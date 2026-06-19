Φαίη Σκορδά: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη νονά της και τη Σύμη

«Ήμουν σαν παιδί της. Έχω πάρει και το όνομά της από εκείνη»

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Φαίη Σκορδά: Η εξομολόγηση για τη νονά της και η σύνδεσή της με τη Σύμη/ βίντεο Buongiorno

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φαίη Σκορδά μοιράστηκε μια συγκινητική εξομολόγηση για τη νονά της στην εκπομπή Buongiorno.
  • Αναφέρθηκε στη βαθιά σχέση που είχε με τη νονά της, Σοφία, που την βάφτισε και ήταν μαία.
  • Μέσα από παλιές φωτογραφίες, θυμήθηκε ένα ταξίδι τους στη Σύμη και ένιωσε την ανάγκη να επιστρέψει στο νησί.
  • Η επιστροφή στη Σύμη έγινε μετά την απώλεια της νονάς της, ως φόρος τιμής στη μνήμη της.
  • Η Σκορδά εξέφρασε την πεποίθηση ότι η δύναμη του Αρχάγγελου στη Σύμη είναι μεγάλη.

Μια προσωπική και ιδιαίτερα συγκινητική εξομολόγηση έκανε η Φαίη Σκορδά στον αέρα της εκπομπής Buongiorno, με αφορμή ζωντανή σύνδεση με τον δήμαρχο της Σύμης.

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Η παρουσιάστρια μίλησε για τη βαθιά σχέση που είχε με τη νονά της, αλλά και για το πώς μια παιδική ανάμνηση την οδήγησε χρόνια αργότερα να επιστρέψει στο νησί.

«Θέλω να πω κάτι, γιατί αισθάνομαι ότι οφείλω να το πω, γιατί κάποια πράγματα που αφορούν στην πίστη πρέπει να τα μοιραζόμαστε. Πολύ λίγο χρόνο θα πάρει», ανέφερε αρχικά.

Φαίη Σκορδά: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη νονά της και τη Σύμη

Στη συνέχεια, η Φαίη Σκορδά αναφέρθηκε στη γυναίκα που σημάδεψε τη ζωή της: «Όταν ήμουν μικρή, η αγαπημένη μου, όσοι τηλεθεατές με γνωρίζετε πολλά χρόνια ξέρετε ότι είχα μια μεγάλη αδυναμία στη νονά μου, θεία μου, που με βάφτισε και που με ξεγέννησε γιατί ήταν μαία. Ήμουν σαν παιδί της. Τη Σοφία. Έχω πάρει και το όνομά της από εκείνη. Ήταν μια γυναίκα που πίστευε πάρα πολύ, έψελνε και είχε μια ζωή “αγίας”, θα το πω εγώ έτσι».

Όπως αποκάλυψε, μέσα από παλιές φωτογραφίες ανακάλυψε ένα ταξίδι τους στη Σύμη που είχε ξεχάσει. «Πήγαινα ταξίδια μαζί της, είτε στη Θεσσαλονίκη τα Σαββατοκύριακα καθόμουν μαζί της είτε πήγαινα ταξίδια. Κάποια στιγμή χάζευα σε κάποιες φωτογραφίες και με βλέπω μαζί της σε ένα μέρος με αυτόν τον ήλιο. Και λέω πού ήμουν εδώ; Με είχε πάρει λοιπόν μικρή και με είχε πάει στη Σύμη».

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Η παρουσιάστρια εξήγησε πως, μετά την απώλεια της νονάς της, αναζήτησε πληροφορίες από τη μητέρα της για εκείνο το ταξίδι και ένιωσε ότι έπρεπε να επιστρέψει στο νησί.

«Και το ένιωσα σαν μια προτροπή στο όνομα της Σοφίας και της νόνας μου. Ότι πρέπει να γυρίσεις, στη μνήμη της νόνας μου. Και μέσα σε μια εβδομάδα πήρα το αεροπλάνο και πήγα έτσι, πρώτη φορά που πήγα και ήταν μαγικό όλο αυτό. Μακάρι να ζήσω και το πιο τουριστικό κομμάτι, αλλά νομίζω ότι η δύναμη του Αρχάγγελου εκεί είναι πολύ μεγάλη», είπε χαρακτηριστικά.

 

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