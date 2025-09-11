Τα γυαλιά της Συνατσάκη πάνε στον Στρατή: Η στιλάτη «κλοπή» που έγινε viral

Μπορεί να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή και να αποφεύγουν τη συχνή έκθεση στα φώτα της δημοσιότητας, όμως η Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατής παραμένουν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της εγχώριας showbiz.
Μαίρη Συνατσάκη: Με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους στο κέντρο της Αθήνας
Οι δυο τους είναι μαζί εδώ και αρκετά χρόνια και έχουν αποδείξει πως η σχέση τους βασίζεται στον σεβασμό αλλά και στο χιούμορ.
Μαίρη Συνατσάκη - Ίαν Στρατής: Διακοπές με βαν με την κόρη τους, Ολίβια
Ένα τέτοιο στιγμιότυπο μοιράστηκε το πρωί της Τετάρτης 11 Σεπτεμβρίου ο Ίαν Στρατής μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Μαίρη Συνατσάκη: Το σπάνιο σύνδρομο που διαγνώσθηκε όταν ήταν 18 μηνών
Ο γνωστός τραγουδιστής ανέβασε ένα story στο οποίο φοράει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου που όπως αποκάλυψε ο ίδιοςδεν είναι δικά του!
«Δε βρήκα τα γυαλιά μου και έχω πάρει τα δικά σου, να ξέρεις» έγραψε ο Ίαν απευθυνόμενος στη Μαίρη Συνατσάκη.
Η αντίδραση της Μαίρης Συνατσάκη ήρθε άμεσα, με την ίδια να αναδημοσιεύει το story του αγαπημένου της και να απαντά με χιούμορ: «Κράτα τα, σου πάνε φουλ», αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την παιχνιδιάρικη διάθεσή της.
Θυμίζουμε πως η ευτυχία του ζευγαριού ολοκληρώθηκε με τον ερχομό της κόρης τους, Ολίβιας.