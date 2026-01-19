Λόρα: Η συνάντηση με τον αδερφό της και η γυναίκα-μυστήριο που την επηρέαζε

Άφαντη παραμένει η 16χρονη Λόρα, με τις έρευνες της αστυνομίας να στρέφονται στην ενδεχόμενη φυγή του παιδιού στη Γερμανία. Νέες πληροφορίες για την υπόθεση, έχει η Κατερίνα Ρίστα στο Star.

Σύμφωνα με όσα είπε η αστυνομική συντάκτρια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, η Λόρα πριν από λίγους μήνες είχε συναντηθεί με τον ετεροθαλή αδερφό της. Ξέραμε όπως είχε πει και ο πατέρας της στην Ασφάλεια, ότι δεν είχαν ιδιαίτερες σχέσεις, μάλιστα τους είχε δώσει και λάθος διεύθυνση του γιου του στη Γερμανία, άγνωστο γιατί. Όπως αποκαλύπτει το Star, ο άνδρας, ο οποίος ζει και εργάζεται στη Γερμανία και είναι περίπου 35 ετών, είχε έρθει το καλοκαίρι στην Ελλάδα και είχε πάει και στην Πάτρα, στο Ρίο, εκεί όπου μένει η οκογένεια. Έμεινε και στο σπίτι τους για λίγες ημέρες. Η Λόρα δεν είχε στενές επαφές μαζί του λόγω ηλικιακής διαφοράς, όχι γιατί δεν τον γνώριζαν.

Οι γερμανικές αρχές έχουν ενημερωθεί γι' αυτήν τη σχέση και είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με τους αξιωματικούς μας για οποιαδήποτε εξέλιξη ή πληροφορία.

Επί 1,5 ώρα κατέθεταν στην Ασφάλεια οι γονείς της Λόρα

Σήμερα οι γονείς της Λόρα κλήθηκαν στην Ασφάλεια Πάτρας όπου κατέθεταν επί 1,5 ώρα.

Όπως ανέφερε η Κωνσταντίνα Τσεγγενέ στην ανταπόκρισή της για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, οι γονείς της 16χρονης αρνήθηκαν τα πάντα και υποστήριξαν ότι ούτε κακοποιούσαν το παιδί τους, ούτε το κούρευαν, ούτε ποτέ συμπεριφέρθηκαν στη Λόρα με τέτοιο τρόπο ώστε να την οδηγήσουν στη φυγή. Μάλιστα, σήμερα έβγαλαν και ανακοίνωση μέσω του δικηγόρου τους όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρουν:

«Ουδέποτε ασκήσαμε την οποιουδήποτε είδους βία, ψυχολογική, και πολύ περισσότερο σωματική στο τέκνο μας. Ο μόνος λόγος που μπορεί να το είχαμε επιπλήξει, αφορούσε επιδόσεις του στα μαθήματα και τίποτε περισσότερο. Όλα όσα έχουν ακουστεί είναι ανυπόστατα και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα... Απευθύνουμε έκκληση στην ίδια να γυρίσει στο σπίτι μας, η αγκαλιά μας είναι ανοικτή και η αγάπη μας μεγάλη».

H γυναίκα-μυστήριο που φέρεται να επηρέαζε τη Λόρα

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Star και της Κατερίνας Ρίστα, πολύ κοντά στη Λόρα βρισκόταν μια γυναίκα που την επηρέαζε. Της έλεγε ότι οι γονείς της, την καταπιέζουν. Τη γνώρισε στη Γερμανία και πρόκειται για μητέρα φίλης της.

Είχαν συχνή επικοινωνία, και της έλεγε ότι την βλέπει σαν παιδί της. Ήταν η γυναίκα που έκανε την καταγγελία με αποτελέσμα η Λόρα να φιλοξενηθεί σε δομή για λίγες ημέρες, ενώ εξετάζεται αν συνέχιζαν να μιλούν. Για τους αστυνομικούς, το σενάριο να έχει φύγει το παιδί στη Γερμανία, όλο και ενισχύεται.

Η Λόρα είχε βγάλει φωτογραφία το διαβατήριό της, λέει η μητέρα της

Δέκα ημέρες μετά την εξαφάνιση της Λόρα, η μητέρα της θυμήθηκε, όπως είπε στους αστυνομικούς, ότι η κόρη της είχε βγάλει φωτογραφία το διαβατήριό της.

Όπως είπαν οι γονείς στους αστυνομικούς, πριν εξαφανιστεί το παιδί είχε προηγηθεί ένα οικογενειακό ταξίδι για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα. Το παιδί δεν είχε δείξει ότι κάτι το απασχολεί.

Οι αστυνομικοί ψάχνουν κάμερες ασφαλείας απο ταξιδιωτικά πρακτορεία στην οδο Δεληγιάννη στο κέντρο της Αθήνας και περιμένουν απαντήσεις απο τις σαρώσεις των κινητών στις περιοχές όπου κινήθηκε η 16χρονη, ώστε να εντοπιστεί αν μιλούσε με κάποιον. Η ανήλικη μπορεί να έκανε ιδιαίτερα περίπου 2,5 χρόνια για να μάθει ελληνικά, ωστόσο, ήταν άριστη στο μάθημα της πληροφορικής. Έπαιζε την τεχνολογία στα δάχτυλα.







