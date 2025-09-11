Τα γυαλιά της Συνατσάκη πάνε στον Στρατή: Η στιλάτη «κλοπή» που έγινε viral

Δείτε την επική της αντίδραση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.09.25 , 21:05 Στη φυλακή ο 19χρονος που τραυμάτισε αστυνομικό μετά από καταδίωξη
11.09.25 , 21:01 Μαρινέλλα: «Δεν έχει επαφή με το περιβάλλον» - Τα νεότερα για την υγεία της
11.09.25 , 20:30 Πετράλωνα: Επίθεση εξωσχολικών σε μαθητή Λυκείου μετά τον αγιασμό!
11.09.25 , 20:29 Eurobasket: «Πυρετός» λίγο πριν το Ελλάδα - Τουρκία - Στο STAR οι Πελαργοί
11.09.25 , 20:11 «Έγκλημα στον Νείλο»: Ταινία μυστηρίου σε α' τηλεοπτική προβολή στο Star!
11.09.25 , 20:02 Μητσοτάκης στον Εμίρη Κατάρ: Ανεπίτρεπτη η παραβίαση εδαφικής κυριαρχίας
11.09.25 , 19:36 Άννα Βίσση: Οι πρόβες στο Καλλιμάρμαρο
11.09.25 , 19:28 Aυτό είναι το απόλυτο comfort ρούχο του φθινοπώρου
11.09.25 , 19:13 Τσάρλι Κερκ: Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του δολοφόνου του
11.09.25 , 18:56 Ο «Τροχός της Τύχης» επιστρέφει για 12η σεζόν στο Star!
11.09.25 , 18:43 VW: Καταιγισμός νέων μοντέλων
11.09.25 , 18:41 Απίστευτη ανακάλυψη για τον Άρη: «Πρόκειται για καθαρή ένδειξη ζωής»
11.09.25 , 18:25 SEAJETS: Δίπλα στους κατοίκους των νησιών - Δωρεάν εξετάσεις στην Αλόννησο
11.09.25 , 18:22 Οκτώβριος πιο ζεστός από τις κανονικές θερμοκρασίες
11.09.25 , 18:20 Τα γυαλιά της Συνατσάκη πάνε στον Στρατή: Η στιλάτη «κλοπή» που έγινε viral
Μαρία Ιωαννίδου: Ο λόγος που πέρασε το χειρότερο καλοκαίρι της ζωής της
Παναγιώτης Στάθης: Η σπάνια φωτογραφία με την κούκλα κόρη του, Καλλίνθια
Γιώργος Μαζωνάκης: Η νέα ανακοίνωση που έκανε μέσω των social media
Ιωάννα Τούνη: To ρομαντικό δείπνο με τον σύντροφό της
Δήμητρα Δουμένη: Πώς είναι 22 χρόνια μετά η «Όλια» από τη «Λένη»
Βάσω Λασκαράκη: Η κόρη της, Εύα στην πρώτη της μέρα στο Γυμνάσιο
Στο νοσοκομείο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης - Έκανε επέμβαση στην καρδιά
Χριστίνα Σάλτη: «Διαγνώστηκε με καρκίνο, το παλεύει και το παλεύουμε»
Οικονομάκου: Πρώτη μέρα στο σχολείο για τα παιδιά της, Μάξιμο και Σιέννα
Μέλπω Ζαρόκωστα: Δύσκολες ώρες για τη σπουδαία ηθοποιό - Τι συνέβη;
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε απόσπασμα από την πρόσφατη συνέντευξη της Μαίρης Συνατσάκη στη Μαρία Σολωμού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μπορεί να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή και να αποφεύγουν τη συχνή έκθεση στα φώτα της δημοσιότητας, όμως η Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατής παραμένουν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της εγχώριας showbiz.

Μαίρη Συνατσάκη: Με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους στο κέντρο της Αθήνας

Οι δυο τους είναι μαζί εδώ και αρκετά χρόνια και έχουν αποδείξει πως η σχέση τους βασίζεται στον σεβασμό αλλά και στο χιούμορ.

Μαίρη Συνατσάκη - Ίαν Στρατής: Διακοπές με βαν με την κόρη τους, Ολίβια

Ένα τέτοιο στιγμιότυπο μοιράστηκε το πρωί της Τετάρτης 11 Σεπτεμβρίου ο Ίαν Στρατής μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Μαίρη Συνατσάκη: Το σπάνιο σύνδρομο που διαγνώσθηκε όταν ήταν 18 μηνών

Ο γνωστός τραγουδιστής ανέβασε ένα story στο οποίο φοράει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου που όπως αποκάλυψε ο ίδιοςδεν είναι δικά του!

Τα γυαλιά της Συνατσάκη πάνε στον Στρατή: Η στιλάτη «κλοπή» που έγινε viral

«Δε βρήκα τα γυαλιά μου και έχω πάρει τα δικά σου, να ξέρεις» έγραψε ο Ίαν απευθυνόμενος στη Μαίρη Συνατσάκη.

Η αντίδραση της Μαίρης Συνατσάκη ήρθε άμεσα, με την ίδια να αναδημοσιεύει το story του αγαπημένου της και να απαντά με χιούμορ: «Κράτα τα, σου πάνε φουλ», αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την παιχνιδιάρικη διάθεσή της.

Τα γυαλιά της Συνατσάκη πάνε στον Στρατή: Η στιλάτη «κλοπή» που έγινε viral

Θυμίζουμε πως η ευτυχία του ζευγαριού ολοκληρώθηκε με τον ερχομό της κόρης τους, Ολίβιας.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΑΝ ΣΤΡΑΤΗΣ
 |
ΜΑΙΡΗ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top