Λόρα: Η συνάντηση με τον αδερφό της και η γυναίκα-μυστήριο που την επηρέαζε

Πληροφορίες Star για την υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.01.26 , 22:55 MasterChef: Ο Μάνος «Έκαψε» Τον Κοντιζά Αλλά Πέρασε!
19.01.26 , 22:40 MasterChef: Η αντίδραση των κριτών στον «πειραγμένο» λαχανοντολμά του Χάρη
19.01.26 , 22:05 MasterChef: Ο Σαμ δεν είχε το βασικό του υλικό κι... αυτοσχεδίασε - Πέρασε;
19.01.26 , 21:55 MasterChef: Θα εντυπωσιάσει ο Θάνος τους κριτές με το fusion πιάτο του;
19.01.26 , 21:52 «Με γλίτωσαν τα κιλά μου», λέει ο οδηγός ταξί που μαχαίρωσαν στο Αιγάλεω
19.01.26 , 21:43 Σχολή Ευελπίδων και ΣΜΥ: Λαμπρή καριέρα στον Στρατό Ξηράς
19.01.26 , 21:30 MasterChef: Το Πιάτο Της Κωνσταντίνας Της Έδωσε Τη Λευκή Ποδιά
19.01.26 , 21:26 Αγρίνιο: Πρόσωπο με πρόσωπο σύζυγος του θύματος και αδελφός του δράστη
19.01.26 , 21:15 MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς έκανε το απόλυτο κομπλιμέντο στον Τάσο!
19.01.26 , 21:00 LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
19.01.26 , 20:54 Με συγκίνηση και σεβασμό το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη
19.01.26 , 20:43 Ευρυδίκη: Η σπάνια φωτογραφία με τη μητέρα της στο Instagram
19.01.26 , 20:25 Λόρα: Η συνάντηση με τον αδερφό της και η γυναίκα-μυστήριο που την επηρέαζε
19.01.26 , 20:24 Ισπανία: Από έναν φθαρμένο αρμό η τραγωδία στον σιδηρόδρομο
19.01.26 , 20:01 Valentino: Έφυγε από τη ζωή στα 93 του ο θρύλος της μόδας
Φιλαρέτη Κομνηνού: Ηθοποιός- καθηγήτρια Πανεπιστημίου με αγάπη στα ταξίδια
Γιάννης Παπαμιχαήλ: Χώρισε από την Ελένη Κολτζή έπειτα από έναν χρόνο γάμου
«Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από την Ελένη Μενεγάκη»
Σμαράγδα Καρύδη: «Bonjour!» - Η ανάρτηση της ηθοποιού από το Παρίσι
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Eλ Κααμπί: Σε ποια ομάδα αναμένεται να επιστρέψει
Δολοφονία Αγρίνιο: Έφυγε από το χωριό η σύζυγος του θύματος
MasterChef: «Είναι πολύ βαρύ αυτό, δεν έχει ξαναπει κάτι τέτοιο ο Κοντιζάς»
Μέλπω Ζαρόκωστα: Οι δύο γάμοι, η ξενιτιά, ο γιος κι οι ρόλοι στην TV
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Περισσότερα

VIDEOS

Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Άφαντη παραμένει η 16χρονη Λόρα, με τις έρευνες της αστυνομίας να στρέφονται στην ενδεχόμενη φυγή του παιδιού στη Γερμανία. Νέες πληροφορίες για την υπόθεση, έχει η Κατερίνα Ρίστα στο Star.  

Εξαφάνιση Λόρα: «Ουδέποτε ασκήσαμε σωματική ή ψυχολογική βία»

Λόρα: H συνάντηση με τον αδερφό της και η γυναίκα-μυστήριο που την επηρέαζε

Σύμφωνα με όσα είπε η αστυνομική συντάκτρια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, η Λόρα πριν από λίγους μήνες είχε συναντηθεί με τον ετεροθαλή αδερφό της. Ξέραμε όπως είχε πει και ο πατέρας της στην Ασφάλεια, ότι δεν είχαν ιδιαίτερες σχέσεις, μάλιστα τους είχε δώσει και λάθος διεύθυνση του γιου του στη Γερμανία, άγνωστο γιατί. Όπως αποκαλύπτει το Star, ο άνδρας, ο οποίος ζει και εργάζεται στη Γερμανία και είναι περίπου 35 ετών, είχε έρθει το καλοκαίρι στην Ελλάδα και είχε πάει και στην Πάτρα, στο Ρίο, εκεί όπου μένει η οκογένεια. Έμεινε και στο σπίτι τους για λίγες ημέρες. Η Λόρα δεν είχε στενές επαφές μαζί του λόγω ηλικιακής διαφοράς, όχι γιατί δεν τον γνώριζαν.

Οι γερμανικές αρχές έχουν ενημερωθεί γι' αυτήν τη σχέση και είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με τους αξιωματικούς μας για οποιαδήποτε εξέλιξη ή πληροφορία.

Εξαφάνιση Λόρα: Στη Γερμανία στρέφονται οι έρευνες

Επί 1,5 ώρα κατέθεταν στην Ασφάλεια οι γονείς της Λόρα

Σήμερα οι γονείς της Λόρα κλήθηκαν στην Ασφάλεια Πάτρας όπου κατέθεταν επί 1,5 ώρα.

Τι κατέθεσαν στην Ασφάλεια οι γονείς της Λόρα

Όπως ανέφερε η Κωνσταντίνα Τσεγγενέ στην ανταπόκρισή της για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, οι γονείς της 16χρονης αρνήθηκαν τα πάντα και υποστήριξαν ότι ούτε κακοποιούσαν το παιδί τους, ούτε το κούρευαν, ούτε ποτέ συμπεριφέρθηκαν στη Λόρα με τέτοιο τρόπο ώστε να την οδηγήσουν στη φυγή. Μάλιστα, σήμερα έβγαλαν και ανακοίνωση μέσω του δικηγόρου τους όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρουν:

«Ουδέποτε ασκήσαμε την οποιουδήποτε είδους βία, ψυχολογική, και πολύ περισσότερο σωματική στο τέκνο μας. Ο μόνος λόγος που μπορεί να το είχαμε επιπλήξει, αφορούσε επιδόσεις του στα μαθήματα και τίποτε περισσότερο. Όλα όσα έχουν ακουστεί είναι ανυπόστατα και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα... Απευθύνουμε έκκληση στην ίδια να γυρίσει στο σπίτι μας, η αγκαλιά μας είναι ανοικτή και η αγάπη μας μεγάλη». 

H γυναίκα-μυστήριο που φέρεται να επηρέαζε τη Λόρα

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Star και της Κατερίνας Ρίστα, πολύ κοντά στη Λόρα βρισκόταν μια γυναίκα που την επηρέαζε. Της έλεγε ότι οι γονείς της, την καταπιέζουν. Τη γνώρισε στη Γερμανία και πρόκειται για μητέρα φίλης της.

H γυναίκα-μυστήριο που φέρεται να επηρέαζε τη Λόρα

Είχαν συχνή επικοινωνία, και της έλεγε ότι την βλέπει σαν παιδί της. Ήταν η γυναίκα που έκανε την καταγγελία με αποτελέσμα η Λόρα να φιλοξενηθεί σε δομή για λίγες ημέρες, ενώ εξετάζεται αν συνέχιζαν να μιλούν. Για τους αστυνομικούς, το σενάριο να έχει φύγει το παιδί στη Γερμανία, όλο και ενισχύεται.

Η Λόρα είχε βγάλει φωτογραφία το διαβατήριό της, λέει η μητέρα της

Δέκα ημέρες μετά την εξαφάνιση της Λόρα, η μητέρα της θυμήθηκε, όπως είπε στους αστυνομικούς, ότι η κόρη της είχε βγάλει φωτογραφία το διαβατήριό της.

Η Λόρα είχε βγάλει φωτογραφία το διαβατήριό της, λέει η μητέρα της

Όπως είπαν οι γονείς στους αστυνομικούς, πριν εξαφανιστεί το παιδί είχε προηγηθεί ένα οικογενειακό ταξίδι για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα. Το παιδί δεν είχε δείξει ότι κάτι το απασχολεί. 

Οι αστυνομικοί ψάχνουν κάμερες ασφαλείας απο ταξιδιωτικά πρακτορεία στην οδο Δεληγιάννη στο κέντρο της Αθήνας και περιμένουν απαντήσεις απο τις σαρώσεις των κινητών στις περιοχές όπου κινήθηκε η 16χρονη, ώστε να εντοπιστεί αν μιλούσε με κάποιον. Η ανήλικη μπορεί να έκανε ιδιαίτερα περίπου 2,5 χρόνια για να μάθει ελληνικά, ωστόσο, ήταν άριστη στο μάθημα της πληροφορικής. Έπαιζε την τεχνολογία στα δάχτυλα.


 


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΟΡΑ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΛΟΡΑ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
 |
16ΧΡΟΝΗ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΠΑΤΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top