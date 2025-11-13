Παστίτσιο με σπιτική μπεσαμέλ που λιώνει στο στόμα- Το tip για να πετύχει

Αν σας αρέσει το παστίτσιο και ακόμη περισσότερο η λαχταριστή μπεσαμέλ του, ο Γιώργος Ρήγας έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star μία συνταγή που θα λατρέψετε.

Ο σεφ ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός από το MasterChef ετοίμασε για τους τηλεθεατές του Star παραδοσιακό παστίτσιο με μία μπεσαμέλ που λιώνει στο στόμα.

Το μυστικό της λαχταριστής κρέμας είναι η κρέμα γάλακτος το μοσχοκάρυδο αλλά και τα πολλά τυριά.

Ο Γιώργος Ρήγας έδειξε αναλυτικά τη συνταγή.

Υλικά της Συνταγής

Για τα μακαρόνια

• 500 γρ. μακαρόνια για παστίτσιο

• 2 κ.σ. βούτυρο ή ελαιόλαδο

• 100 γρ. τριμμένο τυρί

• 2 ασπράδια αυγών

• Αλάτι, πιπέρι





Για τον κιμά

• 700 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος

• 1 μεγάλο κρεμμύδι

• 1 σκελίδα σκόρδο

• ½ ποτήρι λευκό ή κόκκινο κρασί

• 400 γρ. ντομάτα ψιλοκομμένη

• 1 κ.σ. πελτές ντομάτας

• 1 μικρή πρέζα κανέλα ή μοσχοκάρυδο

• 1 φύλλο δάφνης

• 3 κ.σ. ελαιόλαδο

• Αλάτι, πιπέρι





Για τη μπεσαμέλ

• 1 λίτρο γάλα πλήρες

• 100 ml κρέμα γάλακτος

• 100 γρ. βούτυρο

• 100 γρ. αλεύρι

• 2 αυγά

• Μοσχοκάρυδο

• Αλάτι, πιπέρι

• 300–350 γρ. τυριά τριμμένα συνολικά



Εκτέλεση της Συνταγής

Κιμάς 1. Σοτάρεις το κρεμμύδι και το σκόρδο σε ελαιόλαδο. 2. Ρίχνεις τον κιμά και τον καβουρδίζεις μέχρι να αλλάξει χρώμα. 3. Προσθέτεις το κρασί, αφήνεις να εξατμιστεί. 4. Ρίχνεις την ντομάτα, τον πελτέ, τα μπαχαρικά και τη δάφνη. 5. Σιγοβράζεις 30–40 λεπτά μέχρι να δέσει και να μείνει σχεδόν χωρίς πολλά υγρά. Μακαρόνια 1. Βράζεις τα μακαρόνια al dente, τα στραγγίζεις. 2. Ανακατεύεις με το βούτυρο, λίγο τυρί, τα ασπράδια, αλάτι και πιπέρι.

Μπεσαμέλ με πολλά τυριά

1. Σε κατσαρόλα λιώνεις το βούτυρο, ρίχνεις το αλεύρι και ανακατεύεις 1-2 λεπτά. 2. Προσθέτεις σιγά-σιγά το γάλα, ανακατεύοντας συνεχώς με σύρμα για να μη σβολιάσει. 3. Όταν πήξει, ρίχνεις το αλάτι, το πιπέρι, το μοσχοκάρυδο και την κρέμα γάλακτος. 4. Αποσύρεις από τη φωτιά, ρίχνεις τα αυγά και τα τυριά (κράτα λίγα για την επιφάνεια). Θα γίνει πλούσια και κρεμώδης! ⸻ Στήσιμο 1. Στο ταψί βάζεις τη μισή ποσότητα μακαρονιών. 2. Ρίχνεις όλο τον κιμά από πάνω. 3. Προσθέτεις τα υπόλοιπα μακαρόνια. 4. Στρώνεις από πάνω όλη τη μπεσαμέλ και πασπαλίζεις με τα υπόλοιπα τυριά. ⸻ Ψήσιμο • Ψήνεις σε 180°C (αντιστάσεις ή αέρα) για 40–50 λεπτά, μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια. • Άφησέ το να σταθεί 15–20 λεπτά πριν το κόψεις



