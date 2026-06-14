Μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της έζησε η Δανάη Μπάρκα, η οποία το Σάββατο 13 Ιουνίου παντρεύτηκε, σε στενό κύκλο, τον εκλεκτό της καρδιάς της, Φάνη Μπότση, στη Μεσσηνιακή Μάνη.

Το σχεδιαστικό δίδυμο MI-RO επιμελήθηκε το κοστούμι του Φάνη Μπότση και το νυφικό της Δανάης Μπάρκα

Το ερωτευμένο ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης στο γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, περιτριγυρισμένο από τους πιο αγαπημένους του ανθρώπους.

Μετά το τέλος του μυστηρίου, το γαμήλιο γλέντι στήθηκε στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας, με τους νιόπαντρους να δίνουν το έναυσμα για να ξεκινήσουν τα τραγούδια και οι χοροί και τους καλεσμένους να ακολουθούν, αψηφώντας το κρύο και τον αέρα.

Δανάη Μπάρκα - Φάνης Μπότσης: Στιγμές από το γαμήλιο γλέντι του ζευγαριού

Η πιο ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν όταν η Δανάη Μπάρκα πήρε το μικρόφωνο κι εξέφρασε δημόσια την αγάπη της στον σύζυγό της. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια τού αφιέρωσε το αγαπημένο της κομμάτι από τη Βίκυ Μοσχολιού, που δεν είναι άλλο από το «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ», συγκινώντας τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να χειροκροτούν.

Λίγο αργότερα, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, που συνόδευσε τη νύφη στην εκκλησία, ένωσε τη φωνή του με το ενθουσιώδες κοινό, στήνοντας ένα πολύ μεγάλο γλέντι, εμπνευσμένο από την ελληνική παράδοση, που κράτησε μέχρι το πρωί.

Με διάθεση στα ύψη, η μητέρα της νύφης, Βίκυ Σταυροπούλου, χόρεψε, κρατώντας το ντέφι, τη διασκευή της Νατάσας Θεοδωρίδου με τίτλο «Τη βραδιά μου απόψε», αναβιώνοντας στιγμές από τη σειρά «Είσαι το ταίρι μου».

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι εορτασμοί είναι τριήμεροι και θα κορυφωθούν με το after wedding party στη Σέριφο, το νησί που έφερε κοντά το ζευγάρι και στο οποίο δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ο Φάνης Μπότσης.

Η μελωδία του ακορντεόν πρόσθεσε μια ξεχωριστή πινελιά στο παραδοσιακό γλέντι