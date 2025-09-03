Έγκυος δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ - Το πρόσωπο που θα πάρει τη θέση της

Διανύει τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.09.25 , 12:00 Λισαβόνα: «Υπάρχουν παιδιά από κάτω» - Η στιγμή που απεγκλωβίζουν επιζώντες
04.09.25 , 11:50 Πότε κάνουν πρεμιέρα οι σειρές στους τηλεοπτικούς σταθμούς
04.09.25 , 11:34 Aυτή είναι η ιδανική άσκηση που θα αναζωογονήσει
04.09.25 , 11:33 Τραγωδία στο Κιάτο: Νεκρή μια 25χρονη - Το ΙΧ της συγκρούστηκε με φορτηγό
04.09.25 , 11:27 Ακρόπολη: Βρέθηκε εγκαταλελειμμένο βρέφος σε καρότσι σούπερ μάρκετ
04.09.25 , 11:26 Mercedes-Benz, smart, Omoda & Jaecoo στην AUTO THESSALONIKI 2025
04.09.25 , 11:16 Το νέο MGS5 EV αποκαλύπτεται για 1η φορά στο ελληνικό κοινό
04.09.25 , 11:10 Eύκολη και γρήγορη συνταγή για το πιο απολαυστικό σπιτικό παγωτό
04.09.25 , 10:49 Aυτά είναι τα τέσσερα ζώδια που βάζει στο στόχαστρο η Σεληνιακή έκλειψη
04.09.25 , 10:47 Εμπορικές συμφωνίες ΕΕ με Μερκοσούρ και με Μεξικό
04.09.25 , 10:45 Ανθή Βούλγαρη για Αλεξάνδρα Νίκα: «Καλό είναι να μην αναπαράγεται η είδηση»
04.09.25 , 10:32 Ζέτα Μακρυπούλια: Ποζάρει με το μπικίνι της στους Αρκιούς
04.09.25 , 10:22 Τροχαίο Πάτρα: «Χάσαμε έναν άγγελο» - Συγκινεί η μητέρα του 27χρονου
04.09.25 , 10:16 Τα μοντέλα της Skoda στην έκθεση αυτοκινήτου Θεσσαλονίκης
04.09.25 , 10:05 Aυτή είναι η νέα επιχείρηση που ανοίγει ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Νίκα: Αποκάλυψε ότι απέβαλε – Το μήνυμα μετά τη βάφτιση του γιου της
Έγκυος δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ - Το πρόσωπο που θα πάρει τη θέση της
Βίκυ Κουλιανού: Χέρι χέρι με τον σύντροφό της στη Μύκονο
Ζόζεφιν: Το πρώτο μήνυμα μετά από τον πνιγμό της γιαγιάς της
Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου – Η επίσημη ανακοίνωση
Ζέτα Μακρυπούλια: Ποζάρει με το μπικίνι της στους Αρκιούς
Κατσούλης: «Δεν υπάρχει θεραπεία και ούτε σίγουρη επαναφορά της ακοής μου»
Μιράντα Πατέρα: Η βόλτα στη Μύκονο λίγο πριν τη βάπτιση του εγγονού της
Πατήσια: Κατά των γιατρών η γυναίκα που πέθανε μετά τη γέννα
Μποφίλιου: «Με πλήγωσε βαθιά αυτό που έγινε με τον πατέρα μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
H Eυλαμπία Ρέβη στη Νάξο με την εκπομπή
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πανευτυχής είναι η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Ευλαμπία Ρέβη, αφού είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον επίσης δημοσιογράφο σύζυγό της, Σωτήρη Σκουλούδη.

ρεβη

Η δημοσιογράφος διανύει τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της, με τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις να είναι... μετέωρες Σύμφωνα μάλιστα, με δημοσιεύματα, λόγω της εγκυμοσύνης, η Ευλαμπία Ρέβη βρίσκεται σε συνεννόηση για το πώς πρέπει να χειριστούν οι υπεύθυνοι την εκπομπή του ΣΚΑΪ «Όπου υπάρχει Ελλάδα».

Μέχρι να δοθεί μια οριστική λύση στο τι θα γίνει με την εκπομπή, ένα πρόσωπο-έκπληξη έρχεται να πάρει τη θέση της παρουσιάστριας. Ο λόγος για τον ηθοποιό Γιάννη Τσιμιτσέλη, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ξεκινήσει ήδη τα δοκιμαστικά!

Οι επαφές του με τον ΣΚΑΪ είχαν παραμείνει καλές από την εποχή που παρουσίαζε το Tempting Fortune και όπως λέγεται, οι άνθρωποι του καναλιού αναζητούσαν πάντα μια αφορμή για να συνεργαστούν και πάλι μαζί του.

Σε αυτή τη σειρά θα δούμε τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και την Κατερίνα Γερονικολού τη νέα σεζόν

Τον αστυνόμο Ανδρέα Καραλή θα ενσαρκώσει ξανά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στη δεύτερη σεζόν της σειράς «Το Δίχτυ» της ΕΡΤ. Ο αγαπημένος ηθοποιός συνεχίζει να δίνει το στίγμα του σε έναν ρόλο-κλειδί, καθώς η νέα χρονιά προμηνύεται γεμάτη ανατροπές, μυστήριο και συγκίνηση. 

Στο πλευρό του, το καστ εμπλουτίζεται με μια guest εμφάνιση της Κατερίνας Γερονικολού, η οποία επιστρέφει τηλεοπτικά μετά το «Σαν Ψέμα». Η συμμετοχή της δίνει έναν επιπλέον αέρα φρεσκάδας και δυναμικής στην ιστορία, πλάι στους Θοδωρή Αθερίδη, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Φιόνα Γεωργιάδη, Κατερίνα Κρανίδη και Σπύρο Μαραγκουδάκη.

Το ζευγάρι φαίνεται πως εκτός από το σπίτι, τη νέα σεζόν θα είναι μαζί και στα επαγγελματικά του!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΚΑΙ
 |
ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΡΕΒΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top