Πάνος Βλάχος: Πότε μετακινήθηκε ο... κακομαθημένος εγωισμός του;

Καλεσμένος στο Στούντιο 4 ήταν το απόγευμα της Παρασκευής ο Πάνος Βλάχος.

Ο γνωστός ηθοποιός και μουσικός, μεταξύ άλλων, μίλησε για όσα άλλαξαν στην κοσμοθεωρία του όταν ταξίδεψε στην Αμερική για να κυνηγήσει το όνειρό του.

«Μετά την Αμερική σίγουρα κάτι μετακινήθηκε, ο κακομαθημένος εγωισμός μου ότι δεν υπάρχουν άλλοι σαν κι εμένα. Το πιστεύει το πλαίσιο που ζούμε. Δεν ευθύνομαι εγώ. Δεν είναι ότι γεννήθηκα και μου είπαν οι γονείς μου: “έτσι κι αν δεν αφήσεις το χνάρι σου στη χώρα, καταστραφήκαμε”», δήλωσε αρχικά ο καλλιτέχνης.

«Ειδικά τα τελευταία χρόνια μέσω των social media, το πλαίσιο σε κάνει να νιώσεις ότι αν κάνεις sold out ή μια ωραία εκπομπή, τελειώσαμε. Υπήρχε μέσα μου, όπως και σε πολλούς ανθρώπους ένα πλαίσιο που μας κυκλώνει και μας αναγκάζει να σκεφτούμε ότι αν κάναμε μια επιτυχία είμαστε σημαντικοί ή μια παράσταση sold out είναι καλή κι αν δεν είναι, δεν είναι καλή», πρόσθεσε.

Μιλώντας για τη λεγόμενη «πολιτική ορθότητα», ο ηθοποιός εξήγησε: «Η πολιτική ορθότητα είναι ένα σύννεφο που πλανάται από πάνω μας, δεν είναι υπαρκτή. Χρησιμοποιείται από ανθρώπους που κατέχουν τεράστια εξουσία κι έχουν καταπιέσει ομάδες ανθρώπων, σαν ένας αόρατος εχθρός – η λεγόμενη “woke ατζέντα”. Είναι επικίνδυνο να την παρουσιάζουμε έτσι».

Θυμίζουμε ότι το 2015, ο Πάνος Βλάχος κι η τότε σύντροφός, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, αποχώρησαν από την τηλεοπτική σειρά Μην αρχίζεις τη μουρμούρα όπου πρωταγωνιστούσαν, για να αναζητήσουν την τύχη τους στην αμερικανική βιομηχανία θεάματος.

Ο ηθοποιός έζησε κυρίως στο Λος Άντζελες, έχοντας περάσει χρόνο και στη Νέα Υόρκη. Είχε βρει ατζέντη και συμμετείχε σε αρκετές οντισιόν.