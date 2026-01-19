Αγρότες μετά τη συνάντηση στο Μαξίμου: Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις

Μητσοτάκης: Δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα μένοντας στα μπλόκα

19.01.26 , 19:03 Αγρότες μετά τη συνάντηση στο Μαξίμου: Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις
Πολιτικη
Πηγή: φωτογραφία Ευρωκίνηση/Τ. Μπόλαρη, βίντεο Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τη συνέχιση των κινητοποιήσεων θα προτείνουν στα μπλόκα εκπρόσωποι αγροτών, ύστερα από τη νέα συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη , η οποία διήρκησε πάνω από 4 ώρες, 

Μητσοτάκης σε αγρότες: «Να μπει τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης»
 
 

«Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

«Θέσαμε τα δίκαια αιτήματά μας, αναγνώρισαν σε μεγάλο βαθμό το δίκαιο των αιτημάτων, αλλά καλύφθηκαν πίσω από τις γνωστές -κατά τη γνώμη μας- δικαιολογίες για δημοσιονομικές συνθήκες και για τους ευρωπαϊκούς κανόνες» ανέφερε ο κ. Μαρούδας.

Συγγνώμη του Ανεστίδη μέσω Star για τις ύβρεις στον Μητσοτάκη

O πρόεδρος της Αγροτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, έπειτα από τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό

O πρόεδρος της Αγροτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, έπειτα από τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Τ. Μπόλαρη) 

Ο ίδιος  πρόσθεσε:  «Η κυβέρνηση έχει τον δημοσιονομικό χώρο να λύσει τα προβλήματα, αλλά δεν έχει την πολιτική βούληση. Δεν μπορούμε να ζήσουμε υπό αυτούς τους όρους. Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας και τον αγώνα μας για επιβίωση».

Τσιάρας: Καλή και παραγωγική η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου   

Από την πλευρά του πάντως ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας χαρακτήρισε καλή και παραγωγική τη νέα συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, με εκπροσώπους των αγροτών και κτηνοτρόφων. 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας μετά τη συνάντηση αγροτών με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας μετά τη συνάντηση αγροτών με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου

Τσιάρας: Έτοιμη για διάλογο στα μπλόκα η κυβέρνηση αν θέλουν οι αγρότες

«Συμφωνήσαμε να δούμε και κάποια επιπλέον ζητήματα που αφορούν στο κόστος παραγωγής γενικότερα» ανέφερε ο κ. Τσιάρας, ο οποίος επισήμανε ότι συμφωνήθηκε και η συμμετοχή εκπροσώπων των μπλόκων στις επιμέρους επιτροπές που δημιουργούνται για να δώσουν λύσεις στα συγκεκριμένα ζητήματα.

«Εύχομαι και ελπίζω από εδώ και πέρα να πρυτανεύσει η κοινή λογική» τόνισε ο κ. Τσιάρας ο οποίος διευκρίνισε ότι με βάση τις εξαγγελίες που υπήρξαν την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή. 

Μητσοτάκης: Δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα μένοντας στα μπλόκα  

 Πριν από λίγο ο πρωθυπουργός  δήλωσε ότι οι αγρότες «δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν μένοντας στα μπλόκα» και ζήτησε «να υπάρξει λογική». 

Την ίδια ώρα αρκετοί παραγωγοί δεν αντέχουν άλλο. ‘Ανοιξαν ήδη το μπλόκο στα «πράσινα φανάρια» της Θεσσαλονίκης και διαμηνύουν ότι αναγκάζονται να φύγουν, καθώς όπως λένε πρέπει να βρουν τρόπο να ζήσουν τις οικογένειές τους.  
 

