Πάνος Βλάχος: Πότε μετακινήθηκε ο... κακομαθημένος εγωισμός του;

Όσα είπε ο γνωστός καλλιτέχνης στο Στούντιο 4

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.10.25 , 22:33 Τραγωδία στο Ηράκλειο: Μητέρα και γιος νεκροί από φωτιά σε σπίτι
31.10.25 , 22:30 Ανέστης για Νάρκισσο: «Δεν Του Αξίζει Καν Να Μιλάω Γι' Αυτόν»
31.10.25 , 22:20 GNTM: Αυτό είναι το concept της σημερινής δοκιμασίας αποχώρησης!
31.10.25 , 22:14 Scream: Κυκλοφόρησε το trailer της νέας, έβδομης ταινίας - Δείτε το καστ
31.10.25 , 22:14 Στη φυλακή οδηγείται γνωστός σεφ που συνελήφθη για φοροδιαφυγή
31.10.25 , 21:55 GNTM: Αυτό το μοντέλο κέρδισε το Style on a Rush Challenge!
31.10.25 , 21:20 GNTM: «Πόλεμος» στο σπίτι για το καλύτερο look!
31.10.25 , 21:19 Mercedes GLA 200: Είναι η κατάλληλη στιγμή για να την αγοράσετε
31.10.25 , 20:52 Κορωπί: Ξανά αγκαλιά με τα παιδιά της η 40χρονη που υπέστη άγριο ξυλοδαρμό
31.10.25 , 20:49 «Γεμίστε ένα Ford – Κάντε τη Διαφορά»
31.10.25 , 20:46 Ειρήνη Αγγελοπούλου: Το Instagram, οι σπουδές & η αγάπη για την υποκριτική
31.10.25 , 20:41 Ασπρόπυργος: Βίντεο - ντοκουμέντο του Star για την κατάρρευση της 10χρονης
31.10.25 , 20:29 Πειραιάς: «Πιάστηκε η τσάντα της στην πόρτα του λεωφορείου και παρασύρθηκε»
31.10.25 , 20:24 Πάνος Βλάχος: Πότε μετακινήθηκε ο... κακομαθημένος εγωισμός του;
31.10.25 , 20:13 Ληστές σκότωσαν γυναίκα στη Σαλαμίνα
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Δέσποινα Βανδή: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η συνεργασία με τη Μελίνα
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
Κηδεία Γιώργου Νιάρχου: Συντετριμμένες η Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Μητέρα και γιος νεκροί από φωτιά σε σπίτι
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Ληστές σκότωσαν γυναίκα στη Σαλαμίνα
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Ασπρόπυργος: Βίντεο - ντοκουμέντο του Star για την κατάρρευση της 10χρονης
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή της ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καλεσμένος στο Στούντιο 4 ήταν το απόγευμα της Παρασκευής ο Πάνος Βλάχος

Πάνος Βλάχος: Στην πρεμιέρα της συντρόφου του, Νατάσας Εξηνταβελώνη

Ο γνωστός ηθοποιός και μουσικός, μεταξύ άλλων, μίλησε για όσα άλλαξαν στην κοσμοθεωρία του όταν ταξίδεψε στην Αμερική για να κυνηγήσει το όνειρό του.

«Μετά την Αμερική σίγουρα κάτι μετακινήθηκε, ο κακομαθημένος εγωισμός μου ότι δεν υπάρχουν άλλοι σαν κι εμένα. Το πιστεύει το πλαίσιο που ζούμε. Δεν ευθύνομαι εγώ. Δεν είναι ότι γεννήθηκα και μου είπαν οι γονείς μου: “έτσι κι αν δεν αφήσεις το χνάρι σου στη χώρα, καταστραφήκαμε”», δήλωσε αρχικά ο καλλιτέχνης.

Πάνος Βλάχος: Πότε μετακινήθηκε ο... κακομαθημένος εγωισμός του;

«Ειδικά τα τελευταία χρόνια μέσω των social media, το πλαίσιο σε κάνει να νιώσεις ότι αν κάνεις sold out ή μια ωραία εκπομπή, τελειώσαμε. Υπήρχε μέσα μου, όπως και σε πολλούς ανθρώπους ένα πλαίσιο που μας κυκλώνει και μας αναγκάζει να σκεφτούμε ότι αν κάναμε μια επιτυχία είμαστε σημαντικοί ή μια παράσταση sold out είναι καλή κι αν δεν είναι, δεν είναι καλή», πρόσθεσε. 

Πάνος Βλάχος: Η αντίδρασή του όταν ρωτήθηκε για το πανάκριβο πουκάμισο

Μιλώντας για τη λεγόμενη «πολιτική ορθότητα», ο ηθοποιός εξήγησε: «Η πολιτική ορθότητα είναι ένα σύννεφο που πλανάται από πάνω μας, δεν είναι υπαρκτή. Χρησιμοποιείται από ανθρώπους που κατέχουν τεράστια εξουσία κι έχουν καταπιέσει ομάδες ανθρώπων, σαν ένας αόρατος εχθρός – η λεγόμενη “woke ατζέντα”. Είναι επικίνδυνο να την παρουσιάζουμε έτσι».

Θυμίζουμε ότι το 2015, ο Πάνος Βλάχος κι η τότε σύντροφός, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, αποχώρησαν από την τηλεοπτική σειρά Μην αρχίζεις τη μουρμούρα όπου πρωταγωνιστούσαν, για να αναζητήσουν την τύχη τους στην αμερικανική βιομηχανία θεάματος.  

Ο ηθοποιός έζησε κυρίως στο Λος Άντζελες, έχοντας περάσει χρόνο και στη Νέα Υόρκη. Είχε βρει ατζέντη και συμμετείχε σε αρκετές οντισιόν.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
 |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top