Στρασβούργο: Αγρότες θέλουν να εισβάλουν στην Ευρωβουλή λόγω Mercosur

Τη θεωρούν απειλή για το εισόδημά τους και το μέλλον της γεωργίας στην ΕΕ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.01.26 , 23:15 Marseaux: Απαντά στην Εύη Δρούτσα και στο σχόλιο για το σώμα της
20.01.26 , 23:13 Καύσιμα: Το λογισμικό που έβαζαν στις αντλίες και έκλεβαν τους οδηγούς
20.01.26 , 22:35 MasterChef: Ο Γιώργος από το Καστελόριζο υποσχέθηκε να κερδίσει τον τίτλο!
20.01.26 , 22:10 Κλήρωση Τζόκερ 20/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 13.500.000 ευρώ
20.01.26 , 22:05 MasterChef: Η Εύα είχε στο μυαλό της αλλιώς το «αποδομημένο»
20.01.26 , 21:43 Κλήρωση Eurojackpot 20/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 42.000.000 ευρώ
20.01.26 , 21:40 MasterChef: Ο Πέτρος έφτιαξε ένα από τα πιο όμορφα πιάτα των auditions!
20.01.26 , 21:37 Ρευματοκλοπή: Καταγγελίες Για Αυθαίρετα Πρόστιμα Του ΔΕΔΔΗΕ
20.01.26 , 21:30 MasterChef: Δείτε την audition του Βαγγέλη που μοιάζει με τον Flea!
20.01.26 , 21:29 Εύη Βατίδου: Η συγκινητική φωτογραφία για τα γενέθλια της κόρης της, Μάιρα
20.01.26 , 21:26 Ρόδος: Το «τροχαίο δυστύχημα» του ξενοδόχου ήταν δολοφονία!
20.01.26 , 21:15 MasterChef: Ομοφωνία στην απόφαση των κριτών για τον 50χρονο Αντώνη
20.01.26 , 21:07 Στρασβούργο: Αγρότες θέλουν να εισβάλουν στην Ευρωβουλή λόγω Mercosur
20.01.26 , 21:00 Dacia Sandriders: Κατέκτησαν το Rally Dakar 2026
20.01.26 , 20:54 Τη δημιουργία Συμβουλίου Ειρήνης αντί του… ΟΗΕ προωθεί  ο Τραμπ!
Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Όσα είπε ο Κωνσταντινίδης
Eλ Κααμπί: Σε ποια ομάδα αναμένεται να επιστρέψει
Φώτης Σπύρος: Μιλάει για τη μάχη του με τον καρκίνο - «Το βρήκα τυχαία»
Φιλαρέτη Κομνηνού: Ηθοποιός- καθηγήτρια Πανεπιστημίου με αγάπη στα ταξίδια
Κατερίνα Καινούργιου: H φωτογραφία που ανέβασε από το μαιευτήριο
Ευλαμπία Ρέβη: Γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι η δημοσιογράφος
«Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από την Ελένη Μενεγάκη»
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Κώστας Αντετοκούνμπο: Βόλτα με την κόρη και τη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη
Άση Μπήλιου: Η Σύνοδος Αφροδίτης-Πλούτωνα φέρνει εντάσεις
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Ρεπορτάζ Μαρία Δεναξά, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο Στρασβούργο, χιλιάδες εξαγριωμένοι αγρότες πολιορκούν το Ευρωκοινοβουλίο και απειλούν να «μπουκάρουν»  για την συμφωνία Mercosur. Τη διαμαρτυρία τους παρακολουθεί η ανταποκρίτριά του Star στη Γαλλία Μαρία Δεναξά η οποία περιέγραψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα ζωντανή σύνδεση την κατάσταση που επικρατεί. 

Διαμαρτυρία αγροτών στο Στρασβούργο για τη Mercosur

Διαμαρτυρία αγροτών στο Στρασβούργο για τη Mercosur 

Mercosur: Ποια προϊόντα «απειλούν» τους Έλληνες παραγωγούς

Όπως ανέφερε, από τις 7 το πρωί, εκατοντάδες αγρότες απ’ όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν να συγκεντρώνονται έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με τρακτέρ, πανό και συνθήματα, διαμαρτυρήθηκαν κατά της συμφωνίας Mercosur, την οποία θεωρούν απειλή για το εισόδημα, την ανταγωνιστικότητα και το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας. 

Συμφωνία ΕΕ – Mercosur: Ποια ελληνικά προϊόντα προστατεύονται νομικά

Το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο καθώς υπάρχουν πληροφορίες πως οι αγρότες σχεδιάζουν να εισβάλουν μέσα στο κτίριο. Η αστυνομία έχει λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με αποκλεισμένες εισόδους, αυστηρούς ελέγχους και περιορισμένη πρόσβαση ακόμη και για διαπιστευμένους δημοσιογράφους. 

Αύριο, το μεσημέρι, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλείται να ψηφίσει εάν θα ζητήσει γνωμοδότηση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη συμβατότητα της συμφωνίας με τις ευρωπαϊκές Συνθήκες. Εάν το ψήφισμα εγκριθεί, η διαδικασία επικύρωσης της Mercosur θα «παγώσει» για τουλάχιστον έξι μήνες
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
MERCOSUR
 |
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
 |
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top