Πανάκριβο το ρύζι: Από 0,30 λεπτά φτάνει στο ράφι 3,5 ευρώ

Η συμφωνία Mercosur απειλεί τους παραγωγούς - Τιμές από το χωράφι στο ράφι

Οικονομια
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με μεγάλη αγωνία παρακολουθούν οι Έλληνες παραγωγοί ρυζιού τις εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Mercosur, καθώς οι τιμές παραγωγής τους βρίσκονται ήδη πολύ χαμηλότερα από το κόστος.

Η διαφορά αυτή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, αφού οι ποσοτητες που παράγονται μένουν αδιάθετες στις αποθήκες, ενώ οι καταναλωτές βλέπουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ τιμές που θεωρούνται υπερβολικά υψηλές.

Οι παραγωγοί καταγγέλλουν ότι η αλυσίδα διανομής και οι μεσάζοντες είναι οι μόνοι κερδισμένοι, ενώ οι ίδιοι και οι καταναλωτές χάνουν. Όπως τονίζουν, το ρύζι «βγάζει φτερά» από το χωράφι και φτάνει στο ράφι σε τιμές 3 έως 3,5 ευρώ, ενώ οι ίδιοι το πωλούν σε 30 έως 35 λεπτά ανά κιλό.

Οι καταναλωτές πληρώνουν ακριβά

Στα σούπερ μάρκετ, πολλοί πελάτες εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τις υψηλές τιμές. «3,20 ευρώ το πήρα, πανάκριβο», λέει μια καταναλώτρια στην κάμερα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star ενώ άλλοι παρατηρούν ότι η τιμή των μεταφορικών, των αποθηκών και της διανομής επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή.

Το αποτέλεσμα είναι οι παραγωγοί να παραμένουν με γεμάτες αποθήκες και το κοινό να πληρώνει υπερβολικά για ένα βασικό προϊόν διατροφής.

Δείτε εδώ ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Αγωνία για την συμφωνία Mercosur

Οι παραγωγοί φοβούνται ότι η επικείμενη συμφωνία με τις χώρες της Νοτίου Αμερικής θα επιφέρει επιπλέον χτυπήματα στην ήδη επιβαρυμένη αγορά. Παρά τη ρύθμιση που προβλέπει όριο εισαγωγής 60.000 τόνων χωρίς δασμούς, οι τιμές στην αγορά είναι ήδη χαμηλότερες του κόστους παραγωγής, με αποτέλεσμα οι ποσοτητες ρυζιού να σαπίζουν στις αποθήκες των παραγωγών.

Ο παραγωγός Μενέλαος Κουκουρδής επισημαίνει: «Τώρα που θα μας φέρουν ρύζια από τη Mercosur, οι τιμές δεν είναι βιώσιμες. Θα πρέπει να εγκαταλείψουμε μεγάλες ποσότητες».

Η Ελλάδα ως μεγάλος παραγωγός ρυζιού

Η χώρα μας είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αναποφλοίωτου ρυζιού στην Ευρώπη, με ετήσια παραγωγή 240.000 τόνους. Το μεγαλύτερο μέρος εξάγεται κυρίως προς ευρωπαϊκές χώρες και την Τουρκία. Οι εισαγωγές από χώρες του Mercosur δημιουργούν ανισο ανταγωνισμό, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες στους Έλληνες παραγωγούς.

Ο Χρήστος Χατζάρας τονίζει: «Δεν θα μπορέσουμε να αντέξουμε. Πολλοί συνάδελφοι έχουν ήδη εγκαταλείψει τα χωράφια, είτε ιδιόκτητα είτε ενοικιαζόμενα, και αναζητούν δουλειά στον ιδιωτικό τομέα».

Ρύζι: Τιμές από το χωράφι στο ράφι και η αγωνία των Ελλήνων παραγωγών

Μεσάζοντες και υψηλές τιμές στο ράφι

Η μεγάλη διαφορά τιμής μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή δείχνει ότι οι μεσάζοντες καρπώνονται το μεγαλύτερο μέρος του κέρδους, αφήνοντας τους παραγωγούς σε οικονομική αδυναμία.

Οι ειδικοί ζητούν ρύθμιση και προστασία των τοπικών παραγωγών, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω πτώση των τιμών και να προστατευθεί η ελληνική γεωργία.

 

