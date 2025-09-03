Έγκυος δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ - Το πρόσωπο που θα πάρει τη θέση της

Πανευτυχής είναι η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Ευλαμπία Ρέβη, αφού είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον επίσης δημοσιογράφο σύζυγό της, Σωτήρη Σκουλούδη.

Η δημοσιογράφος διανύει τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της, με τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις να είναι... μετέωρες Σύμφωνα μάλιστα, με δημοσιεύματα, λόγω της εγκυμοσύνης, η Ευλαμπία Ρέβη βρίσκεται σε συνεννόηση για το πώς πρέπει να χειριστούν οι υπεύθυνοι την εκπομπή του ΣΚΑΪ «Όπου υπάρχει Ελλάδα».

Μέχρι να δοθεί μια οριστική λύση στο τι θα γίνει με την εκπομπή, ένα πρόσωπο-έκπληξη έρχεται να πάρει τη θέση της παρουσιάστριας. Ο λόγος για τον ηθοποιό Γιάννη Τσιμιτσέλη, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ξεκινήσει ήδη τα δοκιμαστικά!

Οι επαφές του με τον ΣΚΑΪ είχαν παραμείνει καλές από την εποχή που παρουσίαζε το Tempting Fortune και όπως λέγεται, οι άνθρωποι του καναλιού αναζητούσαν πάντα μια αφορμή για να συνεργαστούν και πάλι μαζί του.

Σε αυτή τη σειρά θα δούμε τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και την Κατερίνα Γερονικολού τη νέα σεζόν

Τον αστυνόμο Ανδρέα Καραλή θα ενσαρκώσει ξανά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στη δεύτερη σεζόν της σειράς «Το Δίχτυ» της ΕΡΤ. Ο αγαπημένος ηθοποιός συνεχίζει να δίνει το στίγμα του σε έναν ρόλο-κλειδί, καθώς η νέα χρονιά προμηνύεται γεμάτη ανατροπές, μυστήριο και συγκίνηση.

Στο πλευρό του, το καστ εμπλουτίζεται με μια guest εμφάνιση της Κατερίνας Γερονικολού, η οποία επιστρέφει τηλεοπτικά μετά το «Σαν Ψέμα». Η συμμετοχή της δίνει έναν επιπλέον αέρα φρεσκάδας και δυναμικής στην ιστορία, πλάι στους Θοδωρή Αθερίδη, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Φιόνα Γεωργιάδη, Κατερίνα Κρανίδη και Σπύρο Μαραγκουδάκη.

Το ζευγάρι φαίνεται πως εκτός από το σπίτι, τη νέα σεζόν θα είναι μαζί και στα επαγγελματικά του!