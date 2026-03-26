Κικίλιας - Μπαλατσινού: Με τον γιο τους στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου

Ο Παναγιώτης - Αντώνιος μαγνήτισε όλα τα βλέμματα στην εθνική επέτειο

Η εμφάνιση της Τζένης Μπαλατσινού και του Βασίλη Κικίλια στον Πειραιά
Η 25η Μαρτίου φέτος βρήκε τον Βασίλη Κικίλια και την Τζένη Μπαλατσινού στο Πειραιά, για να γιορτάσουν μαζί με τον γιο τους, Παναγιώτη Αντώνιο, την εθνική επέτειο μέσα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη συγκίνηση και υπερηφάνεια.

Το αγαπημένο ζευγάρι παρακολούθησε τον εκκλησιασμό της ημέρας και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στην εξέδρα των επισήμων, όπου παρακολούθησε τη μαθητική παρέλαση, μαζί με πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί για να τιμήσει τους ήρωες του 1821.

Η παρουσία τους δεν πέρασε απαρατήρητη. Ο Βασίλης Κικίλιας, ως υπουργός Ναυτιλίας, συνδύασε το επίσημο ρόλο του με την τρυφερή διάσταση της οικογενειακής στιγμής, ενώ η Τζένη Μπαλατσινού τράβηξε τα βλέμματα με την κομψότητά της.

Επιλέγοντας ένα σκουρόχρωμο παντελόνι και ένα μακρύ μπλε παλτό, ολοκλήρωσε το look με ένα μπλε φουλάρι που έδινε στιλιστικό χαρακτήρα, ενώ τα μαύρα ψηλοτάκουνα boots συμπλήρωσαν την κομψή εμφάνισή της, συνδυάζοντας σοβαρότητα και φινέτσα για μια τόσο σημαντική ημέρα.

Ο υπουργός μοιράστηκε στιγμές από την παρέλαση και με το κοινό του μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, στέλνοντας παράλληλα το δικό του μήνυμα για την εθνική επέτειο: «Φέτος γιορτάσαμε την Εθνική μας Επέτειο στον Πειραιά, τιμώντας τους ηρωικούς προγόνους μας, που το 1821 όρθωσαν το ανάστημά τους και πολέμησαν με αυτοθυσία για να είναι η Πατρίδα μας ελεύθερη. Είμαστε, όμως, βαθιά περήφανοι και για τα παιδιά μας – από τα Δημοτικά, τα Γυμνάσια, τα Λύκεια και τα Ειδικά Σχολεία – που παρέλασαν σήμερα κρατώντας ψηλά τη Σημαία μας. Τα παιδιά είναι η ελπίδα μας για το μέλλον και είναι σαν να μας καλούν να είμαστε όλοι ενωμένοι, γιατί μόνο ενωμένοι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας!»


Μια από τις πιο γλυκές στιγμές ήταν η συμμετοχή του μικρού Παναγιώτη Αντώνιου. Παρά τα μόλις 5,5 χρόνια του, βρέθηκε στην πρώτη σειρά μπροστά στην εξέδρα και χειροκρότησε με ενθουσιασμό όλα τα παιδιά που παρέλασαν. Η χαρά του ήταν εμφανής, ενώ οι γονείς του φρόντισαν να ζήσει την ημέρα με τον πιο έντονο και διασκεδαστικό τρόπο, συνδυάζοντας επίσημο χαρακτήρα και οικογενειακή ζεστασιά.

Η οικογενειακή τους παρουσία στον Πειραιά απέδειξε πως η 25η Μαρτίου δεν είναι μόνο ημέρα τιμής για την ιστορία της χώρας, αλλά και ευκαιρία για τρυφερές οικογενειακές στιγμές, που συνδέουν γενιές και δημιουργούν αναμνήσεις. Οι φωτογραφίες και τα στιγμιότυπα από την παρέλαση έδειξαν την περηφάνεια των γονιών, την παιδική ενθουσιασμό του Παναγιώτη και την ομορφιά της εθνικής εορτής.

Παρόντες ήταν και πολλοί υπουργοί και πολιτικοί προς τιμήν της εθνικής επετείου.

Στιγμιότυπα από την παρέλαση της 25ης Μαρτίου

 

Κικίλιας - Μπαλατσινού: Με τον γιο τους στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου

Οικογενειακώς στο γήπεδο

Την Κυριακή 22 Μαρτίου, ο Βασίλης Κικίλιας, υπουργός Ναυτιλίας, πέρασε μια ξεχωριστή μέρα μαζί με την Τζένη Μπαλατσινού και τον γιο τους, Παναγιώτη Αντώνιο, 5,5 ετών.

Η οικογένεια βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση μεταξύ της ΑΕΚ και του Ηρακλή, προσφέροντας στον μικρό ένα πρώτο, ανεπανάληπτο μπασκετικό θέαμα από κοντά.

Ο μικρός Παναγιώτης - Αντώνιος ήταν ντυμένος στα κιτρινόμαυρα, τα χρώματα της ομάδας του, και παρακολουθούσε με μάτια γεμάτα ενθουσιασμό κάθε φάση του αγώνα. Οι γονείς του μοιράστηκαν τη χαρά τους μέσα από φωτογραφίες και βίντεο στα social media, δίνοντας στους θαυμαστές τους μια γλυκιά γεύση από την οικογενειακή τους στιγμή.

Ο Βασίλης Κικίλιας μάλιστα δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την εμπειρία, γράφοντας στην προσωπική του ανάρτηση: «Πρώτη φορά στο γήπεδο με τον Παναγιώτη για να δούμε μπάσκετ! Με τον γιο μου, εκεί που κάποτε έπαιζα εγώ. Χαρά και συγκίνηση».

 

 

