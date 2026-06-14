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Πηγή: sportdog.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση/Δ. Μπιρντάχας
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Οι δηλώσεις Αταμάν μετά τη λήξη του αγώνα που έκρινε τον τίτλο (βίντεο ΕΡΤ)

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Απόλυτα αποτυχημένη θεωρείται η σεζόν που ολοκληρώθηκε για τον Παναθηναϊκό, καθώς με ένα από τα μεγαλύτερα μπάτζετ της ιστορίας, δεν πήρε ούτε Ευρωλίγα ύτε πρωτάθλημα, ενώ στο μεγαλύτερο διάστημα της χρονιάς έπαιξε και πολύ κακό μπάσκετ. Οι πράσινοι στους πρώτους τέσσερις τελικούς με τον Ολυμπιακό είχαν παρουσιάσει καλό πρόσωπο και ίσως άξιζαν και κάτι καλύτερο από το 2-2, όμως στο ματς του Σαββάτου παρουσιάστηκαν κατώτεροι, λύγισαν από τις πολλές και σημαντικές απουσίες και δεν μπόρεσαν να… κλέψουν την κούπα από το ΣΕΦ.

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