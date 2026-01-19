Μητσοτάκης σε αγρότες: «Να μπει τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης»

Σε εξέλιξη η συνάντηση με τους «σκληρούς» των μπλόκων στο Μαξίμου

19.01.26 , 13:30 Μητσοτάκης σε αγρότες: «Να μπει τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης»
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME
Με εκπροσώπους των αγροτών συναντάται αυτήν την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια σύσκεψης με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών και της ΑΑΔΕ.

Αντιπροσωπεία 25 εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, συνοδευόμενη από έξι παρατηρητές, πέρασε το κατώφλι του Μαξίμου και θέτει επί τάπητος τα βασικά αιτήματά τους. 

Πανάκριβο το ρύζι: Από 0,30 λεπτά φτάνει στο ράφι 3,5 ευρώ

Κώστας Ανεστίδης

Ο Κώστας Ανεστίδης / Eurokinissi (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ)

Έξω από το Μαξίμου, στο πλευρό των αγροτών, και ο Κώστας Ανεστίδης. 

Οι αγρότες έξω από το Μαξίμου

Έφτασαν στο Μαξίμου οι εκπρόσωποι των αγροτών / Eurokinissi (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ)

Μητσοτάκης σε αγρότες: «Δεν περιμένω να συμφωνήσουμε σε όλα - Να μπει ένα τέλος στην ένταση»

Μητσοτάκης σε αγρότες: «Δεν περιμένω να συμφωνήσουμε σε όλα - Να μπει ένα τέλος στην ένταση»

INTIME

Την αισιοδοξία του ότι θα γίνει μια παραγωγική συζήτηση στην οποία δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσουν σε όλα αλλά θα βοηθήσει να μπει τέλος σε μια περίοδο έντασης, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση κατά τη συνάντησή του με αγρότες και κτηνοτρόφους στο Μέγαρο Μαξίμου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε αρχικά ότι αυτή η συνάντηση έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα, σημείωσε ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν αρκετά δίκαια αιτήματα, και είπε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα.

«Έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχετε θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν ένα πάγιο αίτημά σας, το οποίο είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε και λεπτομέρειες υλοποίησης» είπε ο πρωθυπουργός.

Σημείωσε επίσης ότι έχει ήδη γίνει συζήτηση για ζητήματα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, μέσα από ανακατανομή κονδυλίων τα οποία εξοικονομήθηκαν από τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, και προσέθεσε:

«Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και -θα έλεγα- ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια -και είναι αρκετά- ούτε την κοινωνία, η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά, αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα, αλλά από την άλλη ακούστηκε από μας τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει.

Οπότε, προσβλέπω σε μία ανοιχτή και πολύ ειλικρινή συζήτηση».

Τα αιτήματα των αγροτών

Οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις ζητούν λύσεις σε σειρά θεμάτων που επηρεάζουν την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα, όπως το υψηλό κόστος παραγωγής, φθηνότερη ενέργεια και καύσιμα, πληρωμές αποζημιώσεων από ΕΛΓΑ και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος, καθώς και την προστασία από ζωονόσους.

Συγγνώμη του Ανεστίδη μέσω Star για τις ύβρεις στον Μητσοτάκη

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να προσφέρει νέες οικονομικές παροχές λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, αλλά δηλώνει πρόθεση για συζήτηση σε θεσμικά και τεχνικά ζητήματα.

Συνάντηση Μητσοτάκη - Αγροτών

Οι «σκληροί» των μπλόκων στο Μαξίμου / Eurokinissi (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ)

Η σημερινή συνάντηση πραγματοποιείται μετά από εβδομάδες μπλόκων και αποσκοπεί στην αποκλιμάκωση της έντασης, με την αντιπροσωπεία των αγροτών να επιστρέφει στα μπλόκα για γενικές συνελεύσεις μόλις ολοκληρωθούν οι συνομιλίες με τον πρωθυπουργό.

Ναι στη συνάντηση με Μητσοτάκη και από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων

Συνάντηση Μητσοτάκη - Αγροτών: Ποιοι εκπροσωπούν τα 62 μπλόκα

Οι αγρότες που συμμετέχουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι οι: Αγγελακούδης Ηλίας, Γρουζίδης Γρηγόρης, Βεσμελης Αποστόλης, Τουρτουρας Γιαννης, Σέφης Κώστας, Φρονιμόπουλος Ιορδάνης, Μηκές Δημήτρης, Χαλκίδης Τάσος, Ουζουνίδης Λάζαρος, Μπέτσας Βαγγέλης, Καρναβίας Γιάννης, Λιλικάκης Κώστας, Ζαρκαδούλας Κώστας, Παπαδάκης Κώστας, Παραμπατης Δημήτρης, Τσιβίκας Μπάμπης, Δουρούμης Κώστας, Σπυρόπουλος Παύλος, Μόσχος Θωμάς, Κουτης Ιωάννης, Τσερνιός Χρήστος, Γκιοργκίνης Τάσος, Σεσκλιώτης Χάρης, Λεονταράκης Κώστας, Περράκης Παναγιώτης, Τζέλλας Κώστας, Τσιούτρας Γιάννης, Γιαννάκος Σωτήρης, Αλειφτήρας Σωκράτης, Ιωαννίδης Ιορδάνης, Μαρούδας Ρίζος.

Συνάντηση Μητσοτάκη - Αγροτών: Ποιοι θα συμμετέχουν από την κυβέρνηση 

Από την πλευρά, της κυβέρνησης στη συνάντηση με τους εκπροσώπους των μπλόκων συμμετάσχουν: 

Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Κώστας Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θάνος Πετραλιάς, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Γιάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Χρήστος Κέλλας, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σπύρος Πρωτοψάλτης, ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αντώνης Φιλιππής, ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων

Αργυρώ Ζέρβα, ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών

Ανδρέας Λυκουρέντζος, Πρόεδρος ΕΛΓΑ

Θανάσης Κοντογεώργης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

Δείτε το μεσημεριανό δελτίο του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
