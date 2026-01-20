Στρασβούργο: Αγρότες θέλουν να εισβάλουν στην Ευρωβουλή λόγω Mercosur

Στο Στρασβούργο, χιλιάδες εξαγριωμένοι αγρότες πολιορκούν το Ευρωκοινοβουλίο και απειλούν να «μπουκάρουν» για την συμφωνία Mercosur. Τη διαμαρτυρία τους παρακολουθεί η ανταποκρίτριά του Star στη Γαλλία Μαρία Δεναξά η οποία περιέγραψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα ζωντανή σύνδεση την κατάσταση που επικρατεί.

Διαμαρτυρία αγροτών στο Στρασβούργο για τη Mercosur

Όπως ανέφερε, από τις 7 το πρωί, εκατοντάδες αγρότες απ’ όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν να συγκεντρώνονται έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με τρακτέρ, πανό και συνθήματα, διαμαρτυρήθηκαν κατά της συμφωνίας Mercosur, την οποία θεωρούν απειλή για το εισόδημα, την ανταγωνιστικότητα και το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο καθώς υπάρχουν πληροφορίες πως οι αγρότες σχεδιάζουν να εισβάλουν μέσα στο κτίριο. Η αστυνομία έχει λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με αποκλεισμένες εισόδους, αυστηρούς ελέγχους και περιορισμένη πρόσβαση ακόμη και για διαπιστευμένους δημοσιογράφους.

Αύριο, το μεσημέρι, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλείται να ψηφίσει εάν θα ζητήσει γνωμοδότηση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη συμβατότητα της συμφωνίας με τις ευρωπαϊκές Συνθήκες. Εάν το ψήφισμα εγκριθεί, η διαδικασία επικύρωσης της Mercosur θα «παγώσει» για τουλάχιστον έξι μήνες

