Τα γυαλιά της Συνατσάκη πάνε στον Στρατή: Η στιλάτη «κλοπή» που έγινε viral

Δείτε απόσπασμα από την πρόσφατη συνέντευξη της Μαίρης Συνατσάκη στη Μαρία Σολωμού

Μπορεί να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή και να αποφεύγουν τη συχνή έκθεση στα φώτα της δημοσιότητας, όμως η Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατής παραμένουν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της εγχώριας showbiz.

Οι δυο τους είναι μαζί εδώ και αρκετά χρόνια και έχουν αποδείξει πως η σχέση τους βασίζεται στον σεβασμό αλλά και στο χιούμορ.

Ένα τέτοιο στιγμιότυπο μοιράστηκε το πρωί της Τετάρτης 11 Σεπτεμβρίου ο Ίαν Στρατής μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο γνωστός τραγουδιστής ανέβασε ένα story στο οποίο φοράει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου που όπως αποκάλυψε ο ίδιοςδεν είναι δικά του!

«Δε βρήκα τα γυαλιά μου και έχω πάρει τα δικά σου, να ξέρεις» έγραψε ο Ίαν απευθυνόμενος στη Μαίρη Συνατσάκη.

Η αντίδραση της Μαίρης Συνατσάκη ήρθε άμεσα, με την ίδια να αναδημοσιεύει το story του αγαπημένου της και να απαντά με χιούμορ: «Κράτα τα, σου πάνε φουλ», αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την παιχνιδιάρικη διάθεσή της.

Θυμίζουμε πως η ευτυχία του ζευγαριού ολοκληρώθηκε με τον ερχομό της κόρης τους, Ολίβιας.