Προσθέτεις νερό ή ζωμό, αλάτι και πιπέρι, καλύπτεις με καπάκι και μαγειρεύεις σε χαμηλή φωτιά για περίπου 15 λεπτά μέχρι να απορροφηθεί το νερό. 5. Αποσύρεις από τη φωτιά, προσθέτεις τον ψιλοκομμένο άνηθο, σκεπάζεις και αφήνεις 5 λεπτά πριν ανακατέψεις.

ΡΙΖΟΤΟ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

Υλικά της Συνταγής

Για το ριζότο:

• 300 γρ. ρύζι αρμπόριο ή καρναρόλι

• 1 κρεμμύδι

• 1 σκελίδα σκόρδο

• 60 ml λευκό κρασί

• 1 λίτρο ζωμό κοτόπουλο

• 50 γρ. βούτυρο

• 50 γρ. παρμεζάνα

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• Φρεσκοτριμμένο πιπέρι



Για το κοτόπουλο ταλιάτα:

• 2 φιλέτα στήθος κοτόπουλο

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• Χυμό από μισό λεμόνι

• 1 κ.γ. ρίγανη ή θυμάρι

• Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση της Συνταγής

Ψήσιμο κοτόπουλου (ταλιάτα)

Μαρινάρεις τα φιλέτα με ελαιόλαδο, λεμόνι, ρίγανη, αλάτι και πιπέρι για 20–30 λεπτά. 2

Ζεσταίνεις καλά ένα τηγάνι γκριλ ή αντικολλητικό και ψήνεις τα φιλέτα 4–5 λεπτά από κάθε πλευρά (ανάλογα με το πάχος).

Αφήνεις τα φιλέτα 5 λεπτά να ξεκουραστούν και μετά τα κόβεις σε λεπτές φέτες (ταλιάτα).

Ριζότο:

Σε κατσαρόλα σοτάρεις το κρεμμύδι με το ελαιόλαδο μέχρι να γίνει διάφανο. Προσθέτεις το σκόρδο.

Ρίχνεις το ρύζι και το καβουρδίζεις 1–2 λεπτά.

Σβήνεις με το λευκό κρασί και αφήνεις να εξατμιστεί.

Προσθέτεις σταδιακά το ζεστό ζωμό, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι το ρύζι να είναι al dente (περίπου 18 λεπτά).

Αποσύρεις από τη φωτιά, προσθέτεις βούτυρο και παρμεζάνα και ανακατεύεις μέχρι να γίνει κρεμώδες.

Σερβίρισμα:

Τοποθετείς το ριζότο στο πιάτο.

Από πάνω βάζεις τις φέτες κοτόπουλου ταλιάτα.

Προαιρετικά, προσθέτεις λίγο ελαιόλαδο, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και φλούδες παρμεζάνας ή φύλλα ρόκας.

ΚΑΡΑΜΕΛΩΜΕΝΑ ΠΑΝΣΕΤΑΚΙΑ ΜΕ ΠΙΛΑΦΙ

Υλικά:

• 800 γρ. πανσέτα

• 2 κ.σ. μέλι

• 2 κ.σ. μουστάρδα

• 3 κ.σ. σόγια σος

• 1 κ.σ. ξύδι

• 1 σκελίδα σκόρδο

• Πιπέρι

• Λίγο ελαιόλαδο

Για το πιλάφι:

• 1 φλ. ρύζι

• 2 φλ. ζωμό ή νερό

• 1 καρότο

• 1/2 φλ. αρακά

• 1/2 φλ. Καλαμπόκι

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 2 κ.σ. βούτυρο ή ελαιόλαδο

• Αλάτι, πιπέρι



Εκτέλεση πανσετάκια:

1. Σοτάρεις την πανσέτα σε δυνατή φωτιά μέχρι να πάρει καλό χρώμα και να βγάλει το λίπος της.

2. Χαμηλώνεις λίγο τη φωτιά και προσθέτεις το σκόρδο.

3. Ρίχνεις μέλι, μουστάρδα, σόγια και ξύδι.

4. Ανακατεύεις καλά μέχρι να δέσει και να γίνει γυαλιστερή καραμέλα.

5. Θέλεις να “κολλήσει” πάνω στο κρέας, όχι να μείνει νερουλή. Αν θες πιο έντονη καραμέλα, άφησέ τα 1-2 λεπτά ακόμα να αρπάξουν ελαφρώς.

Εκτέλεση πιλάφι με καρότο – αρακά – καλαμπόκι

1. Σοτάρεις το κρεμμύδι στο βούτυρο.

2. Προσθέτεις καρότο, αρακά, καλαμπόκι και τα φέρνεις μια βόλτα.

3. Ρίχνεις το ρύζι και το “γυαλίζεις” 1 λεπτό.

4. Προσθέτεις ζωμό, αλάτι, πιπέρι.

5. Χαμηλώνεις φωτιά, σκεπάζεις και αφήνεις να πιει τα υγρά.

ΧΟΙΡΙΝΗ ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕ ΡΥΖΙ ΜΠΑΣΜΑΤΙ

Υλικά:

800 γρ. Κρέας χοιρινό σπάλα ή λαιμό

1 1/2 Ξερό κρεμμύδι

1/2 Σκελίδα σκόρδο

2 Πιπεριές πολύχρωμες (πορτοκαλί και κόκκινη)

330 γρ. Μπύρα

50 γρ. Ελαιόλαδο

1 κ.γλ. Μέλι

2 κ.σ. Μουστάρδα

1 κ.γλ. Πάπρικα καπνιστή

2 κλωνάρια Φρέσκο θυμάρι

2 κλωνάρια Φρέσκια ρίγανη

1 Λεμόνι (χυμό)

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

1/4 ματσάκι Φρέσκο μαϊντανό για το σερβίρισμα

Για το ρύζι:

250 γρ. Ρύζι μπασμάτι

2 κ.σ. Ελαιόλαδο

500 γρ. Νερό

1 Φύλλο δάφνης

1 κλωνάρι Φρέσκο δεντρολίβανο

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

• Σε ένα ξύλο κοπής κόβουμε με ένα μαχαίρι το χοιρινό σε κύβους 4-5 εκ. .

• Σε ένα βαθύ, αντικολλητικό τηγάνι προσθέτουμε το ελαιόλαδο και αφήνουμε να ζεσταθεί.

• Προσθέτουμε στο τηγάνι το χοιρινό, την πάπρικα και σοτάρουμε μέχρι να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές, ανακατεύοντας με μία κουτάλα.

• Προσθέτουμε τις πιπεριές κομμένες σε λεπτές φέτες, ψιλοκομμένα το κρεμμύδι και το σκόρδο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 5 λεπτά.

• Σβήνουμε το χοιρινό με την μπύρα, χαμηλώνουμε τη φωτιά, προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι και βράζουμε με μισόκλειστο το καπάκι για 50 λεπτά, να μαλακώσει το κρέας.

• Σε ένα μπολ προσθέτουμε τη μουστάρδα, το χυμό λεμονιού, το μέλι και τα φρέσκα μυρωδικά ψιλοκομμένα και ανακατεύουμε να ομογενοποιηθούν.

• Αδειάζουμε το μείγμα από το μπολ στο τηγάνι, ανακατεύουμε και βράζουμε για 5 λεπτά χωρίς το καπάκι.

Για το ρύζι

• Σε ένα μπολ προσθέτουμε το ρύζι, γεμίζουμε με νερό και ξεπλένουμε πολύ καλά ώστε να απομακρυνθεί το άμυλο.

• Σουρώνουμε το ρύζι και στραγγίζουμε καλά.

• Σε μία κατσαρόλα προσθέτουμε το ρύζι, το νερό, το ελαιόλαδο, το δεντρολίβανο ολόκληρο, το φύλλο δάφνης, αλάτι και πιπέρι και αφήνουμε να πάρουν μία βράση σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας μία φορά στην αρχή με μία ξύλινη κουτάλα.

• Χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε το ρύζι να βράσει με μισόκλειστο καπάκι για 15-20 λεπτά, να τραβήξει όλα τα υγρά του.

• Αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και αφήνουμε για 3 λεπτά, στην άκρη, με το καπάκι κλειστό.

• Αφαιρούμε από την κατσαρόλα το φύλλο δάφνης και το δεντρολίβανο και ανακατεύουμε ελαφρώς με ένα πιρούνι.

• Σερβίρουμε το ρύζι σε ένα πιάτο με το χοιρινό από πάνω και το φρέσκο μαϊντανό ψιλοκομμένο.