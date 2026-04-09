Βασίλης Κικίλιας: Το τρυφερό βίντεο με τον γιο του στην Πάτμο

Οικογενειακές στιγμές στο Νησί της Αποκάλυψης

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βασίλης Κικίλιας πέρασε το Πάσχα στην Πάτμο με την οικογένειά του, συμμετέχοντας σε θρησκευτικές εκδηλώσεις.
  • Η οικογένεια, συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του Τζένης Μπαλατσινού και του γιου του Παναγιώτη Αντώνιου, δημιούργησε μια ζεστή ατμόσφαιρα.
  • Ο Κικίλιας τόνισε τη σημασία της ταπεινότητας και της προσφοράς κατά τη διάρκεια των τελετών.
  • Μέσα από αναρτήσεις στα social media, προώθησε την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
  • Η επίσκεψη αναδείκνυε την πνευματική ανανέωση και τις αξίες της αγάπης και της οικογένειας.

Ο Βασίλης Κικίλιας επέλεξε φέτος να περάσει το Πάσχα σε έναν από τους πιο ιερούς και ιστορικούς προορισμούς των Δωδεκανήσων, την Πάτμο, συνδυάζοντας την πνευματική εμπειρία των θρησκευτικών εκδηλώσεων με πολύτιμες στιγμές με την οικογένειά του.

Κικίλιας - Μπαλατσινού: Με τον γιο τους στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου

Μαζί του στο νησί βρέθηκαν η σύζυγός του, Τζένη Μπαλατσινού, και ο γιος τους, Παναγιώτης Αντώνιος, δημιουργώντας ένα σκηνικό που συνδύαζε την κατάνυξη με την οικειότητα και τη ζεστασιά των οικογενειακών δεσμών.

Πάσχα στην Πάτμο για την Μπαλατσινού: Το παραδοσιακό φαγητό που απόλαυσε!

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, ο υπουργός Ναυτιλίας συμμετείχε ενεργά στις θρησκευτικές τελετές και εκδηλώσεις, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση σε μία από τις πιο σημαντικές και κατανυκτικές περιόδους του χρόνου. Μέσα από βίντεο και φωτογραφίες που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έδωσε μια μοναδική εικόνα της ατμόσφαιρας του νησιού: τα λιθόστρωτα σοκάκια, οι ιστορικές εκκλησίες και τα μοναστήρια, αλλά και οι άνθρωποι που ζουν την πίστη με σεβασμό και ευλάβεια.

Βασίλης Κικίλιας: Το τρυφερό βίντεο με τον γιο του στην Πάτμο

Στα πλάνα ξεχωρίζει ο μικρός Παναγιώτης Αντώνιος, ο οποίος ακολουθεί με αφοσίωση τον πατέρα του, συμμετέχοντας στα ήρεμα αλλά γεμάτα συμβολισμό τελετουργικά, ενώ η Τζένη Μπαλατσινού διατήρησε όπως πάντα το διακριτικό της προφίλ, προσδίδοντας στην εκδρομή έναν τόνο γαλήνης και οικογενειακής ισορροπίας.

Η παρουσία της οικογένειας στο νησί ανέδειξε την ουσία της γιορτής: την αγάπη, τη συντροφικότητα και την πνευματική ανανέωση.

Ο ίδιος ο Βασίλης Κικίλιας περιέγραψε τις εντυπώσεις του με λόγια γεμάτα σεβασμό και στοχασμό: «Με κατάνυξη, συγκίνηση και σεβασμό βρεθήκαμε στην αναπαράσταση του Μυστηρίου του Νιπτήρος στην Πάτμο.

Βασίλης Κικίλιας: Το τρυφερό βίντεο με τον γιο του στην Πάτμο

Η Ακολουθία του Νιπτήρος δεν είναι μόνο μια τελετουργία πίστης, αλλά μια βαθιά συμβολική πράξη που μας θυμίζει τι σημαίνει πραγματική ηγεσία: να υπηρετείς τον άνθρωπο με ταπεινότητα και σεβασμό. Σε μια κοινωνία που συχνά δοκιμάζεται, τέτοιες στιγμές μας επανασυνδέουν με τις αξίες που έχουν σημασία. Με αυτές τις αρχές πορευόμαστε, με αυτές χτίζουμε το αύριο.

Μαζί με τους πιστούς, τους ανθρώπους της Ορθοδοξίας, τους συναδέλφους και τον Δήμαρχο του νησιού, σε έναν ιερό τόπο με ξεχωριστή πνευματική σημασία, βιώσαμε μια από τις πιο ουσιαστικές στιγμές της Μεγάλης Εβδομάδας. Είμαστε πάντα δίπλα στους νησιώτες μας, στις ακριτικές νησιωτικές περιοχές, που αποτελούν τη δύναμή μας και την προστιθέμενη αξία της χώρας μας.

Εκπροσωπώντας την Ελληνική Κυβέρνηση, με τιμή και μεγάλο σεβασμό, συμμετέχουμε σε αυτή τη βαθιά συμβολική και πνευματική εμπειρία.

Καλή Ανάσταση σε όλους».

Η επίσκεψη στην Πάτμο δεν ήταν μόνο μια ευκαιρία για θρησκευτική περισυλλογή, αλλά και μια στιγμή που ανέδειξε τον χαρακτήρα του Βασίλη Κικίλια ως πατέρα και σύζυγο. Μέσα από τις αναρτήσεις του στα social media, ο ίδιος έδειξε πόσο σημαντική είναι η ισορροπία ανάμεσα στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και την προσωπική ζωή, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα σεβασμού και πνευματικότητας στους ακολούθους του.

Το Πάσχα στην Πάτμο, με την οικογένεια στο πλευρό του, αποτέλεσε για τον Βασίλη Κικίλια μια ευκαιρία για εσωτερική ανανέωση, ενδυνάμωση της πίστης και υπενθύμιση της σημασίας της αγάπης, της ταπεινότητας και της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, μεταφέροντας μέσα από κάθε στιγμιότυπο την ουσία της γιορτής και την αξία των οικογενειακών δεσμών

